В ЕНД создали рабочую группу для разработки регламента выборов председателя партии

В главной оппозиционной партии Грузии – «Едином Национальном движении» создана рабочая группа для разработки регламента выборов председателя партии. Об этом заявил на брифинге представитель ЕНД Георгий Барамидзе. После 22 ноября порядок проведения выборов должен быть утвержден политсоветом.

На данный момент на пост председателя партии претендуют три кандидата: действующий лидер Ника Мелия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. СМИ не исключают, что в ближайшее время свою кандидатуру заявит Леван Хабеишвили.

Кризис в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть актива партии на этой неделе потребовали проведения внутрипартийных выборов, избрания нового председателя партии, политсовета и секретариата. Один из лидеров Ираклий Надирадзе заявил, что партия сегодня беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили.

Ника Мелия заявил, что выборов не боится и готов повторно баллотироваться на этот же пост «в любое время», пишет агентство «Новости-Грузия».

В правящей партии «Грузинская мечта» заранее заявляют, что их главный оппонент - на грани распада. Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что «проблема ЕНД не в лидерах, а в отсутствии ценностей, и у этой партии нет будущего». В «Нацдвижении» в ответ заявили, что «власти зря надеются», и партия выйдет из кризиса обновленной и усиленной.

Часть лидеров последнее время открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, партийных отношений с экс-министром обороны, бизнесменом Давидом Кезерашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события.

С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.