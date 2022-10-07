Байден: Путин «не шутит», говоря о применении ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что риск ядерного «Армагеддона» находится на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.

Комментарии Байдена прозвучали на фоне заявлений российских официальных лиц о возможности использования тактического ядерного оружия после масштабных неудач в восьмимесячном вторжении в Украину.

Выступая на мероприятии по сбору средств, Байден сказал, что президент России Владимир Путин – это человек, которого он знает «достаточно хорошо», и российский лидер «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента США Джона] Кеннеди и Карибского кризиса», – добавил он.

Он дал понять, что угрозы Путина реальны, «поскольку его вооруженные силы, можно сказать, оказались не столь эффективными», как он рассчитывал.

Как пишет Голос Америки, американские официальные лица на протяжении нескольких месяцев предупреждали о перспективе использования Россией оружия массового поражения в Украине, которая потерпела ряд стратегических поражений на поле боя.

Однако слова Байдена стали самым жестким предупреждением о ядерных ставках, исходящим от правительства США.

При этом еще на этой неделе американские официальные лица заявляли, что они не увидели изменений в российских ядерных силах, которые потребовали бы изменений уровня готовности американских ядерных сил.

«Мы не видим причин для корректировки конфигурации наших собственных ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По мнению экспертов, 13-дневное противостояние в 1962 году, которое началось после того, как США обнаружили, что Советский Союз тайно разместил ядерное оружие на Кубе, стало точкой наибольшего приближения мира к ядерному уничтожению.

Байден также оспорил российскую ядерную доктрину, предупредив, что использование маломощного тактического ядерного оружия может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.

«Не думаю, что есть такая вещь, как возможность с легкостью применить тактическое оружие и не закончить Армагеддоном», – сказал Байден.

Выступая перед донорами-демократами, Байден сказал, что он все еще пытается понять, как Путин планирует уйти от ответственности в Украине.

«Где он найдет выход? – спросил Байден. – Где та ситуация, в которой он не только не потеряет лицо, но и не лишится значительной власти в России?»

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе, что США четко объяснили России, каковы будут последствия применения ядерного оружия в Украине.

«Это то, на что мы настроены, к чему относимся очень серьезно и о чем напрямую общаемся с Россией – в том числе о том, какие решительные меры будут приняты США, если Москва пойдет по этому мрачному пути», – сказал Салливан.