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В Грузии выросло число учеников русских школ
В Грузии действует 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов в государственных школах. Об этом заявил министр образования и науки Михаил Чхенкели, выступая в парламенте страны, пишет SOVA.
По его словам, число учащихся в указанных школах и секторах по состоянию на май 2021 года составляло 14 222 человек, а на ноябрь 2022 года – 16 042 (+1 820). При этом рост числа учеников, заявил министр, в основном связан с приездом в Грузию украинских беженцев.
Чхенкели также добавил, что в 2020-2022 годах в стране не прошло авторизацию ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение.
При этом он напомнил о работе украиноязычных секторов в общеобразовательных школах №41 в Тбилиси и №20 в Батуми. По словам чиновника, в учебном году 2022-2023 в связи с высоким спросом был открыт еще один украиноязычный сектор в тбилисской школе №220 и расширен уже действующий сектор в батумской школе.
Другие новости дня
Ника Мелия назвал приоритеты «Нацдвижения»: евроинтеграция и освобождение Саакашвили
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единого национального движения» – назвал евроатлантическую интеграцию и освобождение из заключения Михаила Саакашвили главными приоритетами своей политической силы. Свое заявление Ника Мелия сделал на специальном брифинге в партийном офисе, пишет SOVA.
Лидер ЕНД рассказал о своем участии в ассамблее Европейской народной партии в Лиссабоне. На конференции была принята резолюция, в которой говорится, что власти Грузии игнорируют 12 рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых позволит стране получит статус кандидата в члены ЕС. Документ также призывает власти прекратить политические преследования и освободить экс-президента Михаила Саакашвили (а также перевести его на лечение за границу) и гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамия.
«В резолюции прямо отмечается, что власть захвачена, и решительно подчеркивается непоколебимая позиция о введении санкций в отношении олигарха [Бидзины] Иванишвили. Во время этого визита мы еще раз ясно увидели, что единственным препятствием на пути европейской интеграции Грузии является Бидзина Иванишвили и его власть. Этого мнения придерживается и Сенат США, где два дня назад процессы оценили как огромный регресс и заговорили о целесообразности пересмотра стратегии в отношении Грузии», - заявил Мелия.
В ходе брифинга Ника Мелия заявил, что его партия продолжит борьбу за свободу, и она «непременно завершится победой».
«От имени «Единого национального движения» заявляю, что главным приоритетом нашей политической силы была, есть и будет интеграция Грузии в свободный мир, освобождение президента Саакашвили и его перевод в западное медицинское учреждение, демократическое развитие страны и свобода СМИ», - сказал Мелия.
Футбол: Армения в товарищеском матче проиграла сборной Албании
Национальная сборная Армении по футболу в столице Албании Тиране в субботу провела товарищеский матч со сборной этой страны, сообщает Радио Азатутюн. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
На 28-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Албании Хулиано Скука. Его товарищ по команде Кристьян Аслани реализовал пенальти на 64-й минуте, установив окончательный счет в матче.
Напомним, что в товарищеском матче против сборной Косово в Приштине 16 ноября сборная Армении сыграла вничью 2:2.
После ухода Хоакина Капароса обязанности главного тренера сборной Армении сейчас временно исполняет бывший голкипер сборной Роман Березовский.
Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в армию Украины
Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость, сообщает Кавказ.Реалии. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
К чеченцам обратился Сайхан Музаев, который упоминался в СМИ как беженец в Грузии и друг убитого в Берлине в 2019 году бывшего ичкерийского полевого командира Зелмихана Хангошвили.
«Наше главное условие после войны – это право народов на самоопределение, а общества – на самоуправление. Мы, чеченцы, выступаем за свободную, независимую, современную и процветающую Ичкерию. Чтобы это стало возможным нам в первую очередь нужны эффективные вооруженные силы... В Украине прямо сейчас формируется народная армия Ичкерии», – заявил Музаев.
К черкесам обратился Ибрагим Яганов, известный как глава общественного движения «Хасэ», в этом году управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило в отношении активиста уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма, до этого он выступал в поддержку протестовавших в Ингушетии из-за спора о границе с Чечней.
