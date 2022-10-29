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До 7 лет тюрьмы грозит водителю автобуса, сбившему насмерть ребенка в Рустави
До семи лет тюрьмы грозит водителю муниципального автобуса, который насмерть сбил 3-летнего ребенка в городе Рустави, сообщили сегодня, 29 октября, в прокуратуре Грузии.
По информации агентства «Новости-Грузия», ДТП произошло 27 октября. Следствие установило, что водитель тронулся с места, предварительно не убедившись в том, что маневр безопасен. В итоге, автобус наехал на ребенка – от полученных травм он скончался до поступления в больницу.
Водителя задержали накануне. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение смерти человека. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения. Расследование дела продолжается.
Другие новости дня
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с 99-летием провозглашения Турецкой Республики
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с 99-летием провозглашения Турецкой Республики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Поздравляем с 99-летием провозглашения Турецкой Республики. Желаю процветания Турции и ее народу. Рад иметь такого надежного друга и стратегического партнера. Я уверен, что отношения Грузии и Турции еще больше укрепятся в ближайшие годы», - обратился Гарибашвили к Эрдогану в Twitter.
Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.
ТАСС: с Собчак сняли статус подозреваемой по уголовному делу
МВД отменило постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Собчак находится в статусе свидетеля.
Журналистка сообщения о своем процессуальном статусе не комментировала.
26 октября СМИ сообщили, что Собчак проходит подозреваемой по делу вымогательстве, но официальных сообщений от МВД не было. Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой.
По делу проходят коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Суд отправил их в СИЗО. Собчак написала в телеграме, что верит в невиновность Суханова.
Романовский вину не признал. Суханов – признал частично. На суде он сказал, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей. При передаче этой суммы во время встречи с одним из представителей Чемезова Суханова задержали оперативники.
В доме Собчак в Подмосковье 26 октября прошел обыск. В тот же день стало известно, что телеведущая покинула Россию и уехала в Литву по паспорту Израиля. Литовские власти подтвердили, что Собчак пересекла границу по израильскому документу. Журналистка отъезд не комментировала.
Источники ТАСС сообщили, что Собчак вовремя не уведомила российские власти о получении гражданства Израиля. По уголовной статье о несвоевременном уведомлении о гражданстве или виде на жительство в другой стране грозит штраф либо исправительные работы.
- Ксения Собчак - владелица медиахолдинга «Осторожно Media».
- Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником ее отца, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ее мать Людмила Нарусова – сенатор от Тувы.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в реальности действовала в интересах Кремля.
- Собчак внесена в составленный Фондом борьбы с коррупцией список «6000 коррупционеров и разжигателей войны».
В Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит
В пятницу вечером в Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит. В церемонии открытия в Национальной галерее Армении принял участие премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян, передает пресс-служба руководителя страны.
Согласно сообщению, на мероприятии также присутствовали карабахский лидер Араик Арутюнян, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, представляющие различные сферы деятели армянской диаспоры и другие должностные лица.
Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил, что в контексте диалога Армения-диаспора Всемирный армянский саммит «действительно очень ожидаем и уместен, особенно в эти дни, когда всем очевидно, что, вне зависимости от нашей воли, отношения Армения-диаспора претерпевают глубокие содержательные, социально-психологические и организационные изменения».
«Эти изменения происходят не потому, что кто-то этого хочет, а потому, что глобальные процессы приводят к таким изменениям. Эти изменения не имеют ничего общего ни с произошедшей в Армении в 2018 году революцией, ни с трагедией 44-дневной войны 2020 года. И революция, и война были поводом для нас констатировать очевидное. А очевидно то, что время неизбежно влияет и на суть и содержание армянской диаспоры.
Что значит быть членом армянской диаспоры в эпоху, когда человек может провести одну неделю на шести разных континентах мира? Что значит быть членом армянской диаспоры в ситуации, когда можно за считанные секунды отправлять и получать письма, фото и видео из любой точки мира, устанавливать прямой контакт с кем угодно 24 часа в сутки? Что значит общинная жизнь в ситуации, когда армянская литература, армянская пресса, книги доступны через интернет в любое время и в любом месте, и любой армянин может в любое время поговорить с любым другим армянином, генерировать, делиться, распространять любую идею, тем более в условиях, когда Армения находится в списке ведущих стран мира по доступу к интернету и свободе интернета?
