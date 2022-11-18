Отец Саакашвили опубликовал обращение: «Миша должен выжить!!!!!»

В воскресенье, 20 ноября в Тбилиси пройдет акция с требованием отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу. Как сообщило агентство «Новости-Грузия», выйти на акцию сторонников политика призвал отец экс-президента Николоз Саакашвили.

«Грузины и негрузины, сторонники развития и процветания страны, сторонники евроориентации, простые члены общества, врачи, особенно молодежь!.. Будьте рядом друг с другом и рядом с Мишей, не дайте Грузии превратиться в бойню для президентов страны. Мишу срочно нужно вывезти за границу на лечение!», – написал Николоз Саакашвили в соцсети.

Он заявляет, что его сын находится в заключении «по полностью сфабрикованным обвинениям» и, тяжело заболев в условиях тюрьмы, сегодня борется за право на жизнь.

Николоз Саакашвили, которому более 80 лет и сам недавно перенес сердечный приступ, говорит, что состояние здоровья не позволяет ему физически активно участвовать в спасении жизни своего сына, и он просит помощи и поддержки.

«Миша должен выжить!!!!!», — пишет Николоз Саакашвили.

Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.