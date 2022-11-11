WSJ: США закупят в Южной Корее снаряды для Украины

Артиллерийские снаряды, произведенные в Южной Корее, будут поставлены Украине в результате необычного соглашения, заключенного между Вашингтоном и Сеулом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По данным газеты, США приобретут у Южной Кореи сто тысяч снарядов для 155-мм гаубиц. Этих снарядов, по словам специалистов, должно хватить на несколько недель интенсивных боев. Подобная договоренность позволит Сеулу остаться верным букве своей публичной позиции, заключающейся в отказе поставлять Киеву боевое оружие. Одновременно Южная Корея выполняет просьбу своего ближайшего союзника Соединенных Штатов, чьи собственные запасы подобных боеприпасов быстро иссякают.

Как пишет газета, договоренность была достигнута между министрами обороны двух стран вскоре после того, как стало известно о поставках Северной Кореей артиллерийских снарядов России, что свидетельствует об ограниченных возможностях военно-индустриальной базы как в России, так и в Соединенных Штатах, возможности которых во время войны в Украине используются до предела.

В сентябре Польша заключила с Южной Кореей контракт на сумму почти 6 миллиардов долларов на поставку танков, гаубиц и ракетных систем. Благодаря подобной сделке Варшава сможет поставить Украине вооружения, сохраняя боеспособность собственной армии.

До сих пор Сеул посылал Украине лишь бронежилеты, каски и медикаменты, подчеркивая, что он не намерен поставлять боевые вооружения, желая сохранить хорошие отношения с Россией.

В комментарии на эту публикацию министерства обороны Южной Кореи говорится, что в ходе переговоров по этому вопросу речь идет о восполнении арсенала боеприпасов Соединенных Штатов. Сеул исходит из того, что снаряды будут использоваться американской армией. Позиция Южной Кореи по поводу отказа от поставок летального оружия Украине остается неизменной, заявлет министерство обороны страны.