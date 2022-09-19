Грузинские СМИ сообщают о возможном объединении проевропейских партий

В распоряжении Радио Свобода оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Республике Саха (Якутия). В нем сотрудников компании обязывают перечислить 1000 рублей на помощь военным, раненым во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".

"Уважаемые коллеги, за время проведения спецоперации появилось очень много в/служащих Дальневосточного военного округа, получивших различного рода ранения и травмы. Филиал ПАО Газпром, Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях. Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее 1000 рублей. После перевода средств на тот же номер по вотсапу необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию. Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

По словам источника Радио Свобода, приславшего скриншот в редакцию, в чате состоит около 100 сотрудников отряда охраны. По его словам, подобные чаты есть и у других отрядов. "Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным", – пояснил этот человек, попросивший не называть его имя из соображений собственной безопасности.

В Дальневосточном межрегиональном управлении охраны Газпрома (ДВМУО) не ответили на звонок Радио Свобода, как и в профсоюзе этой организации. Из телеграм-канала профсоюза ДВМУО следует, что его члены уже собирали деньги российским военным, раненым в Украине и проходящим лечение в российских госпиталях. В результате таких акций в марте, мае и июне было собрано более полумиллиона рублей.

Министерство обороны России последний раз сообщало официальные данные о погибших и раненых в Украине военных 25 марта, по этим данным общее число российских потерь на тот момент превысило 5 тысяч человек. 5 сентября Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что по данным его ведомства потери российской армии в ходе украинской кампании достигают 25000 человек убитыми, а общие потери, включая раненых, пленных и отказавшихся участвовать в войне составляют около 80 тысяч.

31 августа "Газпром" остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" – как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Газопровод должен был вновь частично заработать 3 сентября, но этого не произошло: в российской компании утверждают, что не могут обслуживать турбины импортного производства из-за санкций. Ранее из-за войны в Украине был заморожен проект газопровода "Северный поток-2". В конце июня акции "Газпрома" на российских биржах подешевели более чем на 30% из-за решения компании не выплачивать своим акционерам дивиденды в 2022 году.