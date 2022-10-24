Новости
Алиев анонсировал увеличение экспорта нефти и газа через Грузию
Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим, мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром (Грузии – ред.) также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость», – сказал Алиев.
Он добавил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась «будущая энергетическая политика».
«Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится», – сказал Алиев.
Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится в два раза.
«Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы и у нас есть такие возможности», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер также рассказал о планах поставлять электроэнергию через Грузию на международные рынки.
- Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
- В августе агентство Reuters сообщило, что Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию.
Другие новости дня
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак избран новым лидером британской Консервативной партии. Это означает, что он в ближайшее время станет премьер-министром Великобритании. Он заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов Палаты общин. Его соперница, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила о том, что выбывает из гонки. Ранее об отказе баллотироваться заявил бывший премьер Борис Джонсон.
Сунак сменит на посту премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.
Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время. Руководство консерваторов уже подтвердило, что он остался единственным кандидатом на пост лидера партии и, следовательно, станет им автоматически. Главой правительства король Карл III, как ожидается, назначит его уже на этой неделе.
42-летний Риши Сунак станет первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222 месте в рейтинге богатейших британцев и воспитывает двух дочерей.
В 2015 году Сунак избрался в Палату общин, переизбирался туда ещё дважды с возрастающим результатом – в 2017 и 2019 годах. В 2016 году Сунак проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза. В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. После победы Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.
В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.
Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.
Наряду с Трасс и ещё шестью кандидатами Сунак участвовал в летней гонке за место премьер-министра Великобритании. В финальном туре он получил 42,6% голосов британских тори, проиграв Трасс, – её поддержали 57,4% однопартийцев. На результат повлияли в том числе обвинения жены Сунака в уходе от налогов и его участие в так называемом Partygate – скандале вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании во время строгих коронавирусных ограничений.
Согласно опросу британцев, проведённому YouGov после отставки Лиз Трасс, 43% опрошенных считали, что Сунак будет хорошим премьер-министром, 40% – что плохим. При этом опрошенные чаще отвечали, что хотели бы видеть на посту премьер-министра лидера Лейбористской партии Кира Стармера, чем любого из предложенных кандидатов-тори.
- Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней. В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.
Азербайджан вложит дополнительные инвестиции в ж/д Баку-Тбилиси-Карс
Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. Мы хотим довести пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью в этом и в следующем году Азербайджаном будут вложены дополнительные инвестиции. Все средства уже готовы. Мы уже дали старт этому процессу, поскольку в мире есть большая потребность в транспортных путях, проходящих через Каспийское море. Грузию и Азербайджан и через соседние государства», – сказал Алиев, выступая с заявлением для СМИ вместе с премьером Грузии в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.
Алиев добавил, что как с геополитической точки зрения, так и в целом новые транспортные пути отвечают интересам всех стран, через которые они проходят.
«В этой связи увеличение пропускной способности ж/д Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн тонн в год, а также увеличение грузопотока из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов диктует новую реальность и мы должны быть к этому готовы», – сказал Алиев.
Он также сообщил, что Азербайджан планирует увеличить мощности Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн в год до 25 млн тонн в год.
«Все соответствующие указания уже даны, средства будут выделены. Работа в транспортной сфере между Азербайджаном и Грузией должна вестись в координации, поскольку наши проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной, надо непременно иметь хорошие отношения с соседями, поскольку, не имея хороших отношений с соседями, ни одна страна не сможет стать надежным транзитным государством. Наши же дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают нам такие возможности», – отметил Алиев.
Алиев также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев 2022 года приблизился к отметке в $1 млрд.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот
Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от жилых домов и не катапультировались, так как потеряли сознание. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства не исключил, что пилоты могли потерять сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах, которые готовит к полёту наземный персонал.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, говорится в сообщении Следственного комитета России.
По информации телеграм-канала "112", лётные испытания в этот день одновременно проходили сразу два самолета Су-30. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полёт. При этом пилоты перестали выходить на связь, это продолжалось около 20 минут. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолёт приблизился к переставшему выходить на связь истребителю, лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.
Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет телеграм- канал "112".
Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе в черте города. На земле никто не погиб, жертвами стали двое пилотов. Оба были опытными летчиками-испытателями. Умерли они в воздухе или во время крушения – предстоит выяснить следователям.
Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. Причиной крушения стало попадание двух чаек в двигатель самолёта при взлёте, утверждает источник ТАСС.
Пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализируют в Тбилиси
Троих пострадавших в результате пожара в частном доме в Цхинвали госпитализируют в тбилисскую клинику. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в представительстве Международного Комитета Красного Креста.
Ранее в Минздраве самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили агентству «Рес», что пострадавшие «будут госпитализированы за пределы республики». По информации ведомства, они находятся в тяжелом состоянии.
В результате пожара в понедельник утром пострадали шесть человек. Погибли двое детей. 19-летнюю девушку и двоих женщин (41 и 70 лет) доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра. Пострадавший мужчина был в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.
Причины возгорания выясняются специалистами. По одной из версий, в доме произошла утечка газа.
Алиев и Гарибашвили посетили выставку «Наследие Карабахского ханства»
В рамках визита в Грузию президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства». Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского президента. В сообщении пресс-службы грузинского правительства выставка не упоминается.
Фотографии, представленные на выставке, содержатся в ранее изданной книге «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность». Её автор – Эльдар Надирадзе. Сообщается, что книга содержит информацию об экспонатах, относящихся к наследию Карабахского ханства. Ныне они хранятся в Национальном музее Грузии.
«Среди фотографий артефактов имеется первое изображение флага Карабахского ханства, щит шаха Исмаила, сохранившийся при династии Карабахских ханов, старинные ковры, декоративные изразцы Сардарской мечети и ее фасада, а также изображения города Шуша XIX века, фасад и интерьер дворца Сардар-хана конца XIX-начала XX века, конское седло XIX века, два тара и трехструнная кяманча. Особый интерес на выставке представляют портреты Гасан Гулу-хана Каджара и Фатали Шаха Каджара, написанные азербайджанским художником-орнаменталистом и портретистом Мирзой Гадимом Иревани», – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.
Алиев и Гарибашвили ознакомились с выставкой в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских. Именно там лидеры Грузии и Азербайджана провели переговоры, а затем выступили с заявлениями для прессы.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает Грузию впервые с 2015 года.
Гарибашвили заявил о необходимости переговоров для завершения войны в Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил процессы, происходящие в регионе и мире.
«То, что происходит в Украине, должно быть урегулировано путем переговоров. Мы все согласны с этим», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев посещает Грузию впервые с 2015 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока её президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.
- Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине.
NYT: Израиль предоставил Украине данные для борьбы с «Шахедами»
Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с иранскими ударными беспилотниками "Шахед-136", которые Россия, по многочисленным свидетельствам, использует против Украины. Это утверждает со ссылкой на не названного по имени украинского чиновника газета The New York Times.
Чиновник в разговоре с изданием в частности сказал, что Израиль предоставил данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Официально ни Израиль, ни Украина это не комментировали.
На прошлой неделе украинские власти официально обратились к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО, указывая в том числе на то, что Иран, открытый противник Израиля, поставляет беспилотники России. Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем. При этом Израиль обещал поставить систему раннего предупреждения о воздушных налётах.
Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга прав человека" накануне сообщил, что при воздушном ударе Израиля по целям в Сирии 21 октября якобы был уничтожен цех, в котором производились иранские беспилотники. Независимого подтверждения этой информации нет.
Москва и Тегеран отрицают поставку Ираном беспилотников России. Однако, по многочисленным утверждениям специалистов, беспилотники "Герань-2", которые российские военные в последние недели используют в Украине, по сути являются иранскими дронами "Шахед-136". Они использовались для ударов в том числе по гражданским объектам в крупных городах.
Разведка Минобороны Великобритании 24 октября выступила с утверждением, что Украина всё успешнее борется с этими дронами-камикадзе, сбивая до 85% их. Глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" сказал, что сбить удаётся примерно 70% беспилотников. По его словам, Россия заказала в Иране 1700 дронов, из них поставлены около 600, причём более 300 уже использованы.
Глава ГУР Украины: россияне только делают вид, что уходят из Херсона
Российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон украинским войскам, а готовятся к обороне города. С таким утверждением выступил глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".
В последние дни российские власти аннексированной Херсонской области призывают жителей правобережной её части, включая город Херсон, уезжать на левый берег Днепра, ссылаясь на ситуацию на фронте. Командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений". Российские госучреждения эвакуировались из Херсона. Ряд комментаторов рассматривают эти шаги как подготовку к отступлению российских военных на левый берег.
По словам Буданова, слова и действия Суровикина и других российских представителей действительно могут готовить почву для сглаживания информационного эффекта от сдачи города, но "во многих аспектах это информационная операция и манипуляция". Глава украинской военной разведки утверждает, что, по его данным, россияне готовятся оборонять Херсон. "Создают иллюзию того, что всё пропало. А вместе с тем наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".
