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Отец Саакашвили опубликовал обращение: «Миша должен выжить!!!!!»
В воскресенье, 20 ноября в Тбилиси пройдет акция с требованием отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу. Как сообщило агентство «Новости-Грузия», выйти на акцию сторонников политика призвал отец экс-президента Николоз Саакашвили.
«Грузины и негрузины, сторонники развития и процветания страны, сторонники евроориентации, простые члены общества, врачи, особенно молодежь!.. Будьте рядом друг с другом и рядом с Мишей, не дайте Грузии превратиться в бойню для президентов страны. Мишу срочно нужно вывезти за границу на лечение!», – написал Николоз Саакашвили в соцсети.
Он заявляет, что его сын находится в заключении «по полностью сфабрикованным обвинениям» и, тяжело заболев в условиях тюрьмы, сегодня борется за право на жизнь.
Николоз Саакашвили, которому более 80 лет и сам недавно перенес сердечный приступ, говорит, что состояние здоровья не позволяет ему физически активно участвовать в спасении жизни своего сына, и он просит помощи и поддержки.
«Миша должен выжить!!!!!», — пишет Николоз Саакашвили.
Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Другие новости дня
Опорный пункт югоосетинской милиции могут открыть в селе Цнелиси
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия могут открыть опорный пункт югоосетинской милиции в селе Цнелиси (Уиста). Об этом стало известно после встречи главы югоосетинского МВД Валерия Газзаева с руководством и личным составом УВД Знаурского района.
Сейчас в селе, которое находится под контролем югоосетинских властей, функционирует круглосуточный милицейский пост.
«В ходе встречи обсуждался вопрос целесообразности преобразования круглосуточного милицейского поста в селе Уиста в опорный пункт», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Близ сел Чорчана и Цнелиси в 2019 году появился пост грузинской полиции, что стало причиной обострения отношений Тбилиси и Цхинвали. В частности, югоосетинские власти закрыли пропускные пункты на де-факто границе с Грузией.
Ограничения были частично сняты лишь в текущем году. 10 ноября после встречи в селе Эргнети глава югоосетинской делегации Егор Кочиев назвал открытие пунктов пропуска «шагом доброй воли», выразив надежду на то, что грузинская сторона предпримет ответные шаги – в частности, уберет пост полиции, появившийся в 2019 году.
«Сметный» скандал в Абхазии: прокуратура начала проверку
Первый заместитель генпрокурора самопровозглашенной республики Абхазия Дамир Квициния провел расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов. На встрече обсуждалась информация, озвученная абхазскими оппозиционерами относительно возможных финансовых нарушений при капитальном ремонте высоковольтной линии электропередачи «Ачгуара».
16 ноября председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента Гарри Кокая продемонстрировали журналистам копию документа с перечнем оборудования и материалов, закупленных компанией «Черноморэнерго» для ремонта линии «Ачгуара». Ардзинба и Кокая заявили, что в смете допущено завышение цен примерно в 2–3 раза.
Абхазский лидер Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре в двухнедельный срок провести проверку подлинности обнародованного документа.
«О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация», – говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном сегодня, 18 ноября.
- Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах. По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней.
- В начале ноября на линии «Ачгуара» произошло несколько аварийных отключений, после чего абонентам электричество подавалось по графику.
Следователи из Швеции нашли на «Северных потоках» остатки взрывчатки
В акватории Балтийского моря, в экономической зоне Швеции, где произошли взрывы на газопроводах "Северного потока" обнаружены посторонние предметы и следы взрывчатого вещества на них. Об этом сообщила шведская прокуратура .
Окружной прокурор Матс Юнгквист, который руководит предварительным расследованием, подтвердил, что взрывы произошли из-за диверсии. В ходе осмотра места происшествия были задокументированы сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Расследование продолжается. Другие подробности он сообщить отказался.
В начале ноября компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трёх до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.
Обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока – 2" оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. "Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. На момент аварии поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" также были прекращены "Газпромом", руководство компании ссылалось на технические причины.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом и заявил, что за ним стоит "диверсия англосаксов".
- Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.
Грузия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипотношений
Грузия и Азербайджан обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Она выразила уверенность, что «Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономического развития не только в регионе, но и на глобальном уровне».
