На улице Цуртавели в Старом Тбилиси обрушился трехэтажный дом.

По адресу зарегистрировано пять семей, однако в момент происшествия дома никого не было, никто не пострадал.

На месте находятся представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, правоохранители и представители районной администрации.

Кроме того, как передает с места журналист Общественного вещателя Грузии, районная администрация предлагала перевести жильцов в гостиницу, но они сказали, что останутся у родственников.