Это вопросы, ответы на которые крайне важны для всех нас. Ответы на эти вопросы многое изменят в отношениях между Республикой Армения и диаспорой. Мы считаем так с уверенностью, что армяне всего мира — это большой потенциал, и страна с таким мировым ресурсом, как Армения, не должна была иметь тех проблем, которые у нее есть. А если имеет, значит, мы делали и делаем многое неправильно не только в Армении, но и в отношениях Армения-диаспора», - заявил Никол Пашинян.
По мнению руководителя Армении, самая большая ошибка заключается в том, что «разговор Армения-диаспора обычно начинается, продолжается и заканчивается общеизвестными или, как принято говорить, получившими общенациональное признание истинами».
«Это, конечно, неплохо, это, может, даже хорошо, но это не идеально в том смысле, что не расширяет наше представление о самих себе и о мире. Это, в свою очередь, не позволяет нам с необходимой скоростью воспринимать и фиксировать происходящие в мире изменения, иначе говоря, воспользоваться возможностями и управлять вызовами.
Первый Всемирный армянский саммит проходит в условиях, когда многие представления и мечты о мире, регионе, даже о нас самих пошатнулись, а иногда даже и рухнули. Наше предложение и идея заключается не в том, чтобы оставаться под этими завалами, а в том, чтобы попытаться найти новые возможности, попытаться сделать Республику Армения площадкой для формирования и развития новых идей, новых мечтаний, новых подходов, стержнем которой является независимая, суверенная, безопасная, свободная, развитая, демократическая Армения, потому что у любого армянина в любой точке глобализирующегося мира может быть все, что угодно: благополучие, работа, деньги, семья, и есть только одно исключение, и это одно исключение - это Республика Армения, гордость и счастье быть гражданином которой имеет большинство присутствующих в зале.
Первый Всемирный армянский саммит призван стать платформой и местом встречи людей, которые хотят и готовы сделать государственные интересы Республики Армения общеармянской повесткой и внести свой вклад в продвижение этих интересов, помочь стратегическому развитию и институциональному становлению государственности в качестве соответствующего вызовам, современного государства 21-го века.
Благодарю всех за участие и готовность», - подчеркнул премьер-министр Армении.
Отмечается, что в рамках саммита, который завершится 31 октября, пройдут 8 панельных дискуссий, 17 сессий одновременной работы. В повестку саммита входят такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армянских интересов, самоорганизация диаспоры и другие. В саммите принимают участие около 600 участников из более чем 50 стран. Ожидается, что в рамках саммита выступят более 100 спикеров из более 15 стран мира.
В Грузии заключенные смогут получить полноценное высшее образование дистанционно
Заключенные в Грузии смогут получить полноценное высшее образование дистанционно, благодаря новому проекту «Цифровой университет».
В Минюсте сообщили о запуске новой образовательной цифровой платформы в тюрьмах страны. С ее помощью заключенные смогут посещать лекции онлайн и напрямую общаться с преподавателями.
До сих пор получить образование в вузе они могли только заочно. Заключенным выдавали учебные материалы, и они выполняли письменные задания, однако возможности прямого общения с педагогами у них не было, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Инициатива реализуется в сотрудничестве с Минобразования и распространяется, как на программы бакалавриата, так и на магистратуру университетов Грузии.
На первом этапе платформой смогут воспользоваться заключенные пенитенциарного учреждения №16.
Депутат парламента Грузии Теона Акубардия покинула «Стратегию Агмашенебели»
Депутат парламента Грузии Теона Акубардия покинула ряды оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Акубардия объяснила свое решение тем, что «Стратегия Агмашенебели» дистанцировалась от рабочих групп, укомплектованных в парламенте для выполнения 12 требований Еврокомиссии – реформ, от проведения которых зависит предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я стал депутатом парламента по списку «Стратегии Агмашенебели», хотя никакой партийной должности в партии не занимала. Моя принципиальная позиция заключается в том, что член парламента должен активно участвовать в парламентской работе вместе с другими коллегами по оппозиции, особенно в очень критическое для страны время», - заявила она.
