Новости
СМИ: граждане Турции массово устремились в Батуми за айфонами
Турецкие СМИ подготовили репортажи [1, 2, 3, 4, 5] о гражданах страны, которые устремились в Грузию за новыми айфонами. Сообщается, что в батумских магазинах образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».
Дело в том, что гаджеты в Грузии, по информации СМИ, стоят почти вдвое дешевле, чем на турецких прилавках.
Один из пользователей рассказал, что купил в Батуми iPhone 14 Pro 128 GB за 24 тысячи 500 турецких лир (1315 долларов), а на таможне оформил возврат налога на добавленную стоимость, получив обратно 2 тысячи 900 лир. Стоимость данной модели в Турции, по его словам, составляет 45-50 тысяч лир (около 2500 долларов).
Кроме того, спешка связана и с тем, что с 2023 года увеличивается размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы (налог превысит 300 долларов). Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.
Другие новости дня
Metallica анонсировала новый альбом и двухлетний тур в его поддержку
Культовая американская рок-группа Metallica анонсировала выход нового альбома, который будет называться "72 Seasons" и выйдет 14 апреля 2023 года. Музыканты также сообщили о том, что отправятся в двухлетний тур в поддержку пластинки, который начнётся 27 апреля 2023 года с концерта в Амстердаме.
В 11-й по счёту студийный альбом американских рокеров войдут 12 треков. Один из них под названием Lux Æterna группа уже выпустила в качестве сингла.
Предыдущий альбом Metallica назывался "Hardwired… To Self-Destruct" и вышел в ноябре 2016 года. Он дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, возглавил чарты в 57 странах и впоследствии получил платиновый статус в США.
В 2019 году на концерте Metallica в Москве басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт исполнили на русском языке песню Виктора Цоя "Группа крови". Зрители, собравшиеся на московском стадионе "Лужники", подпевали хором.
Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине атаковать цели внутри России
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал разрешить Киеву атаковать цели в глубине российской территории. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок вооружений достаточного радиуса действия, Украина наносит удары только по
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал разрешить Киеву атаковать цели в глубине российской территории. Страны НАТО пока воздерживаются от поставок вооружений достаточного радиуса действия, Украина наносит удары только по приграничным районам России и по целям в аннексированных регионах.
«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов», – заявил Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября.
По его словам, члены союза не должны бояться эскалации конфликта. Министра цитирует агентство Bloomberg.
Страны НАТО, в числе прочих вооружений, поставляют Украине артиллерийские установки и умные снаряды для них, ракетные системы залпового огня и противокорабельные ракеты. Их дальность действия обычно не превышает 100-120 километров. Однако они воздерживались от поставок тактических ракет и ракетных комплексов с радиусом действия до 300 километров, а также от поставок штурмовой и истребительной авиации.
Мировые СМИ со ссылкой на источники предполагали, что Вашингтон опасается дальнейшей эскалации войны России и Украины. По словам Ринкевича, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений на выбор целей.
- В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых высокоточных ракет GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Украина запрашивает у Вашингтона ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS с дальностью 300 километров.
- В начале войны Украина использовала против России тактические советские ракетные установки "Точка-У" с радиусом поражения до 120 километров. В последние месяцы сообщений об их применении нет, что может говорить как об исчерпании запаса ракет, так и об уничтожении пусковых установок.
приграничным районам России и по целям в аннексированных регионах.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов", – заявил Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября. По его словам, члены союза не должны бояться эскалации конфликта. Министра цитирует агентство Bloomberg.
Страны НАТО, в числе прочих вооружений, поставляют Украине артиллерийские установки и умные снаряды для них, ракетные системы залпового огня и противокорабельные ракеты. Их дальность действия обычно не превышает 100-120 километров. Однако они воздерживались от поставок тактических ракет и ракетных комплексов с радиусом действия до 300 километров, а также от поставок штурмовой и истребительной авиации.
Мировые СМИ со ссылкой на источники предполагали, что Вашингтон опасается дальнейшей эскалации войны России и Украины. По словам Ринкевича, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений на выбор целей.
