Новости
Югоосетинский Минсельхоз прорабатывает вопрос запуска мельничного комплекса
Министерством сельского хозяйства самопровозглашенной республики Южная Осетия по согласованию с правительством прорабатывается механизм запуска комбикормового завода и мельничного комплекса.
«В этих целях с производителем комбикормового завода и мельничного комплекса в РФ достигнута договоренность о направлении специалистов для проведения экспертизы и оценки состояния оборудования. По результатам экспертизы и экономического анализа Министерством сельского хозяйства будут направлены предложения в правительство республики по вводу в эксплуатацию мельничного комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза в телеграмм-канале.
ГУП «Комплекс перерабатывающих производств» с 2018 года перестал функционировать. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители республики, занимающиеся выращиванием зерновых культур, испытывают трудности в реализации полученного урожая в связи с отсутствием на территории республики перерабатывающих производств.
«Имущество, состоящее на балансе ГУПа было частично разрушено в ходе грузинской агрессии, часть имущества списана в следствии износа. К сожалению, следует отметить, что сегодняшнее плачевное состояние ГУПа вызвано, в том числе, недобросовестным и халатным отношением к предприятию за последние годы. На сегодняшний день единственным оставшимся оборудованием, которое возможно восстановить и запустить (после проведения экспертизы и соответствующих процедур), является комбикормовый завод и мельничный комплекс, приобретённые в 2009-2010 гг.», - уточняет ведомство.
Сотрудники Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений провели субботник на территории ГУП «Комплекс перерабатывающих производств». Внутренняя территория здания, в котором располагаются комбикормовый завод и мельничный комплекс, и прилегающая к нему территория были расчищены от мусора, пишет информагентство «Рес».
Другие новости дня
Названы соперники Грузии на отборочном этапе Евро-2024
Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Группа А: Грузия, Испания, Шотландия, Норвегия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн
В финальном турнире примут участие 24 сборные.
ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. Матч открытия примет «Арена Мюнхен» в столице Баварии, финал состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в открытии огня
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в открытии огня. Как заявляют в Баку, вечером 8 октября вооруженные силы Армении открыли огонь со стороны населенных пунктов Варденисского и Горисского районов.
По информации Минобороны Азербайджана, стрельба велась из оружия разного калибра, а целью были азербайджанские силы, дислоцированные в Кельбаджарском районе. По их сообщениям, утром 9 октября армянские военные открыли огонь в направлении Лачинского района. По заявлению Минобороны Азербайджана, приняты адекватные меры.
Со своей стороны, в Ереване заявляют, что вечером 8 октября азербайджанские военные открыли огонь по армянским военным, дислоцированным в южной части армяно-азербайджанской границы. В ведомстве заявили, что стрельба велась из оружия разного калибра, а вооруженные силы Армении открыли ответный огонь.
Баку и Ереван не разглашают информацию о пострадавших и погибших.
Кыргызстан отменил военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»
Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене военных учений войск ОДКБ «Нерушимое братство-2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причину отмены ведомство не назвало.
С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане: «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь сообщается, что они вернутся в родные страны.
Одной из причин отмены учений, предположительно, может быть недавний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда в ходе перестрелок с обеих сторон погибли несколько сотен человек. Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. После этого некоторые депутаты кыргызского парламента потребовали отстранить армию Таджикистана от совместных учений.
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. На данный момент в нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Договор предполагает взаимопомощь в разрешении конфликтов, борьбе с последствиями стихийных бедствий и отражении внешних угроз, включая военные. Коллективные миротворческие силы ежегодно проводят совместные учения.
Китай запустил в космос обсерваторию для изучения Солнца
Китай успешно провел запуск космической обсерватории Advanced Space-Based Solar Observatory для наблюдения за Солнцем. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Пуск проведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Обсерватория будет находиться на солнечно-синхронной орбите высотой 720 км. По планам, аппарат должен проработать там как минимум четыре года.
