В Грузии выросло число учеников русских школ

В Грузии действует 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов в государственных школах. Об этом заявил министр образования и науки Михаил Чхенкели, выступая в парламенте страны, пишет SOVA.

По его словам, число учащихся в указанных школах и секторах по состоянию на май 2021 года составляло 14 222 человек, а на ноябрь 2022 года – 16 042 (+1 820). При этом рост числа учеников, заявил министр, в основном связан с приездом в Грузию украинских беженцев.

Чхенкели также добавил, что в 2020-2022 годах в стране не прошло авторизацию ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение.

При этом он напомнил о работе украиноязычных секторов в общеобразовательных школах №41 в Тбилиси и №20 в Батуми. По словам чиновника, в учебном году 2022-2023 в связи с высоким спросом был открыт еще один украиноязычный сектор в тбилисской школе №220 и расширен уже действующий сектор в батумской школе.