В Румынии обсудили возможность включения Грузии в «Бухарестскую девятку»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что на встречах, состоявшихся в Румынии, была подчеркнута единодушная поддержка Грузии на пути евроинтеграции.

Президент отметила, что реализация крупных проектов с Румынией полностью зависит от безопасности и мира в Черноморском регионе.

«Я бы сказала, что у нас очень хорошее начало. Это развитие наших отношений с экономической стороны, а также реализация тех главных больших инфраструктурных проектов, касающихся Черного моря, которые интересны как Румынии, так и Евросоюзу. Эти большие проекты полностью зависят от безопасности и мира на Черном море, с одной стороны, а с другой стороны, от того, начнем ли мы идти по этому пути. Их поддержка полноценна. Во всем этом мы вместе и идем в одном направлении. Думаю, на все это можно возлагать очень большие надежды», - цитирует президента Общественный вещатель Грузии.

Как отметила Зурабишвили, на встречах в Румынии были подняты два вопроса. По ее словам, один из них - «Инициатива трех морей», которая на данный момент касается только стран ЕС, но есть интерес и будет оправдано, если в этом формате Украина, Молдова и Грузия будут хоть в статусе наблюдателей.

Кроме того, второй вопрос, о котором говорила президент, - это так называемая группа «Бухарестская девятка», созданная при участии НАТО.

«Этот вопрос представляет для нас большой интерес, потому что он касается вопросов безопасности Черного моря, а мы являемся причерноморской страной. Здесь тоже следует рассматривать присоединение Молдовы, Украины и Грузии к этой группе в той или иной форме», - заявила Зурабишвили.

По словам президента Грузии, никаких решений по этим двум вопросам пока не принято, но они выразили готовность подумать над ними.