Давид Арахамия: Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется

Владимира Путина с 70-летним юбилеем поздравили лидеры Северной Кореи, Беларуси, а также самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, с деятельностью Путина на посту президента «связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации».

«Ваши государственное видение, усилия, самоотдача и неустанный труд лежат в основе тех поистине впечатляющих успехов, которых добилась Россия, обретая вновь свой лидерский статус на международной арене», – отметил Гаглоев, поблагодарив Путина «за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году».

Абхазский лидер Аслан Бжания в поздравлении отметил, что под руководством Путина «многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам».

Бжания отметил, что, по его мнению, Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой граждан РФ.

«В Республике Абхазия всегда будут вам благодарны за тот большой личный вклад, который вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания», – добавил Бжания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул заслуги российского президента в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.

Он указал, что сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы, а угрожают им «вызовы со стороны Соединённых Штатов и их вассальных сил».

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко считает Путина «истинным лидером великой державы».

«Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко.

Поздравил Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров, в свой день рождения получивший от российского президента звание генерал-полковника. Кадыров отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа.

«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — написал он в телеграм-канале. ⠀

Как сообщается на сайте Кремля, по телефону Путина поздравили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.

Ранее также стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковное духовенство молиться о здравии Владимира Путина.

Письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.

В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».