Председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Коба Накопия заявил, что выборы председателя партии пройдут 28-29 января. По его словам, в этом вопросе был полный консенсус со стороны членов политсовета.



Накопия уточнил, что выборы пройдут по системе блокчейна.

Т.н. блокчейн – это новая платформа, но она уже используется многими странами, политическими союзами и организациями для проведения выборов по всему миру. Система устроена таким образом, что изменить данные практически невозможно, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Крайний срок выдвижения кандидатов на пост председателя партии истекает во вторник, 13 декабря. На данном этапе в выборах председателя партии участвуют Ника Мелия, Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.

По завершении встречи председатель политсовета партии Коба Накопия заявил, что главной целью этой встречи, помимо решения избирательного вопроса, было состояние здоровья лидера их партии Михаила Саакашвили и его освобождение, а также они обсудили план действий. По словам Накопия, что партия «сделает все», чтобы Саакашвили был на свободе. Он также добавил, что ни у кого не должно быть иллюзий относительно распада «Единого национального движения».

Напомним: кризис в в крупнейшей оппозиционной партии стал очевиден после выступления региональных лидеров ЕНД с требованием перемен.

Действующий председатель партии Ника Мелия был избран на этот пост в 2020 году назад путем онлайн-голосования. Тогда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию.

Критика в адрес председателя в партии обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Мелия критиковали, в том числе, и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для «освобождения Саакашвили из плена», которое он анонсировал на осень.