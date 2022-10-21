В Южной Осетии выясняют обстоятельства гибели ребенка в больнице

Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудил в ходе заседания правительства резонансный случай в больнице, произошедший накануне – смерть маленького ребенка.

Как пишет агентство «Рес», руководитель администрации президента Алан Джиоев обратился к и.о. министра здравоохранения Алле Чочиевой с просьбой доложить о принимаемых мерах по выяснению обстоятельств произошедшего.

По словам Чочиевой, ребенок поступил в приемное отделение цхинвальского республиканского медцентра в 5:20 с симптомами бронхообструктивного синдрома.

«Ребенку в приемном отделении детской больницы была оказана первая помощь. Как доложил руководитель учреждения, помощь была оказана в соответствии с порядками и стандартами оказания помощи. Полчаса ребенок находился в приемном отделении. Дальше было принято решение перевести его в соматическое отделение. По пути в отделение ребенку резко стало плохо, и не доходя уже до реанимации, произошла остановка сердца», – сказала Чочиева.

И.о. министра уточнила, что попытки реанимировать ребенка не привели к желаемому результату.

«Тело вывезли в Северную Осетию на экспертизу. Мы не смогли организовать судмедэкспертизу на месте. Наш специалист отказался её проводить, хотя в соответствии со своими функциональными обязанностями она должна проводить это исследование», – проинформировала Чочиева.

Сообщается, что историю болезни ребенка изъяли правоохранительные органы. Чочиева добавила, что в отношении местного судмедэксперта также будут приняты соответствующие меры.

Алан Джиоев поручил Чочиевой провести служебное расследование по данному трагическому инциденту.