Обсерватория оснащена тремя приборами – магнитографом для изучения магнитного поля Солнца, рентгеновским сканером для исследования высокоэнергетического излучения при солнечных вспышках, и коронографам для анализа плазмы, образующейся при вспышках. Оборудование предоставит информацию о том, как магнитное поле Солнца вызывает выбросы корональной массы и другие всплески, которые могут влиять на атмосферу Земли.
По словам китайских ученых, обсерватория впервые в истории сможет заглянуть в среднюю корону, где в ультрафиолетовом спектре зарождаются солнечные ураганы, и получить новые сведения о происхождении выбросов корональной массы.
Стоимость обсерватории составляет 126 миллионов долларов.
МВД Грузии повышает цены на сервисы для автомобилистов
Цены на ряд услуг, оказываемых сервисным агентством МВД Грузии, в ближайшее время вырастут в два-три раза - соответствующий проект правительство вносит в парламент уже в понедельник, пишет агентство «Новости-Грузия».
На данный момент известно, что:
- выдача свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить 100 лари вместо 35 лари;
- выдача одной пары номеров для транспортных средств - 80 лари вместо 35 лари;
- стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров - 80 лари вместо 35 лари.
Как указано в пояснении к законопроекту, корректировка тарифов увеличит доход агентства МВД на 40 миллионов лари, которые необходимы для более эффективной работы сервиса и патрульной полиции.
Турция хочет провести переговоры России с Западом по Украине
Анкара намерена организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. По его данным, план передан США по важным и частным каналам.
Как утверждает Milliyet, первые комментарии из Вашингтона позитивны, но вопрос заключается в том, удастся ли найти представителя из России для предлагаемого диалога. Ранее Турция по открытым каналам выражала поддержку Украине и говорила, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия, пишет издание.
Российский МИД заявил, что не отказывается от посреднических услуг. Их, как у утверждает ведомство, предлагают многие страны.
- Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта.
- Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября - после так называемых референдумов в оккупированных регионах - отказался от переговоров с Москвой, пока российским президентом остается Владимир Путин.
Мэр муниципалитета Терджола погиб в ДТП на западе Грузии
Мэр муниципалитета Терджола на западе Грузии, 42-летний Лаша Гогиашвили погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После столкновения мотоцикла с прицепом грузовой машины, Гогиашвили был доставлен в больницу Кутаиси. По словам врачей, они сделали все возможное.
- Город Терджола, с населением около 4 тысяч человек, находится в 15 км от узловой ж/д станции Зестафони и в 45 км от Кутаиси.
- Лаша Гогояшвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта», во второй раз был избран мэром Терджола на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. До этого он избирался на этот пост на год в ходе внеочередных выборов.
Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения
Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Ведомство утверждает, что информация не соответствует действительности и подчеркивает, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживаясь норм и принципов международного права.
В МИД Украины также не исключают, что вручение ноты послу может быть частью плана Российской Федерации для дальнейшей дискредитации Украины.
Украинская сторона призвала белорусские власти «перестать выполнять прихоти Кремля», а белорусский народ - не поддаваться на провокации.
Нынешний авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не участвует и не будет участвовать в войне России в Украине, она лишь принимает беженцев и раненых. При этом Беларусь используется российскими войсками в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Как союзник Москвы, Минск после начала войны подверглся многочисленным санкциям США, Евросоюза и других стран мира.
- В начале октября Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжили военные учения на границе с Беларусью.
При ночном обстреле Запорожья погибли, предположительно, 17 человек
В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу. Областная военная администрация зафиксировала не менее 10 взрывов. Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщает от 12 погибших, секретарь городской Рады Анатолий Куртев - о 17.
По сообщениям местных властей, пострадали многоэтажные жилые дома, у одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Также разрушено пять домов частного сектора и не менее 40 - пострадали. В городе ведется разбор завалов и тушение пожаров.
При предыдущем крупном обстреле Запорожья 6 октября погибли 11 человек.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии территорий так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и частично Запорожской и Николаевской областей Украины. Законы об их вхождении в состав России Путин подписал 5 октября. Подавляющее большинство стран мира, как и ООН, заявили, что не признают аннексию и продолжают считать аннексированные области территорией Украины. На сегодняшний день аннексию признала только КНДР.
- Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось. Ракетные удары Россия не комментировала.
В России объявили в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, который живет в Украине и призывает к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в России розыск. Данные об этом появились в базе МВД, сообщает «Медиазона».
В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.
Илья Пономарев с 2007 года был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. На Пономарева завели уголовное дело о растрате средств фонда «Сколково». Политика заочно арестовали и объявили в розыск.
В июне 2016 года бывший депутат Госдумы получил вид на жительство в Украине. Спустя три года тогдашний президент страны Петр Порошенко представил Пономареву украинское гражданство.
С началом полномасштабного вооруженного вторжения российской армии на территорию Украины Пономарев вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы «Утро февраля» и «Роспартизан», через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооруженной. Пономарев утверждает, что находится в контакте с так называемой Национальной республиканской армией, которая якобы имела отношение к убийству дочери радикального философа Александра Дугина Дарьи. При этом о существовании этой организации известно только со слов Пономарева.
«За вашу и нашу свободу»: украинские лауреаты о Нобелевской премии
Представители украинского Центра гражданских свобод - правозащитной организации, ставшей накануне лауреатом Нобелевской премии мира вместе с правозащитниками из России и Беларуси - заявили, что решение Нобелевского комитета не стоит расценивать как поддержку советского нарратива о «братских народах». По словам главы организации Александры Матвейчук, Нобелевский комитет наградил тех, кто, как она выразилась, противостоит общему злу.
Руководители Центра гражданских свобод дали в субботу пресс-конференцию в Киеве.
Помимо украинской организации, лауреатами Нобелевской премии мира стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская организация «Мемориал». Решение вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе - часть комментаторов, в том числе и некоторые официальные лица, посчитали, что Нобелевский комитет уравнял граждан стран-агрессоров и жертв агрессии.
Как сказала Матвейчук, по ее мнению, Нобелевский комитет вкладывал в свое решение мысль о том, что правозащитники в разных странах «строят между собой горизонтальные связи, чтобы решать проблемы, у которых нет государственных границ». Она напомнила популярный у советских диссидентов лозунг «За нашу и вашу свободу», который, как отметила Матвейчук, «привел к развалу Советского Союза, снова стал актуальным и приведет к развалу обновленной Российской империи».
Говоря о «Мемориале», исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова отметила роль организации в разоблачении преступлений сталинизма и преступлений, совершенных во время войны в Чечне, а также упомянула Юрия Дмитриева, руководителя карельского «Мемориала», отбывающего сейчас длительный срок заключения.
Правозащитный центр «Мемориал» был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2022 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека «Мемориал».
- Нобелевскую премию мира за всю ее историю получили трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачев и редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Мемориал» - первая российская организация, ставшая лауреатом премии.
Лидер ЕНД получил перелом – Мелия отрицает драку с однопартийцами
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия опроверг информацию о том, что он получил перелом руки во время очередной потасовки со своими однопартийцами.
Новость о драке, после которой лидеру крупнейшей оппозиционной партии Грузии понадобилась медицинская помощь, стала распространяться в проправительственных СМИ сегодня, 8 октября. Сам Мелия признал, что действительно получил перелом, но не руки, а пальца, и совершенно при иных обстоятельствах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Во время спортивной активности я получил травму. Что главное, и там я не ломал руку – палец, и когда пришел к врачу, по-дружески пошутил, что ДКБ (аббревиатура спецслужбы-предшественника СГБ – НГ) привяжется к этому», - пишет Мелия на своей странице в Facebook.
Здесь же он отмечает, что в последнее время начатая против него и ЕНД «клеветническая кампания достигла огромных масштабов». Мелия уверен, что это входит в интересы правящей «Грузинской мечты» и тех людей, которых заботит только укрепление собственного влияния.
