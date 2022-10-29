США выделили Украине новый пакет военной помощи

В пятницу вечером в Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит. В церемонии открытия в Национальной галерее Армении принял участие премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян, передает пресс-служба руководителя страны.

Согласно сообщению, на мероприятии также присутствовали карабахский лидер Араик Арутюнян, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, представляющие различные сферы деятели армянской диаспоры и другие должностные лица.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил, что в контексте диалога Армения-диаспора Всемирный армянский саммит «действительно очень ожидаем и уместен, особенно в эти дни, когда всем очевидно, что, вне зависимости от нашей воли, отношения Армения-диаспора претерпевают глубокие содержательные, социально-психологические и организационные изменения».

«Эти изменения происходят не потому, что кто-то этого хочет, а потому, что глобальные процессы приводят к таким изменениям. Эти изменения не имеют ничего общего ни с произошедшей в Армении в 2018 году революцией, ни с трагедией 44-дневной войны 2020 года. И революция, и война были поводом для нас констатировать очевидное. А очевидно то, что время неизбежно влияет и на суть и содержание армянской диаспоры.

Что значит быть членом армянской диаспоры в эпоху, когда человек может провести одну неделю на шести разных континентах мира? Что значит быть членом армянской диаспоры в ситуации, когда можно за считанные секунды отправлять и получать письма, фото и видео из любой точки мира, устанавливать прямой контакт с кем угодно 24 часа в сутки? Что значит общинная жизнь в ситуации, когда армянская литература, армянская пресса, книги доступны через интернет в любое время и в любом месте, и любой армянин может в любое время поговорить с любым другим армянином, генерировать, делиться, распространять любую идею, тем более в условиях, когда Армения находится в списке ведущих стран мира по доступу к интернету и свободе интернета?

Это вопросы, ответы на которые крайне важны для всех нас. Ответы на эти вопросы многое изменят в отношениях между Республикой Армения и диаспорой. Мы считаем так с уверенностью, что армяне всего мира — это большой потенциал, и страна с таким мировым ресурсом, как Армения, не должна была иметь тех проблем, которые у нее есть. А если имеет, значит, мы делали и делаем многое неправильно не только в Армении, но и в отношениях Армения-диаспора», - заявил Никол Пашинян.

По мнению руководителя Армении, самая большая ошибка заключается в том, что «разговор Армения-диаспора обычно начинается, продолжается и заканчивается общеизвестными или, как принято говорить, получившими общенациональное признание истинами».

«Это, конечно, неплохо, это, может, даже хорошо, но это не идеально в том смысле, что не расширяет наше представление о самих себе и о мире. Это, в свою очередь, не позволяет нам с необходимой скоростью воспринимать и фиксировать происходящие в мире изменения, иначе говоря, воспользоваться возможностями и управлять вызовами.

Первый Всемирный армянский саммит проходит в условиях, когда многие представления и мечты о мире, регионе, даже о нас самих пошатнулись, а иногда даже и рухнули. Наше предложение и идея заключается не в том, чтобы оставаться под этими завалами, а в том, чтобы попытаться найти новые возможности, попытаться сделать Республику Армения площадкой для формирования и развития новых идей, новых мечтаний, новых подходов, стержнем которой является независимая, суверенная, безопасная, свободная, развитая, демократическая Армения, потому что у любого армянина в любой точке глобализирующегося мира может быть все, что угодно: благополучие, работа, деньги, семья, и есть только одно исключение, и это одно исключение - это Республика Армения, гордость и счастье быть гражданином которой имеет большинство присутствующих в зале.

Первый Всемирный армянский саммит призван стать платформой и местом встречи людей, которые хотят и готовы сделать государственные интересы Республики Армения общеармянской повесткой и внести свой вклад в продвижение этих интересов, помочь стратегическому развитию и институциональному становлению государственности в качестве соответствующего вызовам, современного государства 21-го века.

Благодарю всех за участие и готовность», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Отмечается, что в рамках саммита, который завершится 31 октября, пройдут 8 панельных дискуссий, 17 сессий одновременной работы. В повестку саммита входят такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армянских интересов, самоорганизация диаспоры и другие. В саммите принимают участие около 600 участников из более чем 50 стран. Ожидается, что в рамках саммита выступят более 100 спикеров из более 15 стран мира.