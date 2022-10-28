Зеленский: раньше все думали, что войны в Абхазии и Осетии – забота грузин

28 октября в Украине отмечают День освобождения от нацистов во Второй мировой войне, напомнил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский, записавший видео на фоне сбитого российского дрона-камикадзе иранского производства, сказал, что «новое зло наступает мгновенно», когда мир не замечает этого.

«Кое-кто сонный, кто-то глубоко спит. Кто-то не обращает внимания. Кто-то не придает значения. В общем, все молчат и думают одинаково: "Меня не коснется. Война где-то далеко. Где-то в Приднестровье. Это забота молдаван. Где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин. Где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. За нами не прилетит. За нами не придут". К сожалению, как следствие, это становится заботой всех», – подчеркнул он.

Нацизм стал примером и вернулся «в новой маске и с новыми лозунгами», но с той же целью, продолжил Зеленский.



«Заминировать ДнепроГЭС или захватить Запорожскую АЭС. Сбрасывать бомбы на красный крест или надпись «дети». Воровать зерно по «Хунгерплану» или создавать угрозу голода всей планете. Похищать и вывозить людей. Форма зла стала другой, но суть осталась неизменной. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков», – резюмировал он.

День освобождения Украины от нацистских захватчиков с 2009 года отмечают 28 октября – в день, когда войска нацистской Германии и ее союзников полностью покинули территорию Украины, пишет издание «Гордон».