«Как и 30 лет назад, когда наши страны делали первые шаги в качестве независимых и свободных государств, сегодня мир и стабильность на планете столкнулись с большими угрозами и вызовами. Стабильность и безопасность нашего региона представляют важное значение с точки зрения преодоления этих глобальных вызовов», – отметила Зурабишвили.
Алиев в ответном письме указал на «высокий уровень межгосударственных отношений, постоянно расширяющийся политический диалог».
«Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение нашим связям с дружественной Грузией и настроены на их дальнейшее углубление. Считаю, что имеются хорошие возможности для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества», – отметил президент Азербайджана.
Ильхам Алиев поздравил с 30-летием установления дипотношений и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Обменялись поздравлениями и главы правительств двух стран. Кроме того, грузинский премьер опубликовал поздравление в соцсети. Он заявил, что Грузия гордится тесной дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном.
«Поздравляю правительство Азербайджана и азербайджанский народ с 30-летием установления дипломатических отношений. Мы многого добились вместе! Грузия гордится тесной дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном! Надеемся на продолжение регионального сотрудничества с целью мира и благополучия!», — написал Гарибашвили.
- Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 18 ноября 1992 года.
«Гаарец»: Израиль согласился тайно участвовать в поставках оружия Украине
Израиль на миллионы долларов профинансировал стратегические материалы для Украины и разрешил поставлять ей вооружение со своими компонентами. При этом израильские власти просили не раскрывать сделку, "чтобы не рассердить Путина". Об этом сообщает израильская газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.
По сведениям журналистов, к сделке израильское правительство, которое вскоре сменится по результатам выборов, склонили США. Американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Однако после двусторонних переговоров было решено финансировать "стратегические материалы". О чём именно идёт речь издание не уточняет, заявив, что источники попросили не публиковать эту информацию.
В рамках договорённости Израиль перевёл несколько миллионов долларов государству-члену НАТО, которое поставляет оружие Украине. Это неназванное государство закупило материалы и отправило их в Украину. По словам источников, решение об оплате материалов было разовым – вопрос о продлении соглашения будет решать новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, по данным "Гаарец", израильское министерство обороны разрешило членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
По словам источников, страна попросила все стороны сделки не раскрывать её публично, чтобы "не сердить" президента России Владимира Путина. Комментировать возможную сделку для "Гаарец" офис премьер-министра и министерство обороны не стали.
Ранее Израиль последовательно отказывался от поставок оружия Украине. Как пишет газета, израильские власти опасаются, что любые военные поставки Украине разозлят Путина – и он в ответ ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.
При этом Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь. Представитель израильского МИД отметил, что Израиль среди прочего развернул полевой госпиталь для украинских беженцев, обеспечивает местных жителей энергией с помощью гигантских генераторов, установил более полутора миллионов контейнеров с водой и системы очистки воды, предоставил сотни тысяч продуктовых наборов.
Биньямин Нетаньяху, который сформирует новое правительство Израиля, во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления о войне в Украине, отмечает "Гаарец". В одном интервью он сказал, что рассмотрит возможность поставить Украине зенитные батареи. Однако в другом похвалил нынешнее правительство Израиля за то, что оно воздержалось от подобных поставок.
В Тбилиси проходит мастер-класс осетинского танца
В Тбилиси, в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили проходит мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов.
Как сообщили «Эху Кавказа» во временной администрации Южной Осетии, своим опытом с участниками тренинга делятся консультант ансамбля народного танца и песни «Нарты», глава службы культуры и спорта временной администрации Омар Хубаев, а также гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова.
«Мы хотим поделиться основными моментами, на которые стоит обращать внимание, исполняя осетинские танцы и музыку. Конечно, мы знакомы с творчеством грузинских ансамблей. И могу отметить высокий уровень их исполнения на всём Кавказе», – отметила концертмейстер ансамбля «Алан» Зарина Гучмазова.
«Не существует ансамбля в Грузии, в программе которого нет осетинских танцев. Возник вопрос: насколько правильно мы танцуем? Насколько верно выполняем малейшие движения? Скорее всего, мы привнесли в осетинские танцы свой характер, своё видение. Но я, как специалист, должен верно воспитывать будущих специалистов – показать, как правильно, поэтому этот мастер-класс очень важен», – заявил руководитель хореографического направления Государственного центра фольклора Грузии Уча Двалишвили.