«Призываю черкесов сформировать черкесский добровольческий батальон. Он будет основой для будущих вооруженных сил свободной Черкесии», – заявил Яганов. Он тоже упомянул о «праве народа на самоопределение» и назвал это наравне с отстранением от власти президента России Владимира Путина «общей задачей черкесов чеченцев, бурятов, русских».
Как представитель «Свободной Черкесии» Яганов утверждает, что при поддержке Вооруженных сил Украины был создан «мобилизационный центр». В нем можно пройти обучение и стать, как выразился активист, «участником борьбы с режимом, который отправляет наших детей на войну убивать мирных людей, и они гибнут сами». На официальном сайте ВСУ сведений о «мобилизационном центре» нет.
Платформой для формирования новых добровольческих батальонов, по словам Музаева и Яганова, является недавно созданный «Гражданский совет», в числе тех, кто выступает от лица этого объединения, – Денис Соколов, эксперт Free Russia Foundation (организация признана в России «нежелательной»). Секретарь «Гражданского совета» Анастасия Сергеева в интервью изданию «Холод» заявляла, что источником финансирования организации являются добровольные пожертвования. «Но публично говорить о том, кто и как нас поддерживает, я не стану», – добавила Сергеева.
- На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников непризнанной Чеченской республики Ичкерия, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.
- Позже в Украине заявили о создании добровольческого дагестанского батальона, его командир высказался за независимость республики от России.
Иран наладит производство военных дронов в России
Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с данными разведок США и их союзников.
По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. По данным источников, производство может начаться в течение «месяцев».
С августа российская армия использовала против Украины до 400 дронов китайского производства, пишет газета. Однако и Москва, и Тегеран отрицают поставки иранских вооружений в Россию. Тем не менее осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством такого оружия.
Перенос производства в Россию может оградить Иран от новых санкций, рассчитывают в Тегеране. Однако доподлинно неизвестно, что именно Тегеран рассчитывает получить от Москвы в обмен на сделку. Один из общавшихся с The Washington Post отметил, что Кремль, как минимум, предлагает дипломатическую и экономическую поддержку, которые помогут смягчить международное давление на режим аятолл.
Правозащитники раскритиковали президента ФИФА за речь перед чемпионатом мира в Катаре
Международные правозащитные организации раскритиковали президента международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино за речь перед открытием чемпионата мира в Катаре. Спортивный чиновник заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является «лицемерием».
Вступительная речь Инфантино на пресс-конференции в столице Катара Дохе 19 ноября продолжалась около часа, передает CNN. «Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки», - сказал он.
Он заявил, что критика страны-организатора чемпионата за нарушения прав строивших объекты мигрантов не оправдана: «кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, Чемпионат мира и, если честно, Катар тоже». Кроме того, он высказался о правах ЛГБТ, заявив, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут «приветствовать всех».
Катар - абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Она занимает 119 место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. «Международная Амнистия» сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли до шести до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Глава подразделения организации по экономической и социальной справедливости Стив Кокберн ответил на речь Инфантино официальным заявлением. «Отклоняя законную критику прав человека, Инфантино игнорирует огромную цену, заплаченную рабочими-мигрантами за проведение турнира и ответственности ФИФА», - заявил он.
Представитель правозащитной организации FairSquare Николас Мак Гихан в своем обращении предположил, что Инфантино будто бы получил тезисы от катарских чиновников. «Отражение обвинений и вотэбаутизм всегда были в центре PR-усилий Катара, и теперь президент ФИФА делает за них работу», - заявил он.
Глава международной правозащитной группы Equidem Мустафа Кадри заявил, что речь Инфантино «оскорбительна для тысяч рабочих, кто сделал Чемпионат мира возможным».
Чемпионат мира по футболу начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.
Свен Миксер: В декабре на пленарном заседании мы проголосуем по докладу о Грузии
В декабре на пленарном заседании мы проголосуем по докладу о Грузии, который ранее принял комитет по международным отношениям Европарламента с компромиссными поправками, сообщил депутат Европарламента Свен Миксер в Парламентской ассамблее НАТО.