- В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых высокоточных ракет GLSDB с дальностью стрельбы до 150 километров. Украина запрашивает у Вашингтона ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS с дальностью 300 километров.
- В начале войны Украина использовала против России тактические советские ракетные установки "Точка-У" с радиусом поражения до 120 километров. В последние месяцы сообщений об их применении нет, что может говорить как об исчерпании запаса ракет, так и об уничтожении пусковых установок.
В Курской области из-за обстрела частично обесточены два района
В Курской области в результате обстрела частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», – написал Старовойт.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Утром 29 ноября Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка оказалась обесточена. Пострадавших нет.
- Приграничные с Украиной области регулярно попадают под обстрелы. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к атакам.
Ян Келли: Власти Грузии предлагают населению сделать «ложный выбор»
Правительство Грузии ставит население перед ложным выбором, постоянно повторяя нарратив про «второй фронт», заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли.
Он принял участие в конференции «Олигарх, связи с Россией, война на Украине и будущее Грузии», которая прошла в Европарламенте, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
«Я никогда не встречал более проамериканских, прозападных людей [чем грузины]. Но что больше всего разочаровывает, так это то, что правительство, похоже, дает людям ложный выбор: поддержите «Грузинскую мечту» и сохраните мир, или поддержите тех, на Западе, и они вовлекут нас в войну. Я думаю, что это какой-то ложный выбор, против которого действительно надо бороться», - сказал Келли.
Келли, который был послом США в Грузии в 2015-2018 гг., не первый раз критикует правящую партию и правительство Грузии. Недавно он заявлял, что власти Грузии хотят оставить за пределами закона о деолигархизации человека, которого Евросоюз хотел видеть в этом законе и «симуляцией евроинтеграции никого не провести».
В «Грузинской мечте» в ответ заявляют, что бывший посол США открыто лоббирует бывшую правящую партию «Единое национальное движение».
До назначения в Грузию Келли работал представителем Госдепа США, затем представителем США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Грузии стал послом, когда у власти уже была «Грузинская мечта». Он проработал на должности три года, в марте 2018 года покинул пост посла и одновременно объявил об уходе с дипломатической службы.
После этого Келли начал преподавать в департаменте славянских языков и литературы Северо-Западного университета. Келли преподает два курса: «The Fall of the USSR and the Rise of Russia» и «Controlling the Russian Narrative, from Stalin to Putin».
Основатель Alibaba Джек Ма покинул Китай на фоне давления властей
Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая и последние полгода живет в Токио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Источники газеты рассказали, что Джек Ма живет в центре Токио вместе с семьей и свел к минимуму свою общественную деятельность. Собеседники издания приводят разные сведения о том, чем именно миллиардер занимается сейчас. Некоторые рассказывают о его попытках расширить свои деловые интересы за пределы электронной коммерции, которой занимаются его компании. Другие утверждают, что Ма занялся коллекционированием и рисует акварелью.
Отъезд Ма произошел на фоне давления китайских властей на технологические компании. Бизнесмен редко появлялся на публике после того, как в 2020 году на конференции в Шанхае раскритиковал правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, «придуманные стариками», не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.
В апреле 2021 года Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе.
Китай впервые проведет орбитальную ротацию экипажа на космической станции
Пекин запустил в космос пилотируемый корабль «Шеньчжоу-15» со сменным экипажем для своей космической станции. Согласно плану полета, тайконавты проведут неделю на орбите вместе с предыдущим экипажем. Это один из финальных шагов для организации постоянного китайского орбитального присутствия.
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2Ф» состоялся 29 ноября с космодрома во Внутренней Монголии на севере Китая, передает агентство «Синьхуа». На борту космического корабля - трое тайконавтов, которые сменят предыдущую команду, находящуюся там с июня.
В случае успеха, это будет первая орбитальная ротация персонала космической станции в истории китайской космонавтики. Ранее такое организовывали только Соединенные Штаты, Советский Союз и Россия.
