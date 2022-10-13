Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на вступление в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС – при выполнении определенных условий. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархеи.

«Европейская комиссия рекомендует, чтобы статус кандидат был предоставлен Боснии и Герцеговине Советом ЕС с пониманием, что будет предпринят ряд шагов», – заявил Вархеи.

Как пишет «Европейская правда», Совет Европейского Союза, то есть все страны-члены, примут решение о том, предоставлять ли Боснии статус кандидата с условиями, в декабре этого года.

Страну попросили поработать над реформами и перечислили восемь приоритетов, которые она должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении.

По этой же формуле статус кандидата ранее был предоставлен Украине и Молдове. Грузии для получения статуса вначале необходимо выполнить 12 рекомендаций.

Среди шагов, которые ожидает ЕС от Боснии и Герцеговины – утверждение в приоритетном порядке изменений относительно добропорядочности в действующий закон о Высшем совете судей и прокуроров, принятие нового закона о судах, о предотвращении конфликта интересов, принятие решительных мер для усиления предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, продвижение обеспечения эффективной координации на всех уровнях для управления границами и потенциала управления миграцией, а также обеспечение функционирования системы предоставления убежища.

«Предоставление статуса кандидата – это предложение от Европы Боснии и Герцеговине и ее народу. Мы делаем это для народа Боснии и Герцеговины. Но оно также связано с высокими ожиданиями. От элит зависит воплощение этого в реальность», – сказал Вархеи.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.