В официальном открытии мастер-класса, который реализуется при поддержке Министерства культуры, спорта и молодёжи Грузии, принял участие новый руководитель администрации Южной Осетии в изгнании Тамаз Бестаев.
КНДР испытала ракету, способную достичь основной территории США
Северная Корея осуществила в пятницу запуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты. Она упала примерно в 200 километрах от японской территории.
Официальные лица в Японии, отвечая на вопросы журналистов, отметили, что испытанная ракета имеет достаточную дальность полёта, чтобы достичь материковой части Соединённых Штатов.
Помимо Токио о новом северокорейском испытании сообщили власти Южной Кореи. Днём ранее поступила информация, что КНДР протестировала баллистическую ракету меньшей дальности, предупредив о "более жёстком военном ответе" на усилия США расширить взаимодействие со своими союзниками в регионе в сфере безопасности. Как пригрозили в Пхеньяне, Вашингтон "идёт на авантюру, о которой пожалет".
Северная Корея провела в этом году рекордное количество подобных испытаний. Недавно она также произвела сотни артиллерийских выстрелов в море, когда США и Южная Корея проводили учения. В некоторых из совместных манёвров участвовала Япония.
В воскресенье на прошлой неделе южнокорейский президент Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на переговорах в Камбодже договорились об усилении военного сотрудничества.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в заявлении по поводу последнего ракетного испытания Пхеньяна 18 ноября указала, что этот пуск является грубым нарушением многочисленных резолюций Совете безопасности ООН, способствует росту напряжённости и создаёт риски для дестабилизации ситуации в регионе. "Данный шаг демонстрирует, что КНДР по-прежнему отдаёт предпочтение развитию своих незаконных программ по созданию оружия массового поражения и ракет, но не благополучию своего народа", - подчеркнула Уотсон.
Нэнси Пелоси покинет пост лидера демократов в Палате представителей
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, первая женщина на этом посту, заявила в четверг, что не останется лидером демократов в палате. Об этом сообщает Голос Америки.
Заявление Пелоси прозвучало на следующий день после того, как подсчёт голосов на промежуточных выборах в Конгресс показал, что республиканцы получили большинство в палате.
82-летняя Пелоси два раза занимала пост спикера. Политик 35 лет заседает в парламенте, и считается одним из лидеров Демократической партии. Она заявила, что собирается остаться в Конгрессе, чтобы помогать своему преемнику.
Двое россиян арестованы в Аргентине за создание крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки
В аргентинском городе Кордова по запросу США арестованы граждане России Антон Напольский и Валерия Ермакова. Следствие в Нью-Йорке обвиняет их в администрировании крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотеки Z-library.
Согласно судебным материалам, библиотека была создана в 2009 году, её каталог насчитывал около 12 миллионов книг. Сайтом пользовались миллионы читателей. Его предполагаемые создатели подозреваются в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова были арестованы ещё в начале ноября. Соединённые Штаты будут добиваться их выдачи. В посольстве России в Аргентине агентству ТАСС в среду сообщили, что суд в Кордове ещё не получил запрос об экстрадиции.
Издание Torrentsfreak отмечает, что онлайн-библиотека была отключена 4 ноября, одновременно с задержанием подозреваемых, но позднее частично возобновила работу.
МАГАТЭ потребовало от России вывести своих военных с ЗАЭС
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию вывести своих военных и другой российский персонал с Запорожской АЭС, отказаться от "необоснованных претензий" на владение станцией и прекратить любые действия на украинских ядерных объектах.
Резолюция была поддержана большинством членов совета, в который входят 35 стран. В ней также говорится, что МАГАТЭ не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в Украине.
В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили три украинских ядерных объекта. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории так называемую "грязную бомбу", а ответственность за приминение такого оружия возложить на Россию. Киев и страны Запада назвали обвинения Москвы лживыми.
В резолюции также выражается глубокое беспокойство в связи с давлением на украинский обслуживающий персонал ЗАЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов.
Это уже третья резолюция МАГАТЭ, посвященная проблеме ядерной безопасности в Украине с начала российского вторжения в феврале этого года. Против выступили Россия и Китай. Семь стран - Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.