Как лидеры ЕНД, так и связанные с партией политики и активисты, в последнее время все чаще публично высказывают недовольство Никой Мелия. В прошлом споры действительно доводили до драки. Критики приводят разные аргументы. Кто-то считает, что Мелия проявляет недостаточно активности для освобождения из тюрьмы основателя ЕНД, экс-президента Михаила Саакашвили. Другим не нравится то, что Мелия отказывается от сотрудничества с экс-министром обороны Грузии, проживающим заграницей бизнесменом Давидом Кезерашвили, которого в правящей «Грузинской мечте» называют «олигархом».
На этом фоне разоблачать Мелия также стали те, кто вообще никак не связан с ЕНД. Так, например, экс-глава ДКБ Сосо Топуридзе на днях заявил, что содержание Мелия обходится партии в 1,5 миллиона лари в год.
По Крымскому мосту открыли движение - но не для грузовиков
Движение по Крымскому мосту, который был поврежден утром в субботу в результате взрыва, открыли для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что транспортные средства будут пропускать на мост с прохождением полной процедуры осмотра, - сообщает Крым.Реалии.
Движение возможно по неповрежденной части автомобильного моста. Это примерно половина его ширины - несколько полос. Грузовики на мост пока не пустят. По словам Аксенова, их будут направлять на Керченскую паромную переправу, которая, однако, пока не заработала.
Ранее сообщалось, что сегодня вечером должно возобновиться движение поездов по Крымскому мосту. Утверждается, что поезда из Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь отправятся по графику. Поезда из городов Крыма уже выехали в Москву и Петербург.
Взрыв на Керченском мосту произошел утром 8 октября. На видео и фотографиях с места происшествия видны охваченная огнем дорога, горящий грузовой поезд, часть дорожного полотна обвалилась. Движение на мосту полностью остановили. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Следственный комитет утверждает, что в результате взрыва погибли три человека.
Никто пока прямо не заявил о своей причастности к взрыву моста. Украинские представители ранее отмечали, что считают мост легитимной военной целью, поскольку он используется для снабжения российской группировки в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины. Представители украинских властей опубликовали ряд одобрительных комментариев о случившемся. Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано». Впоследствии тот же Подоляк высказал предположение, что взрыв моста осуществили российские спецслужбы в рамках борьбы за власть в Москве.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя властей Украины написала, что взрыв мог быть организован Службой безопасности Украины. Такое же мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который приветствовал взрыв. В СБУ отказались комментировать эти утверждения. «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в «хлопках» будем комментировать после нашей окончательной победы», – отметил представитель службы Артем Дехтяренко.
Российские власти пока официально не выдвигали обвинений в адрес Украины в подрыве моста. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишь реакцию «ряда официальных лиц» Украины, сказав, что она свидетельствует о «террористической сущности киевских властей».
Российские военные заявляют, что мост почти не использовался для снабжения группировки. В данный момент российские военные контролируют сухопутный коридор в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.
В соцсетях появились сообщения о том, что жители Крыма после взрыва на мосту скупают топливо и продукты. Российские власти полуострова утверждают, что запасов на нем достаточно.
Командующим войсками РФ на войне в Украине назначен Сергей Суровикин
Генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой войск на войне в Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
В июне ведомство сообщало, что Суровикин руководит Южной группировкой войск. С 31 октября 2017 года Суровикин возглавляет Воздушно-космические силы.
Сергей Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии.
В апреле Би-би-си сообщало со ссылкой на неназванный источник, что новым командующим так называемой «спецоперацией» в Украине назначен генерал армии Александр Дворников.
СК РФ: при взрыве на Крымском мосту погибли 3 человека
В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли 3 человека. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, предположительно, погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела двух погибших: мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
Следователи также установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края. Сообщается, что по месту его жительства проходят следственные действия.
Ранее Mash утверждал, что автомобиль зарегистрирован на Бориса Юсубова из Краснодара. «По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя», – говорится в телеграм-канале.
Mash также опубликован видео с проверкой фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту.
«Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген», – пишет Mash.
Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
Давид Арахамия: Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется
Руководитель депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал сообщения о пожарах на незаконно построенном мосту через Керченский пролив, назвав сам мост «взрывоопасным», передает «Интерфакс-Украина»
«Российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Причина проста: если строить что-то взрывоопасное – то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Ибо чем-то, а надежным строительством Россия особо и не славится», - написал Арахамия в Telegram.
При этом он не написал точно, о каком «незаконном строительстве» речь, однако проиллюстрировал сообщение схематическими изображениями моста и пожара.
Напомним, что по информации СМИ, сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Часть моста обрушилась в воду.
Крымский мост, также Керченский мост состоит из двух параллельных частей - автомобильной и железнодорожной. Он соединяет Россию с оккупированным Крымом. Автомобильную часть моста, протяженностью около 19 км, президент РФ Владимир Путин открыл в 2018 году, а железнодорожный мост был открыт через два года.
После взрыва на Крымском мосту на краснодарской стороне ожидают скопления машин
После взрыва на Крымском мосту и его частичного обрушения власти Краснодарского края заявили об организации дополнительных автостоянок и сообщили, что в ближайшее время движение вряд ли будет восстановлено. Взрыв на мосту в районе аннексированной Керчи охватил цистерны идущего рядом железнодорожного состава и привел к обрушению минимум двух автомобильных пролетов.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что для водителей, которые из-за взрыва не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна».
«Сейчас на подъезде к мосту десятки машин, многие разворачиваются обратно. В новостях сообщается, что взрыв произошел в 6.07 утра. Лично я его не слышал, так как живу в стороне, а знакомая сообщила, что ощутила потряхивание в 5.45», – рассказал редакции Кавказ.Реалии житель поселка Тамань, попросивший не указывать его имени.
В марте 2021 года российские СМИ заявляли, что установленный на мосту российский радиометрический комплекс за секунды просвечивает все автомобили, выявляя «наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними».
«Люди напуганы. В том числе безалаберностью служб охраны – на посту охраны должны сканировать все машины. Я лично как-то ехал с Крыма, заглядывали под капот, осматривали салон, даже бардачок проверили. Возникает вопрос – как тогда могла проехать фура с взрывчаткой?» – задается вопросом другой житель Тамани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «транспортного коллапса в районе въезда на Крымский пост нет». Власти заявили, что задействуют четыре или пять паромов – перевозка автомобилей и пассажиров на них осуществлялась еще до аннексии Крыма и была усилена весной 2014 года. В первый год работы паромов после аннексии Крыма с обеих сторон образовались огромные очереди, люди порой более суток ждали отправки.
Ранее «Медуза» сообщила о специальных методичках с рекомендациями российским СМИ по освещению взрыва на Крымском мосту. В них предлагалось подчеркивать, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях».
Комментируя взрыв, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все оккупированное Россией – изгнано».
Ранее Подоляк называл Крымский мост «объектом незаконного строительства», а украинские военные говорили, что при первой же возможности он станет «целью номер один» для ВСУ.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
Власти Крыма пытаются наладить паромное сообщение
Власти аннексированного Крыма пытаются наладить паромное сообщение после взрыва на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что паромную переправу уже запустили. Позже ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что переправу запустить не получится из-за погодных условий.
Глава российской администрации Крыма Владимир Аксенов заявил, что Керченская паромная переправа из Краснодарского края в Крым начнет действовать сегодня в течение дня, и приоритет получит пассажирское сообщение. Подготовлены два парома, ожидается прибытие третьего.
Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
В Государственную Думу внесен законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На это обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин предлагают дополнить статью «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что законопроект позволяет устранить пробел в законодательстве и расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.
«Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций», – говорится в законопроекте.