Пекин активно развивает свою пилотируемую космическую программу. Первый модуль станции «Тяньгун» («Небесный дворец») был выведен на орбиту в апреле прошлого года. 31 октября к станции был отправлен последний, третий, модуль «Мэнтянь» («Небо мечты»). Китай - единственная страна, обладающая собственной обитаемой космической станцией.
На 2030-е годы Китайское национальное космическое управление планирует организацию первых обитаемых полетов на Луну. Вероятно, Китай станет страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник, после США.
СМИ: в Чечне проходит военную подготовку отряд баталхаджинцев
На базе «Российского университета спецназа» в чеченском Гудермесе проходит обучение отряд из 31 участника ингушского религиозного братства баталхаджинцев, его возглавляет находящийся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство Абубакар Аушев – об этом сообщает ставропольское издание Newstracker.
Источником информации о подготовке баталхаджинцев в Гудермесе стал распространившийся в социальных сетях видеоролик. На нем люди в камуфляже маршируют по плацу, звучат принятые среди кадыровцев возгласы «Аллаху Акбар – Ахмат cила!», человек, снимающий видео, говорит: «Подтянулись наши братья с Ингушетии, все заряженные, рвутся в бой».
Newstracker публикует фото предполагаемого шеврона этого отряда с надписями «Отряд БОБР Ахмат» и «Свобода или рай», последнее – отсылка к популярному нашиду. Издание утверждает, что аббревиатура БОБР расшифровывается как «Баталхаджинский отряд быстрого реагирования».
Ссылаясь на информированный источник в силовых структурах, Newstracker сообщает, что командиром предполагаемого отряда является Абубакар Аушев, находящийся в федеральном розыске по уголовным статьям о незаконном обороте оружия и покушении на убийство. Также в розыск объявлены и некоторые другие бойцы этого отряда. По данным телеграм-канала, предположительно связанного с силовыми структурами Ингушетии, Аушев в 2020 году совершил неудачное покушение на брата имама, критиковавшего баталхаджинцев.
В списке предполагаемых участников отряда баталхаджинцев есть и Ахмед Белхороев. Возможно, речь идет об Ахмеде Белхороеве, который был в кадре вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на видео, записанном последним в защиту баталхаджинцев и опубликованном в телеграм-канале Кадырова 2 ноября. Кадыров представил Ахмеда Белхороева как подполковника полиции, живущего с семьей и работающего в Чечне.
Newstracker обратился с запросами о комментариях в МВД Чечни, Минобороны России и «Российский университет спецназа» и не получил ответа. Источник издания в «университете спецназа» подтвердил, что там действительно завершает подготовку команда из примерно 30 жителей Ингушетии, и что этот отряд почти не контактирует с другими «добровольцами». Куда их направят после обучения, неизвестно.
- В братство баталхаджинцев входит около 20 тысяч человек. Они считают себя последователями ингушского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего на рубеже 19-20 веков. В Ингушетии баталхаджинцы занимают серьезные позиции в политике и бизнесе. Семья Белхороевых известна своими дружескими связями с руководством Чечни. Нередки случаи, когда желающие разорвать связь с сообществом подвергаются преследованиям – некоторые вынуждены были покинуть республику и уехать туда, где до них не смогут добраться вчерашние соратники. В последние недели активизировалось преследование лидеров баталхаджинцев правоохранительными органами по различным обвинениям.
- 17 ноября один из лидеров влиятельного баталхаджинцев Якуб Белхороев был приговорен к девяти годам тюрьмы: суд признал его виновным в растрате бюджетных денег на посту главы отделения Фонда социального страхования, а также в незаконном хранении оружия. После ареста Якуба Белхороева в 2020 году еще 12 членам братства были предъявлены обвинения в создании террористического сообщества и совершении теракта.
- В октябре председателю контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Силовики обнаружили у него дома пистолет Макарова. Его родственники утверждают, что оружие было подброшено. Вместе с Белхороевым были задержаны еще три человека. Также прошли обыски в семье Тунгуевых. Двух братьев забрали в отдел полиции, одного к вечеру отпустили, а другому, как рассказал Кавказ.Реалии член братства баталхаджинцев Амирхан Белхороев, подкинули два пистолета и гранату. Были задержаны еще два представителя рода Белхороевых.
