Инцидент в тбилисском автобусе — парень сообщил о нападении на почве гомофобии

Заявление о нападении на гомофобной почве поступило в МВД Грузии — об инциденте в автобусе сообщил 17-летний пассажир, который стал объектом критики пассажиров за манеру одеваться.

«Этот «мужчина» напал на меня в автобусе из-за пиджака. Сказал — почему ты носишь его с расстегнутыми пуговицами? Я ответил — какое тебе дело, во что я одет, и мы начали спорить», — написал он в социальных сетях.

Пострадавший рассказывает, что к недовольному присоединились несколько человек, один из которых его ударил. Молодой человек вызвал полицию и скорую, пишет агентство «Новости-Грузия».

По информации СМИ, МВД начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.

В феврале 2020 года офис Совета Европы в Грузии опубликовал результаты исследования меньшинств. В этом документе подчеркивается, что представители ЛГБТК-сообщества чаще всего становятся объектами преступлений, совершенных на почве ненависти, напоминает издание JAM news.

В 2018 году, по результатам исследования, проведенного «Кавказским исследовательским ресурсным центром» (CRRC-Грузия), значительная часть населения Грузии (36 процентов) считала многообразие вредным для страны явлением, а 43% считали, что меньшинства вообще не имеют права выступать с протестом на улице.