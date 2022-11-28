Азербайджан передаст Грузии несколько особей джейранов

В городе Хашури обнаружили фотографию, на которой, возможно, изображен самый известный грузинский художник – Нико Пиросмани. Снимок был передан Краеведческому музею одной из местных семей, пишет SOVA.

Отмечается, что фото сделано в Хашури железнодорожниками, предположительно, в конце XIX века. При этом есть сведения, что в апреле-октябре 1890 года Пиросмани работал в этом городе тормозным кондуктором #2167 на Закавказской железной дороге. Фотография была найдена в районе башни Хидирбегишвили и церкви Иоанна Крестителя, где, как утверждается, в то время в одном из частных домов жил знаменитый художник-самоучка.

Сторонники версии о том, что один из мужчин, изображенных на снимке, является Нико Пиросмани, указывают: в период работы на железной дороге художнику было 28 лет. Человек с фото – примерно такого же возраста. Кроме того, представители музея отмечают, что на черно-белом снимке есть люди из того же круга общения, в котором вращался художник. Например, Иосеб Ломсадзе, в семье которого сохранилась фотография, и который по материнской линии является потомком известного купеческого рода Тевдорашвили. Прадед семьи был художником и актером Хашурского театра.

Впрочем, некоторые специалисты уже заявили, что Пиросмани не имеет отношения к человеку с новой фотографии. Так, к примеру, считает Анзор Мадзгарашвили, много лет изучавший жизнь грузинского примитивиста, написавший о нем книгу и руководивший Домом-музеем Пиросмани. С ним согласна и сотрудница музея Бела Лобжанидзе, создавшая не один портрет художника.

«Как известно, он действительно работал на железной дороге и не исключено, что попал в Хашури. Но все это – только предположения… Мне кажется, у Пиросмани – более глубокие, печальные, полные надежды глаза, чем у человека на этом фото», - сказала Лобжанидзе в беседе с изданием «Квирис палитра».

В настоящее время подлинным считаются только две фотографии с изображением Нико Пиросмани. На одной из них художник – в совсем юном возрасте, другая сделана незадолго до смерти – на ней мастеру около 54 лет (1916 год). Тогда же, в 1916 году, на заседании Общества грузинских художников были сделаны портреты-наброски Пиросмани с натуры. Авторы – Яков Николадзе, Шалва Кикодзе и Александр Мревлишвили.

Кроме того, есть предположение, что Пиросмани попал в объектив видеокамеры в 1911 году, когда присутствовал на похоронах предпринимателя и мецената Давида Сараджишвили. Несколько лет назад эксперты сравнили признанные подлинными фото с кадром из документальной кинохроники. По итогам антропологического анализа специалисты пришли к выводу, что на них, скорее всего, изображен один и тот же человек.