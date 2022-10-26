Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве против «Мечты»

Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве в вопросе получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и деолигархизации страны, пишет SOVA.

Речь идет о «Гирчи – Больше свободы», «Стратегии Агмашенебели» и «Время пришло» («Дроа!»). Лидеры партий заявили о готовности координировать свои действия, чтобы одержать победу над «режимом Грузинской мечты».

«Страна стоит перед выбором: либо мы идем на Запад и в Европу, либо остаемся под влиянием России, - в этом контексте я считаю, высокое значение имеет объединение оппозиции, чтобы страна стала частью европейского пространства. Без объединения, координации и совместных действий будет очень сложно победить эту систему, этого монстра во главе с Иванишвили. Мы проводим со всеми встречи и пытаемся найти точки соприкосновения», - сказал лидер «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.

По словам председателя «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, объединившиеся партии довольно схожи по своим ценностям.

«Если бы мы верили, что способны по отдельности одолеть эту большую пророссийскую силу, которая является главным оружием гибридной борьбы, то конечно, но сейчас единственный путь это единство. Я надеюсь, что все это вовремя и другие увидят, что другого пути и альтернативы нет», - сказал Георгий Вашадзе.

Лидер «Время пришло» Элене Хоштария заявила, что настало время проявлять инициативу, а не ждать или обвинять.

«Сегодня у меня полное взаимопонимание с Зурой и Георгием, мы будем работать вместе, будем работать с другими сторонами, чтобы убедить их в правильности нашего решения», - заявила Хоштария.