Акубардия продолжит работать в парламенте в качестве независимого депутата. Одновременно она останется членом реформаторской политической группы, в которой вместе со «Стратегией Агмашенебели» представлена Республиканская партия.
На этой неделе стало известно, что «Стратегия Агмашенебели» договорилась о сотрудничестве с оппозиционными партиями «Гирчи - больше свободы» и «Дроа», лидеры которых отказались от своих мандатов в парламенте, заявив о массовых фальсификациях на выборах 2020 года.
Сообща три партии намерены контролировать процесс выполнения Грузией рекомендаций Еврокомиссии.
В Севастополе закрыли водную переправу после серии взрывов
Утром 29 октября в Севастопольской бухте аннексированного Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал ASTRA.
По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота «отбивают атаку беспилотников». Он утверждает, что в городе «никакие объекты не поражены».
Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах.
- Накануне в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности, введенный в городе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда от осколков разбитых стекол пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
США выделили Украине новый пакет военной помощи
США выделят Украине очередной пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов, объявили в пятницу Госдепартамент США и Министерство обороны.
Этот пакет прежде всего предназначен для пополнения арсеналов боеприпасов украинской армии. Она получит ракеты для систем залпового огня HIMARS, 2 тысячи снарядов для установки противотанковых мин, 500 управляемых снарядов для 155-мм гаубиц, более 1300 переносных противотанковых систем, 125 бронированных автомобилей Humvee и 4 антенны спутниковой связи. Все эти боеприпасы и оборудование поступит из запасов Пентагона.
Как отмечается в заявлении Госдепартамента, это 24-й с августа 2021 года пакет военной помощи, выделенный Украине. Ее общая сумма составляет почти 18 миллиардов долларов. «Многие из упомянутых систем оказывают влияние на ход военных действий, именно поэтому, например, мы предоставляем Украине больше ракет для систем HIMARS», - говорит представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, системы спутниковой связи обеспечат украинской армии доступ к связи в условиях когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины.
Днем раньше министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, находящееся на вооружении стран. На их покупку выделены средства.
Около 4 миллионов украинцев столкнулись с отключением света
Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно четырех миллионов украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
По словам Зеленского, графики отключения света применяются в Киеве и девяти областях Украины. «Также возможны аварийные отключения в других регионах», – добавил он.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице не хватает от 20 до 50% электроэнергии, поэтому свет временно выключается во всех районах города. Кличко призвал киевлян сократить потребление электричества. Также он сообщил, что дефицит надеются устранить в течение двух-трех недель, «если не будет чрезвычайных ситуаций».
- С 10 октября Россия массово обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В результате атак были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. 20 октября в Украине ограничили поставки электричества, в том числе в жилые дома. 27 октября жителей Киевской области предупредили о возможных длительных отключениях света, которые продлятся более четырех часов.
Минюст РФ объявил иноагентами Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе
Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр иностранных агентов. В список иноагентов - физических лиц попали основательница медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева, журналисты "Дождя" Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и видеоблогер Иван Яковина.
СМИ-иноагентами признаны директор книжного сервиса Bookmate в России Андрей Баев, директор по маркетингу в Bookmate и основатель российского издательства Individuum Алексей Докучаев, а также компания-владелец Bookmate.
Bookmate предлагает своим абонентам электронные книги по подписке. Он работает по всему миру и сотрудничает более чем с 20 тысячами издательств. Число подписчиков Bookmate - более 13 млн. Компания-владелец сервиса зарегистрирована в Ирландии.
Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС
Представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время достигнут соглашения о поставках электроэнергии в ЕС, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди», пишет агентство «Новости-Грузия».
«В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это даст возможность подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС», - сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан, рассчитывают реализовать при участии Румынии и Венгрии.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.
