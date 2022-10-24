Алиев анонсировал увеличение экспорта нефти и газа через Грузию

Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.

«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим, мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром (Грузии – ред.) также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость», – сказал Алиев.

Он добавил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась «будущая энергетическая политика».

«Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится», – сказал Алиев.

Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится в два раза.

«Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы и у нас есть такие возможности», – отметил Алиев.

Азербайджанский лидер также рассказал о планах поставлять электроэнергию через Грузию на международные рынки.