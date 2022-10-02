В Латвии прошли выборы в Сейм, лидирует партия «Новое единство»

В Латвии 1 октября прошли выборы в Сейм - парламент страны. Идет подсчет голосов, обработано уже около 90% бюллетеней. На данный момент в первой тройке - партии «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Объединенный список».

«Новое единство», набравшее более 18% голосов избирателей - правоцентристская партия, ее возглавляет нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Она лидировала по представительству и в прошлом Сейме. Однако быть единственной правящей партией даже при примерно 20% голосов она не сможет и должна будет сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими пятипроцентный барьер. Какой будет новая коалиция - пока не ясно.

Как пишет Delfi, в разных регионах результаты голосования различаются. Особенно - в Риге и Латгалии, где большой удельный вес русскоязычных граждан. В Латгалии на первом месте - партия «Стабильность!», руководство которой состоит в основном из русскоязычных латвийцев. «Стабильность!» выступает за уменьшение зависимости Латвии от Евросоюза вплоть до выхода из него и предоставление права голоса на выборах негражданам Латвии, проживающим в стране. Данные по столице Латвии Риге, где голосует больше всего граждан, традиционно считаются последними и будут объявлены, предположительно, около полудня. На данный момент в Сейм не проходит партия «Согласие», которую ранее поддерживали многие русскоязычные жители страны.

В понедельник, 3 октября, президент Латвии Эгилс Левитс встретится с представителями всех партий, избранных в Сейм. Ему предстоит назвать следующего премьер-министра и поручить ему сформировать новый кабинет министров.