WP: убийства Ицика Моше и Джона Болтона заказал один и тот же иранец

Американское издание The Washington Post опубликовало большую статью о том, правительство Ирана активизировало свои усилия по похищению и убийству правительственных чиновников, активистов и журналистов по всему миру.

Издание подготовило материал, пообщавшись на условиях анонимности с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.

«Рост числа убийств и заговоров с похищениями со стороны Ирана встревожил западных чиновников», – пишет издание.

В статье, в частности, говорится о том, что член элитного иранского Корпуса стражей революции (КСИР) Шахрам Пурсафи организовал заговор с целью убийства Джона Болтона – советника по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа.

В августе сообщалось, что Пурсафи хотел убить Болтона в отместку за смерть Касема Сулеймани – командира КСИР, ликвидированного в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года.

The Washington Post утверждает, что Шахрам Пурсафи также пытался организовать убийство в Грузии Ицика Моше – президента Грузино-израильской бизнес-палаты.

«Западные официальные лица утверждают, что Пурсафи в прошлом году также пытался организовать убийство Ицика Моше, грузинского бизнесмена, который работал над улучшением отношений между южнокавказской страной и Израилем», – сказано в статье.

Ранее о возможном участии Пурсафи в заговоре с целью убить Ицика Моше в Грузии писало и издание The Jerusalem Post.

В СГБ Грузии 15 ноября заявили о предотвращении на территории страны убийства гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Был задержан предполагаемый киллер – гражданина Пакистана, а также лица с двойным гражданством Ирана и Грузии, которые, по версии СГБ Грузии, доставили оружие в Грузию для готовящегося убийства. СМИ со ссылкой на спецслужбы Израиля также написали, что Иран планировал нападение на Ицика Моше и в 2021 году.