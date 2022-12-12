Новости
Грузинская комиссия по энергетике оставила прежними тарифы на газ
Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения оставила на прежнем уровне потребительские тарифы на природный газ, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На фоне энергетического кризиса в Европе нам удалось не повысить тарифы. Сохранение тарифов было вызвано участием государства в финансировании социального газа, а также стабильностью курса лари», - сказал председатель комиссии Давид Нармания.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.
Последний раз тариф на газ в Тбилиси для населения повышался в июне прошлого года, для коммерческих потребителей - летом этого года. 99% потребления газа в Грузии удовлетворяется за счет газа, поступающего из Азербайджана, поставка которого обеспечена долгосрочным соглашением.
Нармания отметил, что тариф для населения сохраняется на одном уровне несколько лет. По его словам, инвестиционная составляющая уже включена в тарифы, а это значит, что восстановление и развитие газораспределительной сети будет продолжаться, и в ближайшие годы у населения не возникнет проблем с обеспечением природным газом.
Комиссия увеличила период регулирования тарифов с трех до пяти лет для нескольких газораспределительных компаний: ООО «СОКАР Джорджия Газ», АО «Сакорггаз», ООО «Телавгаз», ООО «ДИ-В-ЭС», ООО «Чирагдани», ООО «Гама», ООО «Гогочури и Компания», ООО «Энергия+». В этом списке не упоминается Tbilisi Energy, распределяющая газ в Тбилиси.
На открытом заседании 12 декабря комиссия также обсудила тариф ООО «Грузинская газотранспортная компания» на 2023-2027 годы. Тариф на транспортировку газа снижен с 1,895 тетри/м3 до 1,583 тетри/м3.
Другие новости дня
Дорога Степанакерт-Шуши по-прежнему закрыта, переговоры продолжаются
Дорога Степанакерт-Шуши перекрыта уже в течение 6 часов, переговоры все еще продолжаются, сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, доставка в Карабах предметов медицинского назначения, лекарств и пациентов с серьезными проблемами со здоровьем стала невозможна, пишет Радио Азатутюн.
Сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, остались на дороге. Некоторые возвратились в Горис, граждане, часами ожидавшие на дороге Степанакерт-Шуши, в сопровождении сотрудников дорожной полиции были доставлены в Степанакерт, сообщает ведомство.
«Нарушая международные гуманитарные права, Азербайджан пытается привести Арцах [Нагорный Карабах – ред.] к гуманитарной катастрофе», - говорится в сообщении.
Утром азербайджанцы снова перекрыли единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, поставили палатки посреди дороги и стали пить чай. Азербайджанцы, заблокировавшие коридор в районе Шуши, называют себя независимыми экологами и требуют встречи с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Карабахе, Андреем Волковым.
Здание парламента Грузии в Кутаиси правительство передает под IT-хаб
Заброшенное здание парламента в Кутаиси, которое было построено при прошлых властях, правительство Грузии собирается передать под IT-хаб. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что переговоры об этом проекте уже ведутся с компанией в Израиле и речь идет об инвестициях в несколько десятков миллионов долларов.
«Здание парламента в Кутаиси практически не функционирует. Наша цель – максимально способствовать развитию IT-направления в регионе. Мы уже работаем с еврейской компанией, которая изъявляет желание создать на базе здания IT-хаб, это больше чем технопарк, и проект будет привлекать и трудоустраивать студентов и молодых людей, работающих в этой сфере», - сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили, целью была объявлена децентрализация и развитие региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии. Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари, по курсу тех лет около 110 млн долларов.
«Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Для этого пришлось снова вносить поправки в Конституцию. Затем здание сначала планировали передать МВД, потом сделать университет. Этой весной правительство Грузии говорило о планах обустроить в здании технопарк.
США поддержали допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Олимпийский и паралимпийский комитет США поддержал идею допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года, если они будут выступать под нейтральным флагом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы комитета Сюзанны Лайонс.