- В марте и мае 2021 и в июле 2020 года у Мустафы Белхороева уже проводили обыски. Следственно-оперативные мероприятия в 2020 году были связаны с обвинениями в отношении его брата, экс-депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева в присвоении 19 млн рублей, а также с возможной причастностью к убийству начальника Центра противодействию экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
- В январе 2021 года еще один сын Мустафы Белхароева Алихан Белхороев заявлял о пытках силовиками после ареста по делу об убийстве Эльджаркиева. Уголовное дело по этому факту так и не было заведено.
- Мустафа Белхороев приходится также братом Яхье Белхороеву, экс-депутату Народного собрания республики от «Единой России». В 2019 году Яхью Белхороева уличили в сокрытии доходов, и спустя два года его лишили депутатского мандата.
Начался рабочий визит делегации парламента Грузии в Германию
Начался рабочий визит делегации парламента Грузии в Германию. Делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили будет проводить официальные встречи с завтрашнего дня, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил член парламентской делегации, председатель комитета по правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе, главная задача визита - проинформировать немецких партнеров о том, что происходит в Грузии и как Грузия выполняет рекомендации Еврокомиссии.
«Мы постараемся получить максимальную поддержку от Германии, потому что поддержка Германии будет для нас решающей как в процессе предоставления статуса кандидата, так и далее, на пути интеграции в Евросоюз. Помимо евроинтеграции, задачей нашего визита является развитие двусторонних отношений. Германия является для нас стратегическим партнером, и соответственно, мы будем использовать этот визит для еще большего углубления этих отношений», - заявил Николоз Самхарадзе.
Замглавы Херсона арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией
Заместитель главы Херсона Владимир Пепель арестован украинским судом по подозрению в пособничестве России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.
Пепель был заместителем городского головы до российского вторжения и отвечал за работу исполнительных органов городского совета. Затем продолжил работать в назначенной Россией администрации, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает ГБР.
В том числе он налаживал новую схему по оплату услуг ЖКХ и готовил помещение для проведения референдума о присоединении к России, отмечает ведомство. При обыске у него обнаружили текст российской Конституции и «другие пропагандистские материалы», говорится в сообщении ведомства.
Российские источники о его работе в администрации города или задержании не упоминают. Перед отступлением из Херсона Россия эвакуировала назначенных ей чиновников, по какой причине не был эвакуирован Пепель и его позиция по уголовному делу не известны.
- 60-летний Пепель работал на городском водопроводе, 12 лет был там главным инженером. Он около 6 лет был главой местной теплоэнергетической компании «Херсонтеплоэнерго» и несколько раз избирался городским депутатом.
- Российские войска заняли Херсон в начале полномасштабного вторжения в Украину и отступили из города без боя в ноябре. Представители властей неоднократно заявляли, что Россия пришла в город «навсегда», но почти не комментировали отступление.
Starlink повысил тарифы для жителей Украины
Компания Starlink повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.
С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц увеличится с 60 до 75 долларов в месяц. Как пишет телеграм-канал Инсайдер UA, стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно для организации боевых действий.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов спутниковой связи Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
Работники Тбилисского метрополитена требуют повышения заработной платы
Работники тбилисского метро требуют повышения заработной платы на 20% - если с транспортной компанией договориться не получится, возможна забастовка. В этом случае остановится метро, которым ежедневно пользуется около полумиллиона человек.
Тбилисская транспортная компания подтверждает запланированную встречу с профсоюзами метрополитена. В компании говорят, что обсуждают с сотрудниками повышение заработной платы, предусмотренное бюджетом на 2023 год, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
В тбилисском метрополитене работает более двух тысяч человек, интересы четверти из них представляет независимый профсоюз Ertoba 2013. В организации заявили, что решения будут приниматься в зависимости от итогов встречи. В случае, если договоренностей не будет, сотрудники метрополитена могут начать забастовку в новом году.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Тбилисский метрополитен уже бастовал летом 2018 года, - тогда встали все 23 станции и город был парализован. После забастовки зарплаты у сотрудников повысились на 10-30%. Повышение на 15% было и в начале этого года, но работники метро говорят, что «все съела инфляция».
