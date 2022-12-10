В Грузии с воинскими почестями похоронили погибшего в Украине Джабу Хоперия

Грузинское правительство решило закупить для отправки в Украину генераторы в качестве гуманитарной помощи. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение принял премьер Ираклий Гарибашвили.

6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Киев. Деньги на генераторы для Украины стали собирать гражданские активисты.

Сегодня в правительстве Грузии заявили, что закупкой генераторов займется Министерство экономики и устойчивого развития страны.

«Как вы знаете, с начала войны правительство Грузии никогда не оставляло без внимания наших украинских друзей, население Украины, и максимально помогало им в рамках своих возможностей. Доказательством этого является то, что Грузия остается на первом месте среди стран, оказавших гуманитарную помощь этому государству. Обязательно хочу отметить ту поддержку, которую государство продолжает и сегодня. 26 000 человек, граждан Украины, которые в настоящее время проживают на территории Грузии, получают соответствующую финансовую поддержку, а также соответствующую поддержку по образовательному и медицинскому направлениям. В настоящее время в разных школах Грузии учатся 2345 молодых людей, в том числе 1565 на украинском языке, более 900 человек получили медицинскую поддержку в рамках реферальных программ в различных медицинских учреждениях», — заявил заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

По его словам, по состоянию на 1 декабря примерная помощь, оказанная государством гражданам Украины, составляет 32 млн лари (12 млн долларов)

«Наша поддержка никогда не прекращалась, и непонятен тот ажиотаж, который был вызван якобы игнорированием различных предложений, поступающих в различные ведомства Грузии, в том числе и в администрацию правительства. Мы очень детально изучаем все эти предложения, и, по распоряжению премьер-министра, конкретно, с решением относительно генераторов, будет произведена соответствующая закупка по линии Минэкономики. Данная техника, запрошенная нашими украинскими друзьями, обязательно будет отправлена», — добавил Джавелидзе.