По словам Свена Миксера, комитет одобрил компромиссный текст, который был достигнут в результате переговоров между политическими группами.
«Сейчас доклад выносится на пленарное заседание Европарламента. Возможны пленарные изменения, для этого требуется определенное количество подписей, и если будут предложения по изменениям, то голосование по ним состоится на пленарном заседании. Окончательный результат будет принят мнением большинства парламента», - цитирует Свена Миксера Общественный вещатель Грузии.
Кроме того, журналисты задали Свену Миксеру вопрос о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
«Были обращения, и в документе было указано, что у Михаила Саакашвили должна быть возможность получить надлежащее лечение за границей. Это гуманитарная позиция, вызванная обеспокоенностью о его здоровье. Это не позиция парламента в плане уголовных обвинений в его отношении, это чисто гуманитарная точка зрения. Мы также считаем, что это разрешит политический тупик в стране», - сказал Свен Миксер.
Комитет по международным отношениям Европарламента принял ежегодный отчет Свена Миксера по Грузии с компромиссными поправками 8 ноября. Доклад поддержали 47 депутатов Европарламента, пятеро были против, двое воздержались.
Сборная Грузии по регби победила сборную Уэльса в Кардиффе
Третий матч ноябрьских тестов сборная Грузии по регби провела в Кардиффе против сборной Уэльса и выиграла со счетом 13:12, передает Общественный вещатель Грузии.
Грузины открыли счет после того, как Тедо Абжандадзе реализовал штрафной, но затем Уэльс перехватил преимущество, реализовал две попытки и выиграл тайм 12:3.
Вторая половина матча началась опять с преимуществом хозяев. Однако на 50-й минуте хозяевам остались вдесятером на 10 минут. Этим преимуществом воспользовались грузинские регбисты - на 60-й минуте провели хорошую атаку, которую Тодуа увенчал попыткой, а Тедо Абжандадзе точно пробил реализацию и счет стал 12:10.
За две минуты до конца встречи грузины завоевали право на штрафной, который точно исполнил Маткава, и сборная Грузии выиграла у Уэльса со счетом 13:12.
Польша отказалась допустить российского министра Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ
Варшава не допустит российского министра Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел международной организации ОБСЕ. Об этом первым сообщил корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк. В заявлении российского МИД в субботу это решение назвали «беспрецедентным и провокационным».
Заседание намечено на первые дни декабря в городе Лодзь. В пятницу Польша сообщила, что не допустит на мероприятие чиновников, находящихся под санкциями Евросоюза. Лавров попал в санкционные списки в феврале, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Польша председательствует в ОБСЕ в 2022 году. Российский МИД заявил, что решение о недопуске несовместимо со статусом председателя. Министерство сообщило, что попросило других членов организации оценить действия Варшавы.
Ранее страна заблокировала участие российских парламентариев в осенней сессии ОБСЕ в Варшаве. Членам делегации заявили, что это нарушит принцип солидарности с Украиной, передает польское радио RMF FM. В Москве считают, что это не дает ОБСЕ выполнять свои функции. Москва заявила, что действия Варшавы « толкают ОБСЕ в пропасть».
В ноябре из-за присутствия Лаврова на саммите G20 участники мероприятия отказались от традиционных совместных фото. Лавров приехал на саммит вместо президента России Владимира Путина. Москва сослалась на плотный график президента, однако скорее всего Кремль не захотел, чтобы политик оказался на мероприятии в изоляции.
Украина нанесла удар по нефтяному терминалу в Новороссийске
Украинский беспилотный морской аппарат нанес удар по нефтяному терминалу «Шесхарис» в порту Новороссийска. Об этом сообщил в твиттере военный эксперт Эйч Ай Саттон. Ранее о нападении сообщали российские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, однако официально эта информация в России опровергалась.
Взрыв в терминале произошел, по разным данным, в ночь на 17 или на 18 ноября, пишет Саттон в издании Naval News. Видео 18 ноября публиковало издание Mash. Издание, без ссылки на источники, сообщало, что на месте обнаружены обломки надводного дрона аналогичного использованным при атаке на порт Севастополя в конце октября. Власти это не комментировали, информацию отрицал официальный представитель владельца терминала «Шесхарис», компании «Транснефть».
