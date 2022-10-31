Ираклий Гарибашвили встретился с президентом ОАЭ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадос ибн Заидом Аль Нахайяном.

На встрече были рассмотрены основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах. Был подчеркнут высокий уровень политического диалога между странами, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последние годы визиты на высоком уровне. Выражена готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества, передает Общественный вещатель Грузии.

Было отмечено, что переговоры по установлению режима свободной торговли между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами проходят в активном режиме, а в Грузии многие проекты финансируются за счет арабских инвестиций, и отрадно, что их количество растет.

Ираклий Гарибашвили отметил, что создание зоны свободной торговли создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Подчеркнута важность полного использования большого потенциала в сфере туризма, энергетики, транспорта. Было отмечено, что товарооборот между двумя странами за девять месяцев 2022 года увеличился на 84% и составил 190 млн долларов.

«Сегодняшняя встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов была приятной. Я обсудил с шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном вопросы текущего двустороннего и будущего сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также укрепления торговых и инвестиционных потоков на благо наших народов», - отметил Ираклий Гарибашвили.