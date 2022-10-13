Каладзе: Если я совершил какое-то преступление, то готов ответить перед законом

Мэр столицы Каха Каладзе навестил в больнице 13-летнего мальчика, пострадавшего во время трагического происшествия в парке Ваке, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По словам Каладзе, состояние пострадавшего ребенка стабильное. По данным СМИ, мальчик находится в реанимации клиники «Нью Хоспитал» на искусственном дыхании. Его мать сообщила, что врачи не выявили у него отека мозга после того, как его и еще двоих детей ударило током в фонтане в парке Ваке. Врачи считают, что в ближайшие 72 часа у него будут выявлены все повреждения, которые мог вызвать удар током.

Сегодня в результате происшествия в парковом фонтане 13-летняя девочка погибла от остановки сердца. Еще один ребенок находится в клинике имени Иашвили, его жизни не угрожает опасность.

В беседе с журналистами Каладзе еще раз выразил соболезнование семье погибшей девочки и выразил готовность ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».

«Хочу выразить соболезнования семье, родным, хорошо представляю, насколько тяжелая ситуация. Я тоже очень несчастен, случился очень страшный факт, для всех это тяжело.

Следствие все установит, и все, кто виновен в преступлении, будут привлечены к ответственности, в том числе и я, если я совершил какое-то преступление. Я готов ответить перед законом», - сказал Каладзе.