Украина не комментировала взрыв в Новороссийске. Изначально Киев не комментировал и атаку на севастопольский порт. Однако 11 ноября президент страны Владимир Зеленский сообщил о начале публичного сбора денег на флот дронов, на странице сбора сказано, что такие же дроны поразили три корабля во время атаки в Севастополе.
Порт Новороссийска - крупнейший у России на Черном море. На военно-морской базе в городе базируются корабли и подводные лодки, а через нефтеналивной терминал идет экспорт нефти из России, Азербайджана и Казахстана.
Удар на порт, по всей видимости, не нанес значительных повреждений. Однако означает, что украинские военные могут поражать цели во всей акватории Черного моря несмотря на потерю большей части Черноморского флота.
В Северной Корее впервые публично показали дочь Ким Чен Ына
Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые оказалась на публике и была показана официальным Центральным телеграфным агентством страны. Ребенку около 12 лет, ее имя названо не было. Ким привел ее на испытания баллистической ракеты.
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен 18 ноября, сообщение с упоминанием дочери ЦТАК размеcтило на следующий день. Ребенок в белом пуховике вместе с отцом сфотографированы напротив мобильной пусковой установки с испытанной ракетой и во время общение Кима с военными. На этом снимке показана и жена Кима Ли Соль Чжу.
До этого момента Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017, передает агентство «Ренхап».
Власть в Северной Корее фактически передается по наследству, Ким Чен Ын унаследовал государство от Ким Чен Ина, а тот - от Ким Ир Сена. Ранее эксперты предполагали, что наследником Чен Ына может стать его сестра Ким Е Чжон, но публичная демонстрация ребенка может означать, что ее отец решил готовить ее к исполнению государственных обязанностей.
- КНДР 18 ноября испытывала баллистическую ракету «Хвасонпхо-17». Она была запущена с территории международного аэропорта Пхеньяна, и, как утверждается, взлетела до максимальной высоты в 6 040,9 километра, пролетев 999,2 километра. Министр обороны Японии Ясухадзу Хамада в пятницу отметил, что ракета, вероятно, имеет достаточную дальность полета, чтобы достигнуть материковой части Соединенных Штатов.
Михаила Саакашвили был отравлен - чрезвычайное заявление адвоката
Находящийся в заключении третий президент Грузии был отравлен после своего ареста, это подтвердили данные экспертизы, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.
«Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались», - цитирует Гелбахиани агентство «Новости-Грузия». Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.
На данном этапе Гелбахиани сообщил только, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ. Адвокат сказал, что дополнительное исследования нужно для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление - во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику «Вивамед».
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, сообщила журналистам, что идет речь о повышенном содержании тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.
Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.
Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.
The Bell: создатель телеграм-канала «Рыбарь» работал в Минобороны РФ
Создателем военного телеграм-канала «Рыбарь» с аудиторией более миллиона человек является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Это выяснило издание The Bell.
После публикации первой части расследования, в которой журналисты выяснили имя одного из авторов телеграм-канала, с редакцией связался один из читателей. Он оказался знаком с создателем «Рыбаря» и поделился его номером телефона. По этому номеру The Bell удалось установить личность создателя канала.
Как выяснили журналисты, 31-летний Михаил Звинчук родился во Владивостоке. Судя по записям в соцсетях, он отслужил в армии, потом учился в Москве в Военном университете Минобороны на переводчика арабского языка. После окончания вуза Звинчук работал в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России как минимум до августа 2017 года.
The Bell утверждает, что биография Звинчука совпадает с фактами, которые сообщал о своем создателе сам «Рыбарь» и раскрывал в чате канала пользователь под ником «RD», называвший себя его владельцем.
Журналисты связались со Звинчуком в телеграме, однако он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что является создателем или автором «Рыбаря».