В постпредстве России при международных организациях в Вене назвали документ "непрофессионально составленным", выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и "содержащим фактологические ошибки".
- Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга. После сообщения российских властей об аннексии Запорожской области правительство России решило национализировать атомную станцию.
- В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчёт по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать "защитную зону" вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы ядерного инцидента.
- Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку , как утверждают в российском МИДе, "это сделает электростанцию ещё более уязвимой".
- Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
В результате обстрела Днепра более 20 человек получили ранения
Более 20 человек пострадали в результате российского удара по Днепру. 15 из числа раненых находятся в больнице. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Резниченко. По его словам, обстрел велся по городским кварталам в начале дня, когда люди были на улицах.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме видео удара по Днепру. «Государство-террорист действительно хочет принести украинцам как можно больше боли и страданий», - написал он.
В Вольнянске Запорожской области в ночь на 17 ноября в результате ракетной атаки погибли четыре человека. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, где проживали 10 человек. Пострадал объект критической инфраструктуры.
Российские войска также ударили по инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области.
По данным ВСУ, за последние шесть дней российская армия нанесла по Украине почти 150 ракетных ударов, из которых более сотни – 15 ноября. С 11 ноября украинским военным удалось сбить более 100 воздушных целей.
Грузинская семья не может вывезти из Турции тело погибшей дочери - МИД Грузии пришел на помощь
МИД Грузии, посольство и консульство в Турции подключились к решению проблемы доставки в Грузию тела 16-летней девочки, которая умерла в одной из клиник Стамбула.
Родители Мариам Гогиашвили привезли ее в Турцию на лечение с диагнозом злокачественного заболевания крови - «острый миелоидный лейкоз». Врачи не смогли ее спасти.
Долг семьи клинике достиг 44 тысячи долларов, и больница требовала оплаты дорогостоящего лечения, отказываясь отдавать тело, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семья девушки в отчаянии обращалась к жителям Грузии с просьбой помочь собрать необходимую сумму, но после подключения к вопросу грузинских дипломатов сообщила, что вопрос снят и поблагодарила всех за поддержку.
«Нам сказали, что больше не нужно собирать деньги и нам больше не нужно ничего платить. Большое спасибо всем за поддержку», - написала член семьи Софо Чиквиладзе.
Власти Грузии заявили, что сами решат вопрос с клиникой. Консульство Грузии в Турции заявило, что «делает все, чтобы обеспечить передачу тела» на родину и находится в постоянном контакте с членами семьи.
Президент Грузии отправилась с рабочим визитом в Лондон
Начался рабочий визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщила президентская администрация.
Сегодня Зурабишвили читает лекцию в Оксфордском союзе - дискуссионном сообществе, традиционно принимающем у себя выдающихся деятелей мировой политики и академических кругов.
Президент Грузии выступит в рамках ежегодной серии лекций памяти Беназир Бхутто, главы правительства Пакистана, погибшей во время теракта в 2007 году.
Саломе Зурабишвили также примет участие в Лондонской международной конференции Globalize UK 2022. В завершение визита 19 ноября в Кардиффе президент будет болеть за сборную Грузию по регби в заключительном матче года против команды Уэльса.
Трое из четверых обвиняемых по делу MH-17 получили пожизненный срок
Суд в Гааге заочно приговорил троих из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH-17 – россияна Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному тюремному сроку. Их признали виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек.
Олега Пулатова суд признал невиновным.
Самый высокий пост из них на момент крушения лайнера 17 июня 2014 году занимал Стрелков. Он возглавлял министерство обороны донецких сепаратистов. Дубинский был заместителем Стрелкова. Пулатов был подчинённым Дубинского. Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову.
Все четверо подсудимых были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса.
Гаагский суд постановил, что малайзийский боинг был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", запущенной со стороны населённого пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Суд счёл версию обвинения доказанной.
По данным международного следствия, обвиняемые имели отношение к доставке из России на территорию Украины зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер. Отмечается, что выводы следственной группы основаны в том числе на собранных ею фотографиях, спутниковых снимках, перехваченных телефонных звонках и радиопереговорах.
Помощь расследованию оказали также данные из открытых источников, собранные расследовательской группой Bellingcat.
Никто из обвиняемых на слушаниях лично не присутствовал. У Олега Пулатова в суде в Нидерландах была группа адвокатов, представлявшая его интересы. Стрелков и Дубинский отрицали свою вину.