«Заработная плата должна быть увеличена на 20% на фоне инфляции и роста цен на потребительские товары в стране. Это даже не повышение зарплаты, а индексация. Увеличить эту сумму на 20% перед работниками – прямая обязанность работодателей», – сказал председатель профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в будущем году запланировано повышение зарплат работникам столичного метрополитена на 10%. Пока неясно, удовлетворит ли это профсоюз.
Страны НАТО в преддверии зимы усилят помощь Украине
Страны НАТО усилят помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на начавшейся сегодня встрече глав МИД стран НАТО.
Столтенберг отметил, что страны союза должны не только передавать Киеву необходимое вооружение, но и обеспечивать поставку запчастей и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО также обратил внимание на поставки Украине странами-союзниками топлива, медикаментов и зимнего снаряжения.
По словам главы НАТО, президент России Владимир Путин стремится использовать наступающую зиму как оружие в войне и поэтому преднамеренно атакует критически важные объекты инфраструктуры. Столтенберг также допустил, что в Европу из-за холодов может отправиться новая волна украинских беженцев.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его американские и европейские партнёры работают над вопросами поставки оборудования, с помощью которого Украина сможет восстановить высоковольтные станции, повреждённые после обстрелов российской армией.
Министры на встрече также должны обсудить заявку Киева на членство в НАТО. Но, по данным СМИ, участники, скорее всего, лишь подтвердят политику открытых дверей военного союза.
Катарский чиновник заявил о гибели сотен рабочих в связи с ЧМ-2022
В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хассан аль-Тавади, участвующий в организации чемпионата. Ранее власти признавали гибель нескольких десятков человек, правозащитники оценивают число погибших в тысячи.
Представитель властей эмирата называет такое число впервые - оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки.
Хассан аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата-2022. В интервью, фрагменты которого Морган разместил в интернете, он просит аль-Тавади дать "честную и реалистичную" оценку по погибшим рабочим-мигрантам. "По оценкам, их около 400-500. У меня нет точного числа. Это то, что обсуждалось", - ответил катарский чиновник.
Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.
Публично такие сведения руководство Катара не обсуждало. А информация от Комитета по наследию, начиная с 2014 по 2021 год, включала только количество рабочих, умерших при строительстве стадионов для нынешнего первенства. По этим обнародованным данным, умерли 40 человек, из них 37 вследствие инцидентов, которые в Дохе называют не имеющими отношения к работе. В качестве примера названы смерти от сердечных приступов.
Ряд правозащитных групп критиковали Катар за нарушения, связанные с использованием труда мигрантов при подготовке первого в мире чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. Всего было построено стадионов, линий метро и новой инфраструктуру на сумму более 200 миллиардов долларов.
Отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону – глава Минюста
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
«Мы предлагаем осужденному Саакашвили – он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», – заявил Брегадзе.
Министр юстиции прокомментировал и информацию о том, что Саакашвили, возможно, был отравлен. Брегадзе говорит, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик от предложения отказался.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. 28 ноября врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти Саакашвили в Тбилисский городской суд.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Скончалась пострадавшая в бесланском теракте Марина Дучко
В Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщила Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». По ее словам, Дучко стало плохо вечером 28 ноября, из-за болезни у нее начался сепсис (воспалительная реакция), женщину доставили в больницу, она скончалась в реанимации. Похороны пройдут 30 ноября.
Во время теракта в Беслане в 2004 году Дучко была ранена при взрыве – осколок попал ей в позвоночник. С тех пор она передвигалась на инвалидной коляске. О судьбе женщины стало известно широкой аудитории в России после документального фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного 15-летней годовщине захвата школы в Беслане.
В этом фильме Дучко рассказала, что получает от государства только пенсию в 13 тысяч рублей, а также новые инвалидные коляски – раз в четыре-шесть лет. Чтобы выжить, женщина продавала через инстаграм фиалки, которые сама растила дома.
