СМИ: в Тбилиси мужчина взорвал гранату в гостиничном номере

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию. Об этом сообщил Reuters.

Сам Маск прокомментировал это событие фразой: "Птичка на свободе". На логотипе соцсети изображена птица, а её название переводится как "щебет".

27 октября Маск опубликовал видео посещения офиса штаб-квартиры Twitter, а также поменял на своей странице в соцсети статус, описав себя как "главный по твитам" (Chief Twit).

По данным Reuters и The Washington Post, в тот же день Маск уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигал, руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде и главного юридического консультанта компании Шона Эджетта. Он обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечает агентство.

Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.

По словам Маска, он решил приобрести Twitter, чтобы люди в будущем имели "общую цифровую городскую площадь" для обсуждения разных мнений. Ранее он обещал сократить расходы в Twitter, а соцсеть сделать более инновационной, дружелюбной и гостеприимной. Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.

О планах Маска купить Twitter за 44 миллиарда долларов стало известно в апреле.

Однако в июле он отозвал своё предложение, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен выступил со встречным иском. В октябре Илон Маск решил завершить сделку по покупке социальной сети. Она должна была быть закрыта до 28 октября - в противном случае Маска ждало судебное разбирательство.