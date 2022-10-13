В новой стратегии национальной безопасности США говорится о поддержке евроинтеграции Грузии. Документ, который должна обновлять каждая новая президентская администрация, Белый дом опубликовал в среду.

«Поскольку мы поддерживаем Украину, мы также будем работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократий. Мы поддержим европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам. Мы будем помогать нашим партнерам укреплять демократические институты, верховенство закона и экономическое развитие на Западных Балканах. Мы поддержим дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе. Мы продолжим сотрудничество с Турцией для укрепления ее стратегических, политических, экономических и институциональных связей с Западом», – говорится в документе.

В 48-страничной стратегии, принятие которой было отложено из-за российского вторжения в Украину, подчеркивается, что перед США стоит сложная задача по сдерживанию амбиций Китая, и при этом подчеркивается важность сотрудничества с союзниками для решения проблем, стоящих перед демократическими странами.

Администрация Джо Байдена считает, что лидирующая роль США в мире является ключом к преодолению глобальных угроз, таких как изменение климата и подъем авторитарных режимов.



В документе отмечается, что даже после российского вторжения в Украину Китай представляет собой наиболее серьезный вызов мировому порядку и что США должны выиграть экономическое соревнование с Китаем, чтобы сохранить свое влияние в мире.



«Россия представляет собой непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, сегодня опрометчиво попирая основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины», — говорится в документе.



«[Китай] напротив, является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок, и располагающий все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели», — сказано в стратегии.

Как пишет Голос Америки, в тексте отмечается, что спустя более чем полгода после вторжения в Украину, российская армия выглядит менее мощной, чем в декабре 2021 года, когда в Белом доме были представлен первый вариант обновленной стратегии национальной безопасности.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что российское вторжение в Украину действительно задержало выработку документа , но не изменило фундаментально подход Байдена к внешней политике. Тем не менее, по его словам, ответ США на войну в Украине стал реальным примером политики в действии.