В аннексированном Крыму погибла бывший главред Газеты.ru
В аннексированном Россией Крыму погибла бывший главный редактор Газета.ru и глава подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева. Это произошло в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости.
Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне во время занятий военно-спортивной стрельбой. «Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» - прокомментировал гибель журналистки генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев.
С 2004 по 2012 год Бабаева работала в РИА Новости. Возглавляла отделения в Вашингтоне и Лондоне. Позднее работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости». С 2013 по 2016 год была главным редактором Газеты.ru, а после перешла на работу в медиагруппу «Россия сегодня».
В аэропортах Грузии заработают информационные центры для украинских беженцев
Власти Грузии анонсировали, что в аэропортах страны заработают информационные центры для украинских беженцев. Центры появятся в Тбилисском и Батумском международных аэропортах, а также на автомобильном пункте пропуска «Казбеги – Верхний Ларс» на грузино-российской границе, передает «Новости-Грузии».
Граждане Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, по прибытии смогут получить информацию обо всех услугах, доступных им в Грузии. В случае необходимости им также окажут психологическую помощь и предоставят основные средства личной гигиены.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов отметил, что с начала войны на помощь украинцам Грузия перечислила 1,3 млн долларов и отправила 100 тонн гуманитарных грузов.
Канада ввела санкции против российских энергетических компаний
Правительство Канады обновило санкционный список, в него включили шесть российских компаний и 35 граждан России. Большинство компаний, попавших под санкции, связаны с экспортом энергоносителей: в их числе «Лукойл», «Трансойл», «Согаз» и некоторые другие.
Среди физических лиц, вошедших в канадский санкционный список - заместитель председателя правительства России Александр Новак, члены правления «Газпрома» Игорь Шаталов, Ирина Коробкина и Кирилл Полоус, ректор РАНХиГС Владимир Мау и другие.
В постановлении канадских властей указано, что санкции вводятся из-за того, что Россия «грубо нарушила международный мир и безопасность, что привело к серьезному глобальному кризису».
- После начала военного вторжения России в Украину ряд стран ввели против России жесткие экономические и политические санкции. Они затрагивают как российский бизнес за границей, так и физических лиц, которых в мире считают причастными к разжиганию и поддержке войны.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце сентября заявил, что Оттава введет в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашенных республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.
Патриархия Грузии установила ограничения для журналистов
Патриархия Грузии устанавливает ограничения для журналистов, сообщил сегодня, 28 октября, на брифинге глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе.
Отныне для работы в «пространствах, принадлежащих Патриархии», представителям СМИ потребуется аккредитация. Более того, в ГПЦ оставляют за собой право и вовсе не допускать на мероприятия конкретных журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Джагмаидзе, это решение продиктовано тем, что «представители некоторых СМИ не разделяют подход Патриархии и не соблюдают порядок, который основывается на законе». В доказательство на пресс-конференции показали кадры, где запечатлены журналисты, освещавшие религиозные праздники и разные темы, связанные с ГПЦ.
«В Патриархии принято решение воспользоваться законным правом и, как и другие ведомства и организации, установить для представителей СМИ соответствующие ситуации регуляции, что, исходя из необходимости, особенно в большие праздники, подразумевает использование правило аккредитации», - сказал Джагмаидзе.
По его словам, право собственности позволяет Патриархии «определять манеру поведения на своей территории», и, соответственно, они действуют в рамках закона.
Отвечая на вопрос СМИ, означает ли новый регламент избирательный подход, Джагмаидзе заявил, что он будет «в некоторых случаях», и решение о допуске журналистов примет специальная служба охраны.
На пресс-конференцию не допустили съемочную группу телеканала «Мтавари». Джагмаидзе объяснил это тем, что в прошлом их сотрудники продемонстрировали «недостойное поведение» - во время брифинга без разрешения стали обходить все помещения Патриархии, ведя при этом съемку.
Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства россиян
Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Соответствующее распоряжение подписала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. По ее словам, решение обусловлено военной агрессией России в Украине и риском новой миграционной волны россиян в Польшу.
