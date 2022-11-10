Абхазская оппозиция вновь выступила против соглашения по госдаче «Пицунда»

Абхазская оппозиция подтвердила, что вновь выступает против передачи в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Партии и общественные организации призывают президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение, подписанное в январе 2022 года.

Оппозиционеры указывают, что вопрос ратификации документа вызвал серьезный общественный резонанс.

«Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер и никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений», – сказано в заявлении.

«Порядок использования Пицундской госдачи регулируется Договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае, если у одной из сторон этого Договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран», – говорится в заявлении оппозиционеров.

Как сообщалось ранее, группа депутатов абхазского парламента выехала в Москву, чтобы обсудить внесение изменений в соглашение о госдаче «Пицунда». В Москве находится и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, зяявивший в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».