В Госдепе США указали на «задержку и откат важных реформ» в Грузии

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность откатом реформ в Грузии, призвав страну продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС.

На брифинге в понедельник у Прайса поинтересовались, что в Госдепе думают о нападках депутатов парламента Грузии на посла США и «очевидном дрейфе Грузии в сторону российской орбиты».

«Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых тревожных заявлений, которые, как мы слышали, исходят из некоторых уголков политической системы Грузии и грузинского общества. Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых действий правительства. Действия правительств, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам», – сказал представитель Госдепартамента США.

Он пояснил, что эти действия «создали препятствия для явных, непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС», а также «углубили поляризацию внутри грузинского общества».

«Мы по-прежнему полны решимости работать с Грузией над проведением реформ, необходимых для достижения ее евроатлантических целей. Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути», – заявил Прайс.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Госдепартаменте воздержались от комментариев по санкциям, введенным властями Украины против членов семьи миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами. Мне необходимо будет положиться на них, чтобы говорить о любых санкциях, которые они, возможно, наложили», – сказал Прайс.

Здесь же он добавил, что США привержены работе с правительством Грузии, «поскольку оно проводит реформы, к которым призывает Европейский Союз».

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал указ о введении санкций против брата экс-премьера Грузии Александра Иванишвили, его супруги Кетеван Хараидзе, кузена, бизнесмена Учи Мамацашвили и его сына Тате Мамацашвили.