Ранее Пулатов сообщил, что "Бука" в его зоне ответственности не было. По словам Пулатова, в России он ни с кем не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приёмом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.
До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777", которая произошла в зоне вооружённого конфликта. Международное следствие не исключает, что лайнер сбили по ошибке и целью пророссийских сепаратистов мог быть украинский военный самолёт.
После трагедии пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", а сам комплекс находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском.
Сегодняшнее решение суда – это не конец разбирательств вокруг катастрофы "Боинга" в международных официальных инстанциях. Вслед за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко подсудимыми все в том же суде Нидерландов могут стать и другие люди. Следственная группа уже заявила, что до конца 2022 года станет известно, будет ли следующий процесс уже с другими обвиняемыми – предполагаемыми исполнителями.
Российский МИД назвал решение суда политически мотивированным. По данным ведомства, следствие оставило без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины.
МИД также обвинил Вашингтон за то, что США не дали возможность ознакомиться с американскими спутниковыми снимками, сделанными в день катастрофы.
- Сбитый "Боинг" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июня 2014 года. Москва всегда отрицала какую-либо ответственность за гибель "Боинга" и возлагала вину за крушение самолёта на украинские власти.
- Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на инициативу создания международного трибунала по делу о крушении MH17. В итоге власти Нидерландов проводят уголовный процесс в рамках национального законодательства. Решение было принято в связи с тем, что две трети погибших были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландской полиции и прокуратуры, отмечает "Немецкая волна".
- Судебные слушания продолжаются с марта 2020 года. За это время были заслушаны, в частности, свидетельства более 90 родственников погибших. Некоторые из них обвинили российское правительство во лжи.
- Россия неоднократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Разработчик зенитных систем "Бук" российский концерн "Алмаз Антей" в своем заключении постановил, что самолет был сбит с территории, подконтрольной Украине.
- Гаагский суд обнаружил, что в материалах "Алмаз Антея" имеются фальсификации, а эксперты не были независимыми. Заключение концерна суд счел неубедительным, но полностью исключать ценность материалов суд не стал.
В Абхазии обсудили итоги курортного сезона 2022 года
Итогам курортного сезона 2022 года и перспективам туристического бизнеса на 2023-й был посвящен круглый стол, который провел Центр стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики Абхазия.
Глава Минтуризма Теймураз Хишба сообщил, что прогнозы на туристический сезон текущего года не сбылись в полном объеме по объективным причинам. Он отметил, что 2021-й оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.
«Прогнозы не сбылись, прежде всего из-за погодных условий. Пока что ведется работа над бухгалтерскими отчетами. Я пока не могу назвать абсолютно цифры. Абхазию поселило более миллиона человек, но не полтора миллиона», – сказал Хишба.
По словам министра, пока рано говорить о прогнозах на 2023 год.
«Специальная военная операция, проводимая на Украине, безусловно, влияет на настроения людей. От того, что будет там происходить, не в последнюю очередь зависит и наш туристический сезон. После Нового года будет понятно, какие прогнозы мы можем делать на 2023 год», – сказал Хишба.
Алиев: Варданяна послали в Карабах «с очень четкой повесткой»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не собирается обсуждать тему безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с государственным министром самопровозглашенной республики, бизнесменом Рубеном Варданяном. Об этом Алиев заявил на встрече со специальным посланником Европейского союза (ЕС) по Восточному партнерству Дирком Шубелем.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха».
«Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то ничего у них не выйдет. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой. Мы готовы разговаривать с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс стартовал», – сказал Алиев.
По его словам, этот процесс мог бы быть более динамичным, если бы «не было вмешательства извне» и попыток его остановить.
«Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству», – добавил президент Азербайджана.
Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство.
Путин исключил из Совета по правам человека экспертов по праву и медиа
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.
Среди исключённых – бывший председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, заведующие кафедрами факультетов МГУ Александр Асмолов и Иван Засурский, а также директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский и журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова. Исключённый из президиума СПЧ правозащитник Андрей Бабушкин умер в мае 2022 года.