По словам Буданова, если украинские войска возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС, российские войска в Херсоне окажутся в отчаянном положении. Пока, однако, этого не произошло.
В понедельник российские власти Херсона объявили о формировании в городе так называемой территориальной обороны. В неё, как говорится в сообщении, могут записаться все остающиеся в городе мужчины. При этом утверждается, что это добровольное дело - те, кто хочет, может уехать.
22 октября назначенная Россией администрация потребовала от жителей "незамедлительно покинуть город" в связи с украинским наступлением. Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильём. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.
В понедельник стало известно, что в Херсоне исчез памятник русскому полководцу Александру Суворову. Российские власти пока не комментировали его судьбу; в украинских пабликах пишут, что россияне могли забрать его с собой на левый берег Днепра.
Впоследствии стало известно и о том, что из Херсона пропал бюст адмирала Фёдора Ушакова.
США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе
США, Франция и Британия отвергают любой предлог, который может использовать Россия для эскалации войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трёх стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Заявление связано с утверждениями России о том, что Украина якобы готовится к подрыву так называемой грязной бомбы на своей территории. Все три страны отвергли "откровенно лживые утверждения России". "Мир видит насквозь любые попытки использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации. Мы и далее будем отвергать любой предлог, который Россия может использовать для эскалации" - говорится в заявлении. В нём также подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины и готовность помогать её усилиям защищать свою территорию перед лицом агрессии.
Публикации заявления предшествовали телефонные разговоры министров обороны подписавших его стран, а также Турции, с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих разговоров, как сообщает Минобороны России, Шойгу выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы. Этому предшествовала публикация на сайте РИА Новости, в которой со ссылкой на некие источники утверждалось о подготовке взрыва - с целью обвинить в нём Россию. При этом официально ни российский МИД, ни другие структуры с такими утверждениями не выступал.
Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить. Реагируя на сообщения о разговорах Шойгу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления российской стороны опасными и абсурдными, а президент Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
Джонсон заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера Британии
Бывший премьер-министром Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, бороться за возвращение на пост премьера.
В своём заявлении Джонсон отметил, что собрал необходимые 100 голосов депутатов, мог бы баллотироваться и имел шансы на победу, но решил не выдвигаться, признав, что не сможет объединить партию, в которой у него есть как ярые сторонники, так и принципиальные противники.
Комментаторы отмечают, что теперь практически очевидно, что новым премьером станет бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. В воскресенье он официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.
Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов.
Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.
Сторонники Джонсона ранее утверждали, что он будет выдвигаться. В его поддержку собирались голоса депутатов. Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей в его поддержку.
Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично до воскресеного вечера не высказывался о том, будет ли баллотироваться.
Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября. Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.
- 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. С момента её назначения прошло 44 дня – это самый короткий срок в британской истории. При этом Трасс была выбрана лидером партии в результате гораздо более длительной процедуры, чем происходит сейчас. Сунак был её соперником в финальном голосовании и проиграл.
- Оппозиционные лейбористы призывают к досрочным выборам, однако у них нет инструментов для того, чтобы их добиться, если консерваторы будут против.
В Цхинвали двое детей погибли в результате пожара в частном доме
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Цхинвали. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В 8:00 утра в диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного жилого дома в микрорайоне «Шанхай» по улице Герцена. На место выехали 6 пожарных расчетов. Дом полностью сгорел. В результате пожара есть шесть пострадавших, из них двое детей погибли», – сообщает пресс-служба МЧС.
Среди пострадавших – 19-летняя девушка и две женщины – 41 и 70 лет. Их доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра.
Пострадавший мужчина находится в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.Причины возгорания выясняются специалистами. По одной из версий, в доме произошла утечка газа.
RT остановил сотрудничество с Красовским из-за призыва топить детей
Телеканал Russia Today «останавливает сотрудничество» с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.
В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным».
«Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», – написала она, при этом добавив, что ей «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей».
20 октября в эфире авторской программы Красовского на RT «Антонимы» ведущий, беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко, который также поддерживает войну в Украине, заявил, что украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией, нужно «топить» в реке или «сжигать» заживо. Также он призвал расстреливать украинцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал после этого все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив Красовского в призывах к геноциду.
Сам Красовский спустя четыре дня решил попросить прощение у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его слов. Он заявил, что ему «неловко», что он «как-то не увидел этой границы. Про детей».
«Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — написал он.
Ранее Красовский публично поддержал обстрел российскими военными центра украинского города Виница, в результате которого погибли десятки гражданских лиц, а 10 октября, в день, когда были нанесены самые массированные ракетные удары по украинским городам, журналист выложил в свои соцсети видео, на котором танцует на балконе в пижаме с надписью «Армия России».
Грузию с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом. В тбилисском международном аэропорту азербайджанского лидера встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят «очень широкий спектр вопросов».
«На фоне региональных вызовов, важной темой обсуждения является то, как два государства должны обеспечить мир и стабильность в нашем регионе», – сказал Дарчиашвили.
Ильхама Алиева примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Алиев и Гарибашвили встретятся, а затем выступят с совместными заявлениями в Шато-Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских. Другие подробности визита не сообщаются.
Ранее президент Азербайджана заявил о важности «создания единой платформы обсуждения Азербайджан–Грузия–Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе».
Власти Грузии неоднократно заявляли, что Армения и Азербайджан для переговоров по мирному урегулированию могут использовать площадку в Тбилиси.
В Цхинвали готовят проект пешеходного перехода возле Старого моста
Сотрудники Комитета дорожного строительства и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия готовят проект временного пешеходного перехода рядом со «старым мостом»..
«Специалисты осмотрели место, где расположится пешеходный переход, и приступили к подготовке проекта. В республику должен приехать эксперт и после этого мы приступим к работе», – сообщил информагентству «Рес» председатель комитета Константин Елдзаров.
Реконструкция Старого моста в Цхинвали внесена в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. Ранее членами югоосетинского правительства было принято решение о закрытии моста в старой части города для передвижения. Согласно экспертным заключениям, мост не соответствует требованиям технического регламента и признан негодным к эксплуатации.
На минувшей неделе на совместном заседании комитетов парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению и по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам был обсужден вопрос сноса Старого моста. По итогам заседания было принято решение еще раз провести квалифицированную экспертизу объекта и только после этого вынести окончательное решение.
- Старый мост, соединивший два берега Лиахви, построен в далеком 1893 году и тогда появление единственного моста в Цхинвали явилось знаковым событием. Мост способствовал и развитию города, и стал его украшением. При строительстве установили каменные быки, между которыми был переброшен деревянный настил, приходивший в негодность время от времени. В те времена мост был центром города - рядом парк, гостиница (в настоящее время здание военкомата). Реконструкция моста была произведена в 1903 году, в 1910 году деревянный настил сменил бетон. Как выяснилось впоследствии, серьезные ошибки были допущены изначально при проектировании и строительстве.
Глава МИД Украины призвал запретить RT во всем мире - из-за слов Красовского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив его ведущего Антона Красовского в агрессивных призывах к геноциду.
Кулеба опубликовал в твиттере ссылку на отрывок из эфира RT, в котором Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко, помимо прочего, предлагает топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Также, как следует из выложенного фрагмента эфира, Красовский предложил сжигать таких детей заживо, а также заявил, что Украины «вообще не должно существовать».
Лукьяненко на это возразил, что Украина должна существовать, потому что «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну расстреляем», - ответил на это Красовский.
Разговор с Сергеем Лукьяненко вышел 20 октября в программе «Антонимы», ссылку на него дал ранее сам Красовский.
«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы оказываетесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы будем судить за него этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!» - написал Кулеба.
После российского вторжения в Украину вещание RT было запрещено в странах ЕС и Канаде. Подразделение RT в США прекратило работу. В то же время, продолжается вещание, в частности, на арабском и испанском языке.
- Антон Красовский - российский тележурналист, получивший известность работой на НТВ. Был главой избирательного штаба Михаила Прохорова, работал в штабе Ксении Собчак. На RT занимается развитием вещания на русском языке, выступает в поддержку войны в Украине, не раз призывал к уничтожению украинской государственности. В день, когда российские военные нанесли массированные удары по Украине, когда погибли около 20 человек - 10 октября - Красовский выложил видео того, как он танцует на балконе в пижаме с надписью «Армия России». Слова о необходимости топить детей он пока не комментировал.
Шойгу позвонил министрам обороны Франции и Британии, говорил про грязную бомбу
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные переговоры сразу с тремя главами оборонных ведомств стран НАТО. Как сообщает Минобороны России, всем троим он выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы.
Первым, как следует из сообщений, Шойгу поговорил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорно, затем - с турецким министром Хулуси Акаром и, наконец, с британским министром обороны Беном Уоллесом.
