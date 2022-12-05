Зурабшвили: Украина стала примером единства для всего мира

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в Польше, выступила на совместном брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дуда. В своей речи грузинский президент почтила память 33 добровольцев, которые погибли в войне в Украине, пишет SOVA.

«Я хотела бы использовать эту трибуну и воздать должное тем грузинским бойцам, которые охотно и преданно участвуют в борьбе наших друзей и братьев-украинцев, мы потеряли 33 бойца, и память о них будет бессмертной», - заявила президент.

Зурабшвили подчеркнула, что Украина стала примером единства для всего мира.

«За эти 10 месяцев украинский народ, бойцы, военнослужащие и не только, все общество продемонстрировало нам, что значит защищать свою страну. Они показали нам, что значит защищать свободу, и не только свою свободу, но и свободу Европы в целом и свободу нашу, Грузии, как части этого пространства Пример Украины заключается в том, что страна сильна, когда едина, когда позабыта поляризация, что сильная страна все выдержит», - сказала резидент.

Глава государства подчеркнула, что Грузия прекрасно понимает, какую цену сегодня платит Украина, поэтому, по словам Зурабишвили, общество проявляет беспрецедентную солидарность с украинским народом.

«Грузия солидарна с Украиной, Грузия знает, какую цену Украина сегодня платит за свободу и независимость, потому что Грузия платила эту цену в 1921, 2008 и 1992 годах. Грузия знает, что у нас одно будущее, именно поэтому вся страна солидарна с Украиной Впрочем у Грузии нет потенциала ввязываться в эту войну, но это не значит, что [ничего не делается] экономически, социально, я хочу пригласить всех, чтобы вы увидели, как в Тбилиси проявляется солидарность», - сказала Зурабишвили.