В начале 2022 года сообщалось, что Дучко была вынуждена выставить на продажу свой дом, чтобы оплатить необходимое лечение за границей. К этому времени она уже несколько месяцев находилась в клинике в Греции. В марте, чтобы вернуться домой, Дучко было необходимо оплатить долг перед медицинским учреждением в размере 15 тысяч евро – деньги собирали неравнодушные пользователи социальных сетей.
- 3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1 128 заложников, погибли 334 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по числу жертв и остается таковым по сей день.
«Город мира»: мэрия Тбилиси озвучила новогодний слоган
Мэрия Тбилиси огласила слоган предстоящего Нового года. Это – «Город мира». Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе, передает СОВА.
На уточняющий вопрос журналистов о том, связано ли это с заявлениями правящей партии о том, что Грузию пытаются втянуть в войну, Каладзе ответил:
«У мира нет альтернативы. Очень важно, что сегодня у нас в стране мир, и наше правительство сделает все, чтобы интересы грузинского народа всегда были защищены, в стране был мир и происходило экономическое развитие», — сказал он.
В прошлом году новогодний слоган звучал как «Город полный жизни», до этого – «Город полный любви».
После начала войны в Украине грузинские власти подверглись жесткой критике за неприсоединение к международным санкциям против России. С этим совпали заявления первых лиц Грузии о том, что критикующая оппозиция стремиться втянуть страну в войну. Затем конспирология вышла за пределы Грузии, особенно после того, как стране не дали статус кандидата в члены ЕС. Обвинения стали звучать как в адрес официального Киева, так и в адрес западных партнеров.
В Нижнем Новгороде отказались отменять спектакль с Ахеджаковой
Концертный зал "Юпитер" в Нижнем Новгороде отказался отменять спектакль с актрисой Лией Ахеджаковой, несмотря на рекомендации регионального Минкульта. Об этом рассказало издание "7x7".
Под записью прямого эфира с мэром Нижнего Новгорода во "ВКонтакте" пользовательница оставила возмущённый комментарий, почему в городе собираются показать спектакль "Мой друг Вениамин" с Ахеджаковой в главной роли. Актриса открыто критикует президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.
В ответ на комментарий Министерство культуры Нижегородской области написало, что в ведомство уже поступали обращения и с их стороны были отправлены письма с просьбой отменить мероприятие. "Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал "Юпитер" – это частная площадка", уточнил Минкульт.
В пресс-службе "Юпитера" заявили, что не планируют отменять спектакль. Он состоится по плану.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти подавляют антивоенные протесты и наказывают за антивоенные высказывания. Деятелям культуры, критикующим российскую агрессию, запрещают выступать и ставить на российских сценах, увольняют из театров, а их имена вычёркивают из афиш.
Абхазскую Госавтоинспекцию перевели на усиленный режим работы
Заместитель министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Чкадуа провел экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на совещание были приглашены начальники отделов Госавтоинспекции (ГАИ) всех территориальных подразделений органов внутренних дел.
На минувших выходных в Абхазии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В Очамчире погибли два человека, а предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
По словам Беслана Чкадуа, выявляются аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения – превышение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии – алкогольном и наркотическом.
По его словам, на рассмотрение правительства уже представлены проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающих ужесточение ответственности за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Речь идет об ужесточении санкций за управление транспортом в состоянии опьянения, разграничении наркотического от алкогольного опьянения с применением ареста для данной категории водителей.
По итогам совещания Беслан Чкадуа дал распоряжение службам ГАИ внепланово перейти на усиленный круглосуточный режим работы.
Ранее абхазское МВД опубликовало статистику, согласно которой в 2020 году в Абхазии было зафиксировано 282 ДТП, в 2021-м – 246, а за девять месяцев текущего года – 243. При этом в результате ДТП в 2020-м погибли 57 человек, в 2021-м – 42, в январе-сентябре 2022-го – 46.
Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве
В США криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о добровольном банкротстве. Компания задолжала денег более чем 100 тысячам клиентам, среди которых, рухнувшая недавно криптобиржа FTX. Ранее BlockFi остановила работу своей платформы.