Телефонным разговорам предшествовала публикация государственным агентством РИА Новости сообщения под заголовком «Киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине» (оно датировано 23 сентября - однако на сайте РИА Новости оно опубликовано сегодня, 23 октября. - РС). В сообщении со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах», власти Украины якобы «готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса». Цель этого, как пишет российское агентство. в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий. РИА Новости далее пишут, что якобы работы над бомбой «уже находятся на завершающей стадии», а власти Украины якобы «осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».
Официальная Москва не комментировала сообщение РИА Новости, однако в сообщениях о переговорах Шойгу с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании говорится, что он обсудил с ними именно грязную бомбу. Из этого может следовать, что публикация РИА Новости отражает позицию Кремля.
В сообщении о разговоре Шойгу с Лекорно также сказано, что обсуждалась ситуация в Украине, которая «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».
РИА Новости, которое входит в медиагруппу «Россия сегодня» под руководством Маргариты Симоньян и Дмитрия Киселева, ранее неоднократно выступало с утверждениями о том, что Украина якобы хочет создать грязную бомбу. Об этом оно писало, в частности, 25 февраля, на следующий день после российского вторжения в страну, а также 6 марта. Российский президент Владимир Путин называл якобы существовавшее стремление Украины обзавестись ядерным оружием одной из причин начала так называемой спецоперации, однако конкретно про грязную бомбу не говорил.
Киев всегда категорически отрицал стремление получить ядерное оружие или разработать грязную бомбу. Последние обвинения РИА Новости и утверждения Шойгу он пока не комментировал. При этом как Украина, так и ряд стран НАТО. включая США, ранее выражали опасения в связи с возможностью применения России ядерного оружия против Украины. О такой возможности не раз намеками или даже открытым текстом говорили различные российские представители, от той же Симоньян до Путина.
21 октября Шойгу впервые за долгое время говорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. При этом с ним тема грязной бомбы, судя по сообщениям обеих сторон, не обсуждалась.
- Российские обвинения в адрес Украины звучат на фоне сообщений о том, что российские войска могут оставить правобережную часть Херсонской области. Командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин заявил о возможности «непростых решений». Некоторые комментаторы считают, что он имел в виду оставление Херсона, но есть и те, кто увидел в его словах сигнал о готовности к применению ядерного оружия.
- Грязная бомба - взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет. Возможность применения грязной бомбы в качестве провокации для обвинения противника в использовании ядерного оружия сомнительна - несмотря на сходство, между этими двумя видами оружия все же достаточно различий, чтобы специалисты могли установить, какой именно боезаряд был взорван.
В Высший совет юстиции Грузии избраны Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили
На 31-й конференции судей Грузии были избраны двое новых членов Высшего совета юстиции – Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили. Они утверждены на должности сроком на четыре года. Кандидатуру Гвритишвили выдвинули судьи, в то время как Мурусидзе был самовыдвиженцем.
Место двух судей в Высшем совете юстиции стало вакантным после того, как два его члена – Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили – покинули должности на основании собственного заявления, сообщает SOVA.
Неправительственный сектор раскритиковал избрание Мурусидзе и Гвритишвили в Высший совет юстиции. Оба считаются представителями т. н. «судебного клана», кроме прочего принимающего решения в пользу властей. Комментируя голосование, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили подчеркнул, что выборы были безальтернативными.
Украина сообщила о планах России блокировать связь в Херсоне
Подконтрольные России люди демонтируют оборудование в телецентре в Херсоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный вооруженными силами Украины для координации действий подполья на оккупированных российскими военными территориях. По данным центра, отключение техники ведется для информационной изоляции Херсона, чтобы не позволить жителям передавать информацию ВСУ во время украинского контрнаступления.
Центр призвал жителей покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию.
Между тем, Россия массово вывозит население Херсона на левый берег Днепра, заявляя о «напряженной ситуации на фронте». Назначенные Россией власти Херсонской области сообщили о нехватке речного транспорта для эвакуации и заявили, что работают над исправлением ситуации.
Удары украинских войск по переправам через Днепр привели к существенному ухудшению снабжения российских военных на правом берегу реки. Считается, что им трудно будет удержать позиции, и потому последние дни все больше обсуждается возможность отступления российских сил за Днепр и оставления Херсона - единственного областного центра Украины, захваченного Россией после начала войны.
Украинское командование сообщает о продолжающемся выводе отдельных российских подразделений с правого берега Днепра.
