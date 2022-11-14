Владимир Зеленский посетил Херсон. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Херсон, который вернулся под контроль украинских войск после российской оккупации. Фотографии Зеленского, снятые в центре города, распространило агентство Reuters.

«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – сказал Зеленский, обращаясь к военнослужащим на главной площади города.

Он добавил, что «действительно счастлив» и что по реакции пришедших на площадь людей видно, что она «не постановочная».

Он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для Киева.

Отвечая на вопрос журналистов, куда украинские силы могут наступать дальше, президент Украины отметил: «Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны».

Херсон перешёл под контроль украинских войск 11 ноября — после российской оккупации, которая продолжалась более полугода.

Ранее стало известно, что ряд журналистов западных СМИ лишили аккредитации в Украине из-за нарушения установленных властями правил работы в зоне боевых действий. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.

Уже в первый день ряд западных СМИ передавал репортажи из города. В Херсоне работали не только зарубежные, но и украинские журналисты, в частности из телекомпаний Суспільне и Hromadske. При этом официально там ещё не завершены так называемые стабилизационные мероприятия. По сообщениям украинских властей, гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остаётся сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введён комендантский час.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российскими войсками. Ранее украинские власти сообщили об обнаружении пыточных камер в городе Снигирёвка Николаевской области, который российские военные оставили 8 ноября.