Предлагается предоставить право на альтернативную гражданскую службу нескольким категориям граждан:
- Людям, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы;
- Представителям коренных малочисленных народов России, которые осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов;
- Имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- Одиноким отцам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
- Единственным кормильцам семьи, в которой имеются дети-инвалиды;
- Единственному сыну или единственной дочери одинокого родителя;
- Имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
- Также предлагается позволить проходить альтернативную службу тем, кто является сыновьями или родными братьями военнослужащих, погибших в связи с исполнением военной службы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
В Батуми почтили память погибших в результате обрушения жилого дома 8 октября
Ровно год назад на улице 26 мая обрушился подъезд семиэтажного дом, который неоднократно перестраивался с конца 70-х годов. Более суток до 500 спасателей продолжали разбирать завалы. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое малолетних детей.
Из тех, кто находился в здании в момент обрушения, выжил только один – мужчина средних лет.
Сегодня с утра на месте трагедии собираются члены семей погибших, участники поисково-спасательной операции, члены правительства Аджарии и рядовые граждане.
В мэрии Батуми сообщили, что в будущем здесь будет открыт мемориал жертвам. Одновременно на месте разрушенного здания городские власти обещают построить новый дом, квартиры в котором получат все пострадавшие. Уже проведены исследование прилегающих построек и укрепительные работы.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности» в квартире на первом этаже. Утверждается, что по поручению владельца двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
В июле текущего года суд признал виновными всех троих. Владельца квартиры приговорили к четырем годам тюрьмы, а двух рабочих – к трем годам каждого.
Украина признала Южные Курилы территорией Японии
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги.
Президент Украины также заявил, что «освобождение всех оккупированных Россией территорий - лишь вопрос времени».
- 30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных ее войскам территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.
- Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединенными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признает эти территории своей неотъемлемой частью. При этом стороны формально не прекратили диалог о заключении мирного договора.
В Иловайске и Харькове горят здания после ночных обстрелов
После обстрелов в Иловайске Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В Иловайске Донецкой области, аннексированной Россией, горел топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили шесть ракет HIMARS со стороны позиций украинской армии.
В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. По сообщению главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, ракетные удары пришлись на два городских района. Известно об одном раненом – он госпитализирован с осколочными ранениями. Также в результате обстрела был поврежден спорткомплекс и нежилые помещения.
Синегубов утверждает, что ракеты были запущены из российского Белгорода.
После своего вторжения в Украину российские войска неоднократно атаковали Харьков. Сейчас город, как и большая часть Харьковской области, находится под контролем Украины. Украина продолжает освобождать свои территории.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. К июлю российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. С начала сентября украинская армия проводит успешное контрнаступление. По словам президента Украины Владимира Зеленского, от российских войск уже освобождены 96 населенных пунктов и 2434 квадратных километров земли.
- После начала украинского контрнаступления в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам псевдореферендумов Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов
Ночью после очередного обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из повреждения последней линии связи с энергосистемой. АЭС перешла на работу дизель-генераторов.
Украинский «Энергоатом» обвинил в обстреле российские войска и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на 10 дней. «Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», – сообщили в компании.
Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это «Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».
Накануне на Запорожской АЭС начались работы по перезапуску двух энергоблоков. Глава оккупационной администрации города Энергодара Александр Волга уточнил, что ранее все шесть реакторов ЗАЭС были остановлены.
5 октября 2022 года президент России Владимир Путин – наряду с документами об аннексии четырех украинских регионов, в том числе Запорожской области – подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность России.
«Евровидение-2023» пройдет в английском Ливерпуле
Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле от имени Украины – она должна была провести мероприятие на своей территории как победительница 2022 года. В июне организаторы решили перенести шоу «по соображениям безопасности».
Великобритания, чей представитель на «Евровидении-2022» занял второе место, предложила семь городов для проведения конкурса. В финал вышли два: английский Ливерпуль, признанный столицей поп-музыки, и шотландский Глазго.
«Символично, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле – городе-побратиме Одессы», – прокомментировал выбор победителя Николай Чернотицкий, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.
Ранее сообщалось, что организаторы планируют использовать в шоу элементы украинского стиля, а участник от Украины автоматически пройдет в финал – как того предусматривают права страны-хозяйки «Евровидения».
Международный песенный конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. Великобритания примет его уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась страной-организатором «Евровидения».
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space Man. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.