Как отмечается в расследовании, «Рыбарь» «стоит особняком» среди множества других телеграм-каналов, освещающих войну в Украине. На него не стесняются ссылаться западные СМИ и военные эксперты. При этом «Рыбарь» с первых дней войны ведет сбор координат позиций ВСУ и украинских стратегических объектов, а затем публикует их «для облегчения работы союзных сил».
Двое мужчин погибли в Зугдиди: версия - отравление грибами
Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружены в Зугдиди, в арендуемом доме на Тбилисской улице, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на местные СМИ.
МВД начало расследование инцидента делу о доведении до самоубийства - обычно эта статья применяется в начале следствия в случаях, пока не установлена причина смерти. Тела отправлены на судмедэкспертизу.
Соседи предполагают, что мужчины отравились грибами. Незадолго до гибели мужчины хвастались знакомым, что нашли много грибов в местном ботаническом саду и собирались их готовить.
Трое граждан Азербайджана арестованы в Хашури после драки
Трое граждан Азербайджана задержаны в районе села Гоми Хашурского муниципалитета, сообщил портал Prime Time.
По данным издания, в местной столовой произошла драка с участием нескольких человек. Пострадали двое - гражданин Турции и гражданка Грузии доставлены в местную больницу с черепно-мозговыми травмами.
Участники драки были задержаны на месте и доставлены в местное отделение полиции. Обвинения пока не предъявлены, устанавливаются обстоятельства инцидента.
С начала российского вторжения в Украине погибли 437 детей
С начала российского вторжения в Украине погибли 437 детей, более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает офис генерального прокурора.
Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 их них разрушены полностью.
«Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.
По данным ООН на 13 ноября, в результате российского вторжения погибли 6557 мирных жителей, включая 408 детей. В организации отмечают, что число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
За четыре месяца Украина выдала визы десяти гражданам России
С 1 июля 2022 года, когда власти Украины ввели визовый режим для граждан России, визы получили десять россиян. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины. В министерстве не уточнили, сколько было подано заявлений на получение визы.
Наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.
В начале ноября Украина также приостановила рассмотрение заявлений россиян об оформлении и обмене временного или постоянного вида на жительство. Запрет также касается оформления разрешения на иммиграцию. Эта мера будет действовать, пока в стране введено военное положение, и тридцать дней после его отмены. Запрет касается тех граждан России, которые не имеют родственников в Украине или не трудоустроены в украинских компаниях и организациях.
- Решение о визовом режиме с Россией было принято после того, как на сайте офиса президента Украины появилась соответствующая электронная петиция. Владимир Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Он заявил, что власти пошли на такой шаг «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».
- Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось. По данным Госпогранслужбы, в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам.
Югоосетинские парламентарии обсудили с российскими коллегами вопрос о двойном гражданстве
Накануне, 18 ноября, на заседании комиссии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия по межпарламентскому сотрудничеству обсуждался вопрос о двойном гражданстве.
Как рассказал глава югоосетинского МИДа Ахсар Джиоев, в соглашении обозначены все основные положения, но сам механизм упрощенного получения гражданства РФ будет прописан в отдельном нормативном правовом документе, который сейчас готовится российской стороной.
Российский посол в республике Марат Кулахметов отметил, что сейчас идет работа над механизмом реализации соглашения. «Сейчас идет проработка механизма реализации, как это будет происходить. Потому что меняется ситуация в мире. Сейчас возникли новые субъекты и вместе с тем, новые обстоятельства. И поэтому формулирование претерпевает изменение. Документ находится сейчас непосредственно на рассмотрении у президента и вступит в силу, как только он будет утвержден», - цитирует Кулахметова информагентство «Рес».
Сопредседатель от российской части комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и югоосетинского парламента Сергей Цеков со своей стороны отметил, что они проследят за реализацией договора.
Участники заседания также обсудили вопрос о бессрочном пребывании жителей республики на территории РФ. Как отметил Заза Дрияев, соответствующее соглашение подписано, однако на таможне жители республики все равно заполняют миграционную карту. Глава МИД заметил, что миграционную карту можно не заполнять только гражданам России, пересекающим границу, а для остальных это является необходимостью. Сергей Цеков со своей стороны отметил, что жители Южной Осетии обязаны заполнять миграционную карту, но это не значит, что они через 90 дней обязаны покинуть территорию России. «Они могут находиться на территории России столько, сколько нужно, но миграционную карту они обязаны заполнять», - сказал он.