Сегодня ночью "Коммерсантъ" рассказал, что члены Совета готовятся на ежегодной встрече с Путиным спросить его об иноагентах, наказаниях по статьям о дискредитации армии, полном запрете антивоенных выступлений, а также о мобилизации, вербовке заключённых в ЧВК и видео, на котором убивают одного из них кувалдой.
Вместо удалённых по указу Путина в СПЧ включены руководительница провоенного "Народного фронта" Юлия Белехова, представительница "Свободного Донбасса" Елена Шишкина и корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц – он пишет о войне в Украине в соответствии с рекомендациями Минобороны.
В Цхинвали продолжается подготовка к сносу Старого моста
Согласно опубликованным в соцсетях видеокадрам, в Цхинвали продолжается подготовка к сносу Старого моста, который многие жители считают историческим символом города. На месте сегодня работал экскаватор.
Жители города, выступающие против сноса, говорят, что накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев распорядился приостановить работы до особого распоряжения. Они утверждают, что представили Гаглоеву документ, в котором указано, что мост подлежит восстановлению.
Кроме того, горожане говорят, что власти обещали до начала сноса моста построить пешеходный мост, однако не выполнили обещание.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», по неофициальной информации, строительство нового моста на месте исторического было внесено в Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–22 гг., однако проект был провален из-за хищения средств. Чтобы принести извинения перед российскими кураторами и получить следующие денежные транши из России, новая команда обязана завершить Инвестпрограмму до конца этого года.
США обеспокоены «демократическим откатом» в Грузии и нападками на посла
Помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид заявила «о демократическом откате Грузии» и «возмутительной критике» в Тбилиси в адрес американского посла.
Она сделала заявление на заседании сенатского комитета по международным отношениям, во время обсуждения политики США на Кавказе.
«Раздается возмутительная критика в адрес нашего посла в Грузии Келли Дегнан. Я хочу сказать членам комитета, что она фантастический представитель США, и я поддержу ее в любое время», – сказала Донфрид.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет о публичных заявлениях, которые с лета методично делают в Тбилиси депутаты парламента, создавшие движение «Сила народа» — формально они вышли из правящей партии, но остаются в составе «парламентского большинства» вместе с «Грузинской мечтой».
Донфрид отметила, что представители американской администрации обсуждали ситуацию с правительством Грузии.
«Хотя эти группы не является частью правительства, некоторые из них, которые резко и ошибочно критикуют посла, имеют тесные связи с правительством. Мы ясно дали понять, что подобные действия подрывают наши партнерские отношения», – сказала помощник госсекретаря США.
Одновременно она выразила обеспокоенность «наблюдаемым демократическим откатом в Грузии в последнее время, после значительного прогресса последних десятилетий».
По информации издания Netgazeti, сенатор Джин Шахин на заседании раскритиковала грузинское правительство и заявила, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию в отношении Грузии.
«Мы оказываем Грузии значимую поддержку для [реализации] программы реформ. Я думаю, часть этой помощи должна зависеть от того, как ведет себя Грузия. Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров по бюджету убедили меня, что это может быть нехорошим [шагом]. Однако, возможно пора пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии?», – обратилась сенатор к помощнику госсекретаря Карен Донфрид.
Грузия увеличила закупки российской муки почти в 9 раз
Россия за 10 месяцев текущего года увеличила экспорт муки и круп почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российский Минсельхоз.
Наибольшая динамика отмечается в поставках муки, которые выросли почти в четыре раза.
Основными покупателями муки стали Грузия, увеличившая закупки в 8,9 раза, и Афганистан – в 9,7 раза. Самую высокую динамику демонстрирует Турция – рост в 140 раз. Среди основных импортеров российских круп – Грузия, Азербайджан, Беларусь.
Ранее в неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» сообщили, что в 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла».
Армянские депутаты оценили шансы подписания в Грузии мирного договора с Баку
В Армении прокомментировали возможность подписания мирного договора с Азербайджаном на территории Грузии.
Секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян на брифинге в парламенте отметил, что возможны разные сценарии. По его словам, процесс покажет, на какой площадке, в каком формате, в какие сроки и с каким содержанием будет подписан мирный договор.
«По большому счету, для нас нет исключений. Опыт показывает, что мы в достаточно теплых отношениях и с западными коллегами, и с стратегическим партнером Россией, и с Ираном и Грузией. Следовательно, при содействии всех наших коллег мы должны двигаться вперед, а остальное покажет время», – сказал он.
