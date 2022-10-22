Второй за последние сутки грузинский боец погиб в Украине

Еще один грузинский боец – 24-летний Александр Мартиашвили, погиб в Украине, сообщает грузинская диаспора в Украине в Facebook.

«Еще один наш боец, Александр Мартиашвили, сегодня погиб в бою с российскими оккупантами под Херсоном», - сказано в сообщении.

Мартиашвили – второй грузинский боец, о смерти которого стало известно накануне, пишет грузинская служба Радио Свобода. 21 октября также поступила информация о гибели под Луганском Миши Капланишвили.

«Тяжелый день для Грузии – два грузина пали в борьбе за свободу своей родины – далеко от родины, в Украине – Михаил Капланишвили (он же Миша Каплан) и Александр Мартиашвили», - написал председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на своей странице в Facebook.

Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибло уже 22 грузина. Наряду с Мартиашвили, самым молодым среди них был 21-летний Николоз Шанава.