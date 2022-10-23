Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва в Боржоми

Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали подозреваемого в совершении взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси. Им оказался гражданин Л. М., 1987 г.р. (в прошлом судимый). Он обвиняется в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства.

Следствием установлено, что 22 октября у обвиняемого произошла ссора с четырьмя лицами, в ходе которой он бросил в их сторону ручную гранату и скрылся с места происшествия. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь, пишет SOVA.

«Данное преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении МВД Грузии.