Ранее граждане России, а также Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины имели право получить разрешение на работу в Польше в упрощенном порядке. Гражданам иных стран Польша выдавала разрешение на трудоустройство только после проверки, что на их предполагаемые места работы нет претендентов из числа самих поляков. Для стран, пользовавшихся упрощенным режимом, такая проверка не требовалась, а сама процедура оформления разрешения занимала не более семи дней. Теперь россиянам придется трудоустраиваться и проходить проверку на общих основаниях.
Российские граждане, уже работающие в Польше, могут продолжать работу, пока не истекут выданные им разрешения. Продлевать разрешения им придется уже по новым правилам.
Как сообщает издание «Медуза», сейчас в Польше работают около 13 тыс. россиян.
В то же время Беларусь вышла из межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов об образовании и степеней в науке и искусстве.
Это означает, что граждане Беларуси больше не смогу поступать в польские вузы по одним лишь белорусским аттестатам о среднем образовании: им придется предъявлять дополнительные документы об оценке их знаний, оформление которых может затянуться надолго и не позволить абитуриенту зачислиться в польский вуз в год окончания школы. Желающим поступить в Польше в магистратуру или на постдокторскую программу придется нострифицировать свои белорусские дипломы - так же, как и желающим поступить на работу по специальности. Новые правила будут касаться также и граждан Польши, желающих учиться и работать в Беларуси.
Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации
В рамках объявленной в России «частичной мобилизации» было призвано запланированное количество резервистов — 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
По словам министра, 82 тысячи мобилизованных были направлены в зону проведения «специальной военной операции» (так власти России называют войну). 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на на полигонах.
Кроме того, 13 тысяч человек после объявления мобилизации отправились в войска добровольцами, цитирует Шойгу ТАСС.
Средний возраст резервистов, призванных в рамках мобилизации, составил 35 лет, заявил министр обороны.
Он также признал проблемы со снабжением мобилизованных, однако, по его словам, они наблюдались лишь на начальном этапе и сейчас уже решены. Путин, в свою очередь, отметил, что сложности были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась, пишет «РИА Новости».
- Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В открытой части президентского указа о ней нет данных о том, сколько человек планируется призвать. Сергей Шойгу говорил, что призовут 300 тысяч человек.
- Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Он его пока не подписал, пишет «Медуза».
Азербайджан отложил открытие сухопутных границ до 2023 года
Особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса будет действовать в Азербайджане до 1 января 2023 года, сухопутные границы с соседними государствами останутся закрытыми на этот срок. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Как пишет «Кавказский узел», премьер-министр Азербайджана Али Асадов 27 октября подписал постановление о продлении особого карантинного режима в стране.
Согласно документу, «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных осложнений, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 1 января 2023 года».
По данным Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана на 27 октября, за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19, 43 человека выздоровели. За сутки зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.
Ранее представители оппозиции потребовали открытия сухопутных границ.
«Под предлогом пандемии власти продолжают держать закрытыми [сухопутные] границы страны. При этом жизни многих наших соотечественников в России по-прежнему в опасности из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации. Наши граждане в России и других странах должны иметь возможность добраться на родину по суше», – заявил лидер партии «Народный фронт» Али Керимли.
Участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж
В пятницу в Сан-Франциско неизвестный совершил нападение на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пострадал её муж, Пол Пелоси. Нападавший задержан. Сама Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне.
Как сообщили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. Пол Пелоси получил травмы и доставлен в больницу; по словам врачей, его жизнь вне опасности. Полиция начала расследование, чтобы установить причины нападения.
- Нэнси Пелоси - одна из самых высокопоставленных и опытных политиков США. Она является депутатом Палаты представителей с 1987 года, её спикером - с 2007 года. Пелоси ведёт активную внешнеполитическую деятельность: в 2022 году она побывала с визитами в Армении, где обсуждала с с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта; в Киеве во главе делегации конгрессменов от Демократической партии США; и на Тайване, где встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими законодателями. После визита Пелоси на Тайвань Китай наложил санкции на неё и членов её семьи.
- Нэнси и Пол Пелоси вместе уже 63 года. У них пятеро детей.
