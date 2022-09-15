Дело Джабиева вернут в прокуратуру на доследование

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.

«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.

Он также поручил главам силовых ведомств обратить внимание на действия отдельных сотрудников.

Журналист Арзу Мамедова пишет в соцсети, что в Цхинвальский городской суд уже поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева на доследование.

По её информации, судебное заседание состоится завтра. Журналист призвала граждан поддержать семью Джабиева у здания суда.

Напомним, что Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.