Ахсар Джиоев добавил, что житель Южной Осетии, выезжающий на территорию России по югоосетинскому паспорту, указывает срок пребывания в России и по месту пребывания в течение семи дней должен встать на миграционный учет. «Если вдруг он задержался в России больше срока указанного в миграционной карте, он идет в ближайшее отделение полиции, пишет заявление, и ему продлевают миграционную карту», - подчеркнул глава МИД.
В этом году в Грузии распространяется «гонконгский грипп»
В Грузии растет число заболеваний гриппом, в этом году большинство случаев - так называемый «гонконгский грипп», сообщил медицинский директор центральной детской больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.
По его словам, в стране циркулирует вирус H3N2, также есть случаи распространения H1N1. «Распространение гриппа в этом году в Грузии началось очень рано», - отметил Чхаидзе.
Пик заболеваемости гриппом врачи ждут в декабре-январе, одновременно с распространением штамма коронавируса «омикрон», пишет агентство «Новости-Грузия».
Группы риска и для гриппа, и для омикрона одинаковые: пожилые (старше 65 лет), дети до двух лет, беременные женщины и люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, почек, крови, эндокринно-обменными нарушениями.
Ранее Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения объявил бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа до 22 ноября.
Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди
В ночь на 19 ноября российская армия снова атаковала Запорожье. Ракеты попали в объект инфраструктуры и жилые дома. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщили глава Запорожской области Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По словам Куртева, объект инфраструктуры атаковали пятью ракетами, после чего на предприятии возник пожар. В то время там находились работники – они могли оказаться под завалами. Из-за ракетных ударов половина одного городского района осталась без теплоснабжения. Ночью температура в Запорожье опускается до 1°C.
Позже Куртев добавил, что в результате обстрелов пострадали и жилые дома. Масштаб разрушений устанавливается.
После ночных атак в Запорожье рано утром вновь звучала тревога.
В результате предыдущего обстрела Запорожской области погибли девять человек, в том числе два подростка.
Россия гибель мирных жителей не комментировала.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
Хакеры взломали внутреннюю сеть структуры Роскомнадзора
Белорусская хакерская группа «КиберПартизаны» сообщила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора. Хакерам удалось выгрузить более двух терабайт данных. В ГРЧЦ заявили газете «Коммерсантъ», что ситуация была под контролем.
«КиберПартизаны» опубликовали в своем телеграм-канале несколько скриншотов добытых документов и переписок сотрудников ГРЧЦ. В частности, на одном из них перечислены поисковые запросы для исключения из выдачи «Яндекса», связанные с войной в Украине.
Также хакеры заявили, что зашифровали рабочие станции ГРЧЦ и нанесли ущерб инфраструктуре организации. В ГРЧЦ сообщили «Коммерсанту», что рабочие станции сотрудников не зашифрованы, доступ к ним сохранен. Служба противодействия кибератакам ведомства обнаружила, что хакеры использовали неизвестную до того уязвимость.
Взлом внутренней сети ГРЧЦ Роскомнадзора подтвердили участники рынка кибербезопасности. По словам одного из них, хакеры могли получить доступ к аккаунту специалиста по информационной безопасности ГРЧЦ и удаленно зайти в его рабочую станцию, получив доступ во внутренний контур организации.
«КиберПартизаны» пообещали выпустить свои расследования на основе добытых данных и передать материалы журналистам.
На Сахалине из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома
В пятиэтажном доме в Тымовском Сахалинской области в результате взрыва обрушился подъезд. По предварительной версии МЧС, взорвался бытовой газ. Погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
«По предварительным данным, произошла детонация газового баллона на балконе одной из квартир. Перепады температур могли способствовать его разгерметизации», – сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах.
Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту взрыва. На месте находится районный прокурор. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти и повреждения имущества по неосторожности.
Сообщается, что жители помогают спасателям разбирать завалы.
Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения. В помещении тепло, есть спальные места, вода и горячее питание.
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», – сказал Шмыгаль.
15 ноября Россия нанесла ракетные удары как минимум по 17 регионам Украины: была атакована критическая инфраструктура, без света остались до 7 миллионов домохозяйств. Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда заявил, что по территории страны было выпущено около ста ракет, что стало одним из самых массированных ударов с начала войны.
- После взрыва на Крымском мосту в начале октября, в котором Москва обвинила Киев, Россия начала систематические атаки на систему энергоснабжения Украины. Член правления «Укрэнерго» 10 ноября Алексей Брехт заявил, что энергосистема страны «ранена, но быстро приходит в себя».
- По данным президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины почти четыре с половиной тысячи ракет.
На Кубани блогеры, критиковавшие власти, получили реальные сроки
В Краснодарском крае суд признал виновными в краже двух жителей Тимашевска, Станислава Андреева и Алексея Шамардина. Оба приговорены к двум с половиной годам колонии-поселения. По версии суда, они украли несколько дорожных знаков. Их сторонники считают приговор местью за критику властей в интернете.
Станислав Андреев вел в Youtube канал «Инспектор Андреев», где публиковал свидетельства о правонарушениях со стороны чиновников и полиции. Как рассказал Кавказ.Реалии коллега Андреева, автор канала «Народный контроль Кубани» Игорь Манкевич, «Андреев и Шамардин доставляли огромное количество хлопот власти – силовикам и прокурорам. Их просто решили убрать».
Что касается кражи дорожных знаков, то речь шла о демонтаже двух знаков «парковка для инвалидов» перед мэрией Тимашевска и местным торговым центром. Ранее блогеры послали запрос в администрацию города и получили ответ, что знаки «по дислокации не числятся». Тогда они под видеозапись, в присутствии чиновников и служащих ДПС демонтировали знаки. По словам адвоката Андреева Кнарик Арутюнян, на видео слышно, как чиновники подтверждают, что знаки им не принадлежат и что они не возражают, чтобы блогеры забрали их себе на память. Однако суд квалифицировал демонтаж как тайное хищение.
Адвокат также считает и само уголовное преследование, и приговор местью со стороны силовых структур за общественную и правозащитную деятельность, так как критикуемые Андреевым полицейские не могли быть непредвзятыми в данном деле.
Андреев и Шамардин не признали своей вины и намерены оспорить приговор.
Гендиректор издания «Медуза» получила премию за свободу прессы
Учредительница и генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко стала лауреатом Международной премии за свободу прессы. Эта премия присуждается Комитетом защиты журналистов за достижения в отстаивании свободы журналистики и права читателей и зрителей на правдивую информацию. В этом году она была вручена в 32-й раз. Церемония награждения прошла в Нью-Йорке.
Галина Тимченко получила особую награду – премию имени Гвен Айфилл за многолетние выдающиеся достижения в деле свободы прессы. Кроме нее лауреатами этого года стали главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, кубинский журналист Авраам Хименес Эноа, курдская журналистка Нияз Абдулла и журналистка из Вьетнама Фам Доан Транг.
На церемонии вручения премии Тимченко сказала, что, несмотря на блокировку «Медузы» в России, издание продолжает читать многомиллионная российская аудитория, и долг журналистов – по-прежнему предоставлять читателям независимую объективную информацию и не оставлять их одних в этот темный час. «Победа – это еще не финал. Проигрыш – еще не окончательное поражение. Единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу. И мы будем продолжать,» – пообещала Тимченко.
- До основания проекта «Медуза» Галина Тимченко была главным редактором новостного портала Lenta.ru. В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, Тимченко была уволена, на смену ей пришел руководитель, лояльный Кремлю. Почти половина сотрудников «Ленты» тогда уволилась вслед за Тимченко в знак протеста. Галина Тимченко и многие ее коллеги начали в Латвии выпускать издание «Медуза», публикующее на русском языке независимые новости и аналитику о происходящем в России и мире. В России сайт «Медузы» заблокирован, издание признано СМИ-иноагентом.
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