В Южной Осетии простились с Аланом Чочиевым
В цхинвальском Государственном драматическом театре сегодня состоялась церемония прощания с политическим деятелем, лидером югоосетинского национального движения «Адамон Ныхас» Аланом Чочиевым.
Проститься с общественным деятелем пришли жители Южной Осетии и представители руководства самопровозглашенной республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым.
Депутат парламента первого созыва Тарзан Кокойты отметил, что последние 13 лет Чочиев жил в Германии.
«Но не проходило ни дня, чтобы он не вспоминал свою родину, его мысли всегда были с Осетией. Алан уходит, но оставляет нам великое наследие, и мы, народ Осетии это понимаем и ценим», – сказал Кокойты.
По словам экс-президента Леонида Тибилова, Чочиев навсегда останется в сердцах и памяти осетинского народа.
«Алан был одним из основателей нашей государственности, одним из идеологов нашего государства. Он был лидером национального движения, благодаря его действиям сегодня наша республика признана», – сказал он.
Ранее дочь Чочиева через соцсети распространила сообщение о решении семьи не хоронить его в пантеоне для заслуженных граждан. Чочиева похоронили на городском кладбище Згудер.
Абхазский лидер посетил военные учения на полигоне «Цабал»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках командно-штабных мобилизационных учений Минобороны.
В боевых стрельбах приняли участие резервисты первого Ткварчельского полка, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.
По информации пресс-службы абхазского лидера, в ходе учений были отработаны совместные действия по отражению атак условного противника.
Аслан Бжания поблагодарил участников командно-штабных мобилизационных учений и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач.
Как пишет «Нужная газета», Бжания не было в Абхазии около двух недель. По неофициальной информации, он находился в Москве.
Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в пятницу с программной речью к немецкому народу. Перед собравшимися в берлинской резиденции главы государства – дворце Беллевю Штайнмайер обратился с призывом сплотиться и доказать, что граждане Германии способны выдержать самые жестокие времена и выстоять в период тяжелейших кризисов.
Президент ФРГ заявил, что "жестокая захватническая война" России против Украины растоптала европейскую архитектуру безопасности. Штайнмайер, которому его оппоненты ставят в вину многолетие усилия установить сотрудничество с Россией, ясно высказал своё мнение о Владимире Путине: "В своём имперском безумии российский президент нарушил международное право, поставил под вопрос границы, начал захват территорий". Штайнмайер подчеркнул, что своим нападением на Украину Россия свела на нет все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн.
Теперь мир, по словам президента ФРГ, находится в "фазе конфронтации". "Мирные дивиденды уже истрачены", – подчеркнул Штайнмайер, отметив, что для Германии начинается сложная эпоха. Ведь путинское "нападение на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенность границ – это также нападение на всё, за что выступают немцы".
Обращаясь к скептикам в некоторых слоях немецкого общества, прежде всего на востоке страны, Штайнмайер подчеркнул, что Германия не может оставаться в бездействии, поэтому санкции, несмотря на большие затраты, должны были быть введены Евросоюзом, подчеркнул президент ФРГ. По его словам, Германия не может быть третьей стороной в этом конфликте.
Германия прилагает все усилия для поисков дипломатических решений, прибавил он. Тем не менее, перед лицом зла добрая воля недостаточна, отметил Штайнмайер. Ведь иначе, по его словам, нельзя назвать "подлые и человеконенавистнические российские атаки последних восьми месяцев".
Мир, по словам Штайнмайера, не сможет быть заключён на основании отказа от территорий. "Для многих людей в Украине передача их на откуп российским оккупантам означала бы победу зла", – подчеркнул президент ФРГ, который несколько дней назад посетил Украину.
Штайнмайер обратился к жителям страны, в основном восточных федеральных земель, которые "чувствуют свою связь с Россией и любят русскую музыку и литературу". Президент ФРГ, который назначил своим пресс-секретарём выросшую в ГДР журналистку, решительно заявил: "Сейчас при взгляде на Россию не остаётся места для романтики. Наши страны сегодня противостоят друг другу".