Как пишет агентство «Новости-Армения», депутат от фракции «Мой шаг» Геворг Папоян сказал, что место подписания мирного договора – технический вопрос.
«Будет ли договор подписан в Тбилиси, Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Тегеране – это второстепенно. Важно то, будет ли в принципе заключен договор, а это зависит, в первую очередь, от поведения Азербайджана», – заявил он.
В настоящее время в Тбилиси с трехдневным визитом находится делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Сегодня его принял премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне провел телефонную беседу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. До этого они созванивались 6 ноября.
Ранее Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном до конца этого года. Сегодня он дополнительно рассказал, что предложил подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном.
«В случае детального мирного соглашения у нас могут возникнуть трудности», – добавил он.
О том, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, в начале ноября сообщила армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
Украина, Турция и ООН сообщили о продлении зерновой сделки
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о продлении сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.
"Решение было только что одобрено в Стамбуле. Гарантами инициативы остаются ООН и Турция", - говорится в распространённом утром в четверг сообщении ведомства. Министр Александр Кубраков написал в Твиттере, что глава оборонного ведомства Турции "сделал ещё один важный шаг в глобальной борьбе против продовольственного кризиса."
Кубраков отметил также, что Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить сделку минимум на год, добавив к ней порт Николаева. Сейчас вывоз зерна осуществляется из Одессы, Южного и Черноморска.
Соглашение действует с июля. Срок его действия завершался 19 ноября.
Генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш подтвердил продление сделки. "Я приветствую согласие всех сторон продолжить черноморскую инициативу для облегчения безопасного экспорта по морю зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - подчеркнул Гутерриш.
Продление срока договорённостей ещё на 4 месяца подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган, который поблагодарил за решение ООН, Киев, а также Москву. "Экспорт более 11 миллионов тонн зерна за последние четыре месяца продемонстрировало важность договора для глобальной продовольственной безопасности", - написал Эрдоган в Твиттере.
С российской стороны пока приводится комментарий замглавы МИД Александра Панкина, который заявил, что Россия не собирается "рубить" зерновую сделку и давала это понять. При этом дипломат не смог подтвердить, была ли она продлена, отмечает РБК. Агентство Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники сообщало, что Москва, вероятно, также продлит зерновую сделку. Источники российских информагентств заявили 17 ноября, что переговоры еще идут.
- Договорённости нацелены на то, чтобы не допустить расширения глобального кризиса на рынке продовольствия. Они позволяют вывозить украинскую селхозпродукцию и удобрения из черноморских портов, которые были заблокированы Россией после начала вторжения в Украину.
- В октябре Россия на некоторое время приостанавливала свое участие в инициативе, обвинив украинских военных в атаки своих кораблей в аннексированном Севастополе. Киев в ответ заявлял, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
Больше о событиях в видеовыпуске новостей Радио Свобода:
Бывший гендиректор «Имеди» назначен послом Грузии в Казахстане
Послом Грузии в Казахстане назначен Николоз Лалиашвили – бывший генеральный директор провластной телекомпании «Имеди». Как сообщили в правительстве Грузии, сегодня с новым послом встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
У Лалиашвили есть опыт работы в госструктурах – в разные годы он работал в Министерстве обороны, Совете национальной безопасности, Министерстве безопасности и Объединенной дистрибьюторской компании Грузии.
Лалиашвили был гендиректором телекомпании «Имеди» в 2020-2021 годах. Он также работал на руководящей позиции в телекомпании «Маэстро».
Руслана Тотрова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию армии РФ»
Промышленный суд Владикавказа вынес постановление по административному делу в отношении журналиста Руслана Тотрова.
Причиной судебного разбирательства стала его публикация, затрагивающая тему военной мобилизации на Северном Кавказе.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии, суд признал Тотрова виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Журналист сообщил, что планирует обжаловать решение суда.
«Критика НЕ РАВНА дискредитации, а вооруженные силы, как один из институтов государства и Минобороны, как орган власти могут подвергаться критике, в том числе жесткой, и должны быть терпимы к ней», – заявил Тотров, комментируя решение суда.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», против Тотрова возбудили три административных дела за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Журналист в настоящее время находится за границей, вне досягаемости российских властей.
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