В МВД Грузии сообщили о 24 задержанных наркодельцах

В ходе масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Грузии задержаны 24 человека. Среди них — один гражданин Украины, двое — России, трое граждан Казахстана.

Спецоперация проходила одновременно в нескольких городах, в том числе в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице центром спецоперации стал пригород Поничала, имеющий печальную репутацию места, где сосредоточена нелегальная торговля наркотиками.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и подготовке к незаконному сбыту арестованы 18 человек. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Часть их них – ранее судимы.

Остальные проходят по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (среди них – граждане Украины и России).

Перед спецоперацией были проведены «контрольные закупки» наркотиков, все было зафиксировано скрытой камерой.

В ходе спецоперации при обысках изъято несколько килограммов кокаина, героина и психотропных веществ.