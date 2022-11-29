В Южной Осетии планируют создать четыре новые партии

Четыре новые партии могут быть созданы в Южной Осетии. Как сообщил глава министерства юстиции самопровозглашенной республики, в ведомство поступили обращения от организационных комитетов о создании политических объединений. Пока документы на регистрацию никто из них не подавал, добавил Гаглоев.

«На начало октября у нас было пять зарегистрированных организационных комитетов, но один из них, который предполагал создание политической партии «Патриоты Алании», не провел учредительный съезд, соответственно, документы до нас не дошли. Что касается других желающих создать политические партии, кто-то из них работает активнее, а кто-то пассивнее, но в любом случае мы дождемся представленных документов в Минюст, рассмотрим их, и, соответственно, зарегистрируем те политические партии, которые представят необходимый перечень документов», – сказал Гаглоев.

На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрировано семь политических партий. Партию «Родина» ликвидировали в сентябре текущего года.

«Она не участвовала в последних выборах, как это предусмотрено действующим законом. По нашему действующему законодательству, партия обязана как минимум каждые пять лет участвовать в избирательном процессе. Мы пригласили руководителя партии и объяснили, что закон требует ликвидировать партию. Он нас понял и уведомил о том, что сейчас занимается созданием новой политической партии», – отметил Гаглоев.

Он также рассказал, что ведомство работает над ликвидацией неработающих некоммерческих и общественных организаций, которых, по его словам, на сегодняшний день около двухсот.

«Большинство некоммерческих и общественных организаций в силу разных причин бездействуют. Они не сдают необходимую отчетность ни в Минюст, ни в комитет по налогам и сборам. Мы по ним работаем и собираемся ликвидировать. На текущий момент у нас пять судебных делопроизводств по пяти общественным организациям. Буквально неделю назад на нашем сайте мы разместили информацию о тех организациях, которые попадают под ликвидацию. В скором времени аналогичная информация будет представлена в газете «Южная Осетия»», – сказал Гаглоев.

По информации главы Минюста, из 200 организаций в Южной Осетии реально работает около 40.