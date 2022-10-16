В Тбилиси прошла акция, посвященная Дню защитников Украины

Сегодня, 16 октября, украинцы, проживающие в Грузии, собрались на акцию, посвященную Дню защитников Украины, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Участники акции развернули украинский флаг на площади Свободы, спели гимны Украины и Грузии, подписали и оставили надписи в поддержку на украинском флаге, а затем встали вокруг памятника Свободы в «круг защиты», в знак защиты «символа свободы, демократии и свободы».

Некоторые из них держали транспаранты с надписями: «Путин, нас не напугаешь», «Останови Путина».

К участникам акции обратились по видеосвязи первый заместитель командира полка АЗОВ, начальник штаба, майор Богдана Кротевич «Тавр» и и.о. заместителя командира полка по работе с личным составом младшего лейтенанта Ильи Самойленко «Гендальф».

Они заявили, что поддержка Грузии критически важна для Украины в эти дни и благодарили грузинский народ за поддержку.

Эта акция прошла по всему миру 14 октября, однако украинские активисты перенесли акцию в Тбилиси из-за трагедии в парке Ваке.

14 октября украинцы отмечают одновременно три праздника: День защитников Украины, День украинского казачества и праздник Покрова Божией Матери.

Сегодня граждане Украины провели акцию солидарности со своей страной и в Батуми. Как заявили участники акции, они присоединяются к митингам солидарности с Украиной, которые проходят в разных странах мира.

Акция прошла возле колоннады Центрального парка Батуми. Прозвучал гимн Украины. Участники митинга принесли большой украинский флаг и грузинские флаги.