Последние дни Россия атаковала инфраструктуру Украины. По данным «Укрэнерго», в стране выведены из строя до 40% энергообъектов. Жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей ограничили подачу электроэнергии.
В Ровно из-за отсутствия электричества остановил работу завод по производству удобрений.
Частично без воды и света оказался Энергодар. Украинские власти региона говорят, что российская армия сначала обстреляла промзону, а затем наносила удары по городу.
Кроме того, в результате обстрела в Энергодаре разрушения получила гостиница, в которой часто останавливались российские военные и подконтрольные Москве чиновники. Мэр города не уточнил, кто именно обстрелял здание.
Граждане России провели в Тбилиси акцию против режима Путина и войны в Украине
Граждане России провели в центре Тбилиси у здания парламента Грузии акцию против режима Владимира Путина и войны в Украине. В организации митинга приняли участие Free Russia Foundation и другие движения, сообщает SOVA.
«Мы, граждане России, выступаем против войны и продолжаем бороться против преступного путинского режима, который принес разрушения в Украину, в Грузию, терроризирует другие страны и собственных граждан. Многие из нас уехали в Грузию от политического преследования или нежелания становиться частью армии убийц», - говорится в заявлении организаторов акции.
В рамках мероприятия проводился сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев.
При пожаре на Пермском пороховом заводе погибли 3 человека
На Пермском пороховом заводе 3 человека погибли в результате пожара в цехе пластмассы.
Как сообщают местные СМИ, возгорание на площади 20 квадратных метров случилось во время технического процесса вечером 22 октября. Жители соседних с заводом домов сообщили, что перед пожаром слышали звуки взрывов. В МЧС эту информацию не подтвердили.
Пермский пороховой завод - одно из крупнейших оборонных предприятий в России. На заводе производят заряды к ракетным двигателям, системам залпового огня «Град», «Смерч» и ПВО, а также порох для стрелкового оружия.
В Иркутске военный самолет упал в жилой массив
В Иркутске упал военный самолет. По данным телеграм-канала «112», истребитель Су-30 разбился после вылета с авиазавода. Самолет упал в жилой массив.
По предварительным данным, погибли два летчика, сообщает телеграм-канал Mash. О жертвах среди населения данных пока нет.
По данным Mash, экипаж после вылета перестал выходить на связь. За Су-30 оправили ещё один самолет, пилоты которого увидели летчиков без сознания. Борт в это время терял высоту, а затем врезался в двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. После падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.
Это второе падение военного самолета в России за последние несколько дней. Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Разрушения получили более 70 квартир в двух подъездах.
Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в Боржоми
Пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в поселке Ликани (Боржоми) женщина скончалась. Об этом сообщил директор местной клиники Geo Hospital.
«Пациентка поступила в бессознательном состоянии, с множественными травмами, несовместимыми с жизнью. Реанимационные мероприятия проводились полтора часа, но пациентка, к сожалению», - цитирует директора больницы SOVA.
Взрыв, предположительно, вызванный утечкой бытового газа, произошел в Ликани накануне, 22 октября. Жильцы дома были эвакуированы, около 30 человек были размещены в гостиницах.
В Тбилиси задержали мужчину, предположительно, бросившего ручную гранату
Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали подозреваемого в совершении взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси. Им оказался гражданин Л. М., 1987 г.р. (в прошлом судимый). Он обвиняется в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства.
Следствием установлено, что 22 октября у обвиняемого произошла ссора с четырьмя лицами, в ходе которой он бросил в их сторону ручную гранату и скрылся с места происшествия. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь, пишет SOVA.
«Данное преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении МВД Грузии.
Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьера Италии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост главы правительства Италии. Гарибашвили выразил надежду на дальнейшее укрепление грузино-итальянских отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
«Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути», - написал премьер-министр в Twitter.
Правительство Италии во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони приступило к исполнению обязанностей на этой неделе, сообщает агентство «Новости-Грузия». Мелони во главе партии «Братья Италии» победила в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах. С момента принятия присяги в минувшую субботу правительство считается действующим.
В новое правительство вошли три партии: кроме «Братьев Италии», это «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», которую официально возглавляет Антонио Таяни, а неофициально - экс-премьер Сильвио Берлускони.
Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни, кроме того, занял пост министра иностранных дел, а Сальвини - министра инфраструктуры.
Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия «Братья Италии»), министром обороны - Гуидо Крозетто («Братья Италии»).
Министерство экономики возглавил представитель «Лиги» Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо («Братья Италии»), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии «Вперед, Италия!».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.