Тем самым глава германского государства впервые отчётливо заявил о том, что Российская Федерация и ФРГ больше не являются партнёрами. Штайнмайер обозначил то, что не решались сказать многие политики ранее: обе страны теперь находятся по разные линии фронта.
Обращаясь к гражданам ФРГ, Штайнмайер подчеркнул, что Германии предстоят "тяжёлые, трудные годы". Свою речь президент, однако, закончил в оптимистическом тоне, очертив пятнадцатилетнюю перспективу: "Через два года мы хотим сказать, что мы преодолели экономический спад. Мы хотим через пять лет сказать: не только Украина отстояла свою суверенность, мы тоже не должны бояться новых войн в Европе. Мы хотим через десять лет сказать: мы удержали общество от распада, и большинство сохранило веру в демократию. Мы хотим через 15 лет сказать: несмотря на войну и кризис мы гарантировали для будущих поколений хорошую жизнь на нашей планете".
На здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке
На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге утром в пятницу 28 октября был вывешен большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. По левую и правую стороны от него изображены флаги Чехии и Украины.
Фотографию здания опубликовал в твиттере глава МВД Чехии Вит Ракушан. "Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", - написал министр. Ракушан также дал ссылку на видео, в котором он говорит о том, что нельзя позволить сделать чешский национальный флаг символом, как он выразился, российской пятой колонны.
В Чехии 28 октября отмечается национальный праздник - День образования Чехословакии. Чехословацкая республика была провозглашена 28 октября 1918 года на фоне поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Сегодня в Праге проходит антиправительственный митинг, организаторов которого власти считают играющими на руку России. Среди требований движения "Чехия на первом месте", кроме отставки правительства, также отказ от помощи Украине и переговоры с Россией о поставках дешёвого газа. Ранее движение, объединившее крайне правых и крайне левых политиков и активистов, уже провело два массовых митинга в Праге. Его оппоненты обвиняют организаторов в "торговле страхом", 30 октября в столице Чехии должен пройти митинг солидарности с Украиной.
Противники властей называют себя патриотами и активно используют на акциях протеста чешские флаги. Сторонники правящей праволиберальной коалиции в последнее время часто заявляют, что флагу необходимо вернуть его первоначальное значение - как символу демократического и свободного государства, а не какой-то политической группы.
Мужчина на своем теле пытался вывезти из Грузии в Турцию 1100 пчел
Мужчина пытался тайно вывезти в Турцию из Грузии 1100 пчел и более 104 килограмм меда. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на таможенную служба Минторговли Турции.
Случай произошел на пограничном пункте «Сарпи». Турецкие пограничники заметили что-то подозрительное, когда гражданин проходил через рентгеновский сканер и металлодетектор. При досмотре выяснилось, что на теле у него закреплен пояс с небольшими пчелиными рамками.
Затем на рентгене проверили и машину мужчину. Оказалось, что в топливном баке был оборудован контейнер, в котором прятали каштановый мед.
Пчел и мед изъяли. С целью дальнейшего реагирования дело передано прокуратуре, передает агентство «Новости-Грузия».
Аксёнов: организация вывоза людей из Херсона завершена
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.
Аксёнов опубликовал в телеграме фотографии своей поездки в Херсон с заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко. По его словам, переправа через Днепр "пустая". "Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ" - пишет Аксёнов.
При этом российские власти Херсонской области не сообщали об официальном завершении перемещения жителей, которое они называют "эвакуацией". По словам главы российской администрации Владимира Сальдо, в Херсоне и близлежащих населённых пунктах ещё остаётся около 150-170 тысяч жителей - это примерно половина довоенного населения. Российская администрация подчёркивает, что силой никого вывозить не будут.
О начале перемещения жителей правобережья оккупационные власти объявили 18 октября, причиной называлась опасность наступления украинской армии и обстрелов со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин говорил, что возможны "непростые решения". Из Херсона переехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.
Сальдо в эфире российского телевидения заявил, что уехавшие с правого берега Днепра люди будут оставаться в местах, куда они были вывезены, "пока не будет одержана победа". Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
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