В Абхазии предложили запретить рекламу табачной продукции

Находящийся в Будапеште с официальным визитом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия переняла у Венгрии «успешные реформы».

«Венгрия, особенно под руководством господина Орбана и в период его правления, является очень успешной страной. Правительство господина Орбана осуществило успешную политику и множество реформ на благо своего народа.

Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы вашего правительства, и хотим еще больше сблизиться в разных направлениях.

Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике, как уже было сказано», – заявил Гарибашвили на брифинге после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинские оппозиционные СМИ уже отреагировали на это заявление и напомнили, что согласно резолюции Европарламента от 15 сентября Венгрия больше не может считаться полностью демократической страной.

В резолюции отмечается, что Венгрия превратилась в гибридный режим выборной автократии, причиной чего является нарушение демократии, основных прав и верховенства права. Большинство депутатов Европейского парламента считают, что демократия в Венгрии сильно пострадала именно в период правления Орбана.

Кроме того, Венгрия не отказалась от покупки газа у России и считает, что Европа «прострелила себе легкие», установив экономические санкции против Москвы.

Лидер венгерских националистов Виктор Орбан после избрания премьер-министром страны на четвертый срок назвал президента Украины в числе своих оппонентов.

«Теперь мы должны бороться с более крупными силами. Левые в Венгрии, международные левые силы, брюссельские бюрократы, все организации империи Сороса, международные СМИ, а также президент Украины. У нас никогда не было столько противников», – заявлял Орбан в апреле после переизбрания на пост премьера.

По данным украинского издания «Европейская правда», Орбан также требовал предоставить доказательства по делу о бойне в Буче.

После начала войны на Украине Венгрия приняла у себя около полумиллиона украинских беженцев. Вместе с тем Орбан отказался поставлять Украине вооружение. По его словам, таким образом он защищает Венгрию от войны.