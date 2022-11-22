Россия не приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Россия не будет приглашена на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале будущего года.

Об этом объявил в понедельник председатель этого форму немецкий дипломат Кристоф Хойсген. "Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Хойсген на своей странице в Твитере.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из самых престижных международных форумов в области международной безопасности, где принимают участие главы государств, правительств, министры, видные политики и общественные деятели из десятков стран. На сайте Конференции говорится, что у участников будет возможность оценить "уровень сплоченности альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку". Ее организаторы называют российское вторжение в Украину "поворотным моментом", вызвавшим не только "огромные страдания в Украине, но и усилившим кризисы в других концах мира".

В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении, резко негативно встреченном на Западе, он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за то, что он назвал попыткой утвердить однополярный мир, за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эта речь рассматривается ныне многими наблюдателями как сигнал о долговременных намерениях Кремля.

В 2021 году в работе Мюнхенской конференции участвовал президент США Джо Байден.