Руководители компании подали заявление на добровольное банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротствах, предусматривающей защиту от кредиторов и реструктуризацию бизнеса. Тоже самое сделали дочерние фирмы. Зарегистрированная на Бермудских островах BlockFi International Ltd собирается начать процедуру ликвидации бизнеса и подала соответствующее ходатайство в верховный суд страны.
Больше всего BlockFi задолжала трастовой компанией Ankura - 729 миллионов долларов. Вторая по масштабам задолженность - 275 миллионов долларов - перед криптобиржей FTX, которая в начале ноября заявила о банкротстве. По данным на конец 2021 года у BlockFi было более 450 тысяч клиентов. В основном это мелкие инвесторы, а также кредиторы. Компания занимается тем, что предоставляет клиентам кредиты в долларах, а в залог берёт криптовалюту. BlockFi также открывает депозиты в криптовалюте под высокие проценты.
Руководство компании связывает свои проблемы с крахом FTX. В начале ноября, после объявлении о банкротстве, оценочная стоимость бизнеса криптобиржи за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов.
Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
После краха FTX курс самой популярной криптовалюты, Bitcoin, снизился на 5 процентов до $16492, обновив двухлетний минимум. Также из-за банкротства биржи могут пострадать десятки других криптовалютных компаний.
Абхазия не смогла согласовать с Москвой необходимый переток электроэнергии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с руководством правительства. На встрече обсудили объем и условия перетока электроэнергии из России, который был начат 22 ноября, а также ход ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».
Напомним, что в начале ноября в Абхазии в очередной раз возник энергетический кризис. Произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Отключения электроэнергии не прекращались до начала перетока из России.
При этом по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт·ч. Этого недостаточно: чтобы обеспечить Абхазию бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт·ч, сообщила она на встрече с абхазским президентом.
«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн млн кВт·ч, из них порядка 6,6 млн кВт·ч – это российский свет, около двух млн кВт·ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – отметила Кристина Озган.
Она также сообщила, что сотрудники «Черноморэнерго» приступили к ремонтным работам на линии «Ачгуара» вместе со специалистами, привлеченными для оказания содействия в ремонте.
Согласно графику, ремонтные работы на линии «Ачгуара» завершатся до конца декабря этого года, добавила Озган.
По словам Аслана Бжания, все решения в данном вопросе должны быть выверенными.
«Поставленные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки», – отметил абхазский лидер.
По информации пресс-службы Бжания, в ходе совещания также обсудили повестку предстоящей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
В Южной Осетии планируют создать четыре новые партии
Четыре новые партии могут быть созданы в Южной Осетии. Как сообщил глава министерства юстиции самопровозглашенной республики, в ведомство поступили обращения от организационных комитетов о создании политических объединений. Пока документы на регистрацию никто из них не подавал, добавил Гаглоев.
«На начало октября у нас было пять зарегистрированных организационных комитетов, но один из них, который предполагал создание политической партии «Патриоты Алании», не провел учредительный съезд, соответственно, документы до нас не дошли. Что касается других желающих создать политические партии, кто-то из них работает активнее, а кто-то пассивнее, но в любом случае мы дождемся представленных документов в Минюст, рассмотрим их, и, соответственно, зарегистрируем те политические партии, которые представят необходимый перечень документов», – сказал Гаглоев.
На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрировано семь политических партий. Партию «Родина» ликвидировали в сентябре текущего года.
«Она не участвовала в последних выборах, как это предусмотрено действующим законом. По нашему действующему законодательству, партия обязана как минимум каждые пять лет участвовать в избирательном процессе. Мы пригласили руководителя партии и объяснили, что закон требует ликвидировать партию. Он нас понял и уведомил о том, что сейчас занимается созданием новой политической партии», – отметил Гаглоев.
Он также рассказал, что ведомство работает над ликвидацией неработающих некоммерческих и общественных организаций, которых, по его словам, на сегодняшний день около двухсот.
