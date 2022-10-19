Генсек НАТО назвал Грузию «тесным партнером» и призвал её к реформам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, назвал Грузию «тесным партнером» альянса.

«Мы должны укреплять наше политическое партнерство, сотрудничество и диалог со странами, которые уязвимы для российского вторжения. Грузия – одна из таких стран. Россия уже контролирует часть территорий Грузии.

Это также относится к наращиванию потенциала, учениям и различным видам поддержки. Союзники по НАТО оказывают поддержку Грузии, и Грузия является нашим тесным партнером.

Союзники согласились сделать больше, что, особенно в свете брутального нападения на Украину, подчеркивает важность более активной работы с такой страной как Грузия», – сказал он.

Йенс Столтенберг призвал Тбилиси к продолжению реформ для сближения с НАТО.

«Это относится к проведению Грузией необходимых реформ и решению некоторых проблемных вопросов, таких как коррупция и демократический контроль над органами безопасности.

Чем больше Грузия решит эти проблемы, тем легче будет мобилизовать необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО», – добавил он.