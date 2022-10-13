Секретарь югоосетинского Совбеза: второй фронт Грузия пока не откроет

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Плиев считает, что Грузия не планирует открывать т.н. второй фронт против России. Об этом он заявил газете «Южная Осетия.

«Мы мониторим ситуацию полностью, поэтому не видим оснований для того, чтобы волноваться. Второй фронт, по прогнозам на сегодняшний день, Грузия пока что не откроет. Грузия не заинтересована в участии в военных конфликтах, грузинская политическая элита прекрасно понимает, чем это чревато. Напомню, грузинское руководство отказалось и от присоединения к санкциям против России», – сказал Плиев.

Он предполагает, что нанесенные Москвой 10 октября массированные ракетные удары по городам Украины «в определенной степени отрезвили горячие головы, которые, несомненно, есть в Грузии».

«Объективно оценивая ситуацию, считаю, что в ближайшем времени республике не угрожают военные действия со стороны Грузии. Однако делать прогнозы на дальнюю перспективу, конечно, сложно, так как никто не знает, что может взбрести в голову некоторым грузинским политикам. Примером тому служит 2008 год. Но, повторюсь, на данный момент нет оснований предполагать, что Грузия начнет предпринимать против нас какие-либо действия военного характера.

К нам поступает разного рода информация, которую мы соответствующим образом анализируем, и ставим в известность российских коллег. В России в курсе всего происходящего. В случае военной угрозы со стороны Грузии будут приняты ответные меры, но уже не такие, как в 2008 году, а более эффективные», – отметил Анатолий Плиев.

Ранее командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет.

Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, напротив, считает, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».