«Большинство некоммерческих и общественных организаций в силу разных причин бездействуют. Они не сдают необходимую отчетность ни в Минюст, ни в комитет по налогам и сборам. Мы по ним работаем и собираемся ликвидировать. На текущий момент у нас пять судебных делопроизводств по пяти общественным организациям. Буквально неделю назад на нашем сайте мы разместили информацию о тех организациях, которые попадают под ликвидацию. В скором времени аналогичная информация будет представлена в газете «Южная Осетия»», – сказал Гаглоев.
По информации главы Минюста, из 200 организаций в Южной Осетии реально работает около 40.
Пригожин подтвердил вербовку в «ЧВК Вагнера» студента из Замбии
Бизнесмен и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группа завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду, который погиб на войне с Украиной. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
По словам бизнесмена, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что задал африканцу вопрос, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "русские, много лет помогали африканцам обрести независимость". "ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги", - говорится в комментарии "Конкорда" от лица Ньиренды.
О гибели Ньиренды в зоне боёв России с Украиной стало известно в середине ноября. Об этом сообщил МИД Замбии. Тогда же в прессе появились сообщения о том, что африканца завербовали.
Ньиренде было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
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Из-за мобилизации в Казахстане осели около 80 тысяч россиян
После объявления в России мобилизации на войну с Украиной в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч уже выехали. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.
Дусейнова отметила, что в стране находятся порядка ста тысяч россиян, включая 22 тысячи трудовых мигрантов.
По данным Национального банка Казахстана, на которые ссылается РБК, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов было отправлено 5,6 миллиарда рублей – в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрём, когда была объявлена мобилизация, объём переводов вырос на 19%. Их количество также увеличилось: на 20% – к сентябрю и пятикратно – к октябрю 2021 года.
Как следует из статистики Нацбанка Казахстана, октябрьские показатели всё же уступают цифрам за май, июнь и июль. При этом россияне могли использовать другие способы вывода средств: криптовалюту, SWIFT и вывоз наличных.
- Президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине 21 сентября 2022 года. После этого сотни тысяч россиян решили избежать повестки в военкомат, уехав из России в Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Монголию, Турцию и ограниченно – в страны Евросоюза.
- На пограничных пунктах, в том числе с Казахстаном, с российской стороны образовались многокилометровые автомобильные пробки. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечался дефицит арендного жилья и повышение его стоимости.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась, но официального указа о её завершении нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
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Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте поддержку Украины и Грузии
Министры иностранных дел стран НАТО собираются в Бухаресте на заседание Североатлантического совета. В министериале принимают участие и партнеры альянса – Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина.
Заседание пройдет во Дворце парламента в Бухаресте. Именно там в апреле 2008 года страны НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не предоставили им План действий по членству в НАТО (многие считают это ошибкой).
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Бухаресте главы МИД обсудят пути усиления помощи Украине, а также другим партнерам, находящимся под давлением России, таким как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова.
«В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты Patriot укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников», – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Румынский лидер, в свою очередь, также сказал, что необходимо усилить поддержку «наиболее уязвимых партнеров НАТО» в регионе.
«На встрече мы подчеркнули твердую и конкретную поддержку Румынией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы также подчеркнули важность усиления поддержки со стороны Североатлантического альянса как Украины, так и наиболее уязвимых партнеров НАТО в регионе, таких как Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина. Дополнительным вызовом является укрепление стратегической стабильности в Черноморском регионе, которая содержит ключевые аспекты, в том числе энергетическую безопасность и свободу морского сообщения», – отметил Йоханнис.
Как пишет «Голос Америки», на встрече в Будапеште, скорее всего, прозвучат новые обещания НАТО оказывать нелетальную помощь Украине в виде топлива, электрогенераторов, зимнего снаряжения и устройств для создания радиоэлектронных помех для беспилотников.
Отдельные союзники, вероятно, также объявят о новых поставках военной техники Украине, главным образом, систем ПВО, которые так нужны Киеву для защиты своего неба. НАТО как организация не предлагает такие поставки, чтобы избежать втягивания в более широкую войну с обладающей ядерным оружием Россией.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при этом сообщил, что встретится с главами внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции в трехстороннем формате для обсуждения их членства в НАТО.
Грузию на министериале представляет глава МИД страны Илья Дарчиашвили.
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