«США поддерживают возвращение спортсменов к соревнованиям, к которым они готовились всю свою жизнь. В то же время мы категорически против того, чтобы спортсмены вернулись под национальными флагами стран, правительства которых находятся под санкциями», – заявила Лайонс. Она добавила, что комитет по-прежнему поддерживает Украину и украинских спортсменов.
На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также высказался за допуск спортсменов из России и Беларуси к Играм в Париже.
- 9 декабря Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала военного вторжения в Украину. В декларации МОК говорится, что власти России и Беларуси своими действиями в Украине нарушили в том числе и Олимпийскую хартию, поэтому эти страны не должны быть представлены на международных соревнованиях. Национальным олимпийским комитетам России и Беларуси запрещено организовывать международные спортивные события или участвовать в них. На спортивных мероприятиях исключено появление флагов этих стран и исполнение их гимнов.
- Вскоре после начала российского вторжения в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам. Большинство спортивных федераций и ассоциаций поддержали эти рекомендации.
- Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
В Чечне 500 силовиков ищут участников массовой драки со стрельбой
В чеченском Урус-Мартане с вечера 11 декабря проходит рейд по поиску участников массовой драки со стрельбой – ранее сообщалось, что конфликт произошел между сотрудниками СОБРа и ГИБДД. При этом несколько источников пишут, что правоохранители ищут и свидетелей потасовки, некоторые из них якобы были похищены.
Как сообщает ЧГТРК «Грозный», в Урус-Мартан накануне прибыли порядка 500 силовиков: они досматривали машины и проверяли документы у водителей. На месте находились работники местных официальных СМИ, а также высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, к примеру, командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев и начальник управления Госавтоинспекции МВД по региону Идрис Черхигов.
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Чалаев обратился к местным жителям на чеченском языке – он призвал недовольных выйти и «попробовать сказать слово хоть одному сотруднику» и пообещал заставить виновных «пожалеть о том, что они появились на свет». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что замешанных в конфликте жителей отправят на войну в Украину.
По данным телеграм-канала Niyso, в Урус-Мартане во время рейда похищены около 20 человек, а силовики разбивают тонированные стекла в машинах. По информации издания The Insider, документы проверяли не только у водителей, но и у прохожих. Baza пишет, что сейчас в городе ищут не только тех, кто принял участие в конфликте, но и тех, кто за ними наблюдал.
Инцидент произошел в ночь на 11 декабря. По данным телеграм-канала SKFO Times, сотрудник СОБРа дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. По информации Baza, конфликт произошел из-за «старых обид» – росгвардейца якобы уже задержали.
- В ноябре в квартальной мечети Грозного 19-летний Мовсар Закриев, вооруженный ножом, убил младшего лейтенанта ГИБДД Джабраила Джамалова. Он якобы забрал у инспектора оружие, выбежал на улицу, где открыл огонь еще по двум силовикам (они не пострадали). Его застрелили ответным огнем.
- После этого стало известно, что в чеченском поселке Алды силовики похитили родственников Закриева.
- По неофициальным данным, в августе в центре Грозного произошла стрельба с участием объявленного в федеральный розыск бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. По данным «Базы», ночью 20 августа Идрисов встретил в центре Грозного группу земляков, среди которых был его давний знакомый, спортсмен Надир Хабибов. Бывший вице-президент «Анжи» отвел его на разговор, а затем достал пистолет и прострелил Хабибову ноги, требуя извинения за старый конфликт.
Словакия по-прежнему готова передать Украине МиГ-29
Словакия готова передать Украине свои боевые истребители МиГ-29, решение этого вопроса зависит от переговоров с партнёрами по НАТО. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
По его словам, возможная передача истребителей обсуждалась на прошлой неделе в Киеве, куда приезжала делегация из Словакии. По словам министра, спустя несколько недель в Словакию, в свою очередь, приедет украинская делегация для переговоров в том числе по этой проблематике. В них, как ожидается, примут участие и представители США.
Качер также рассказал о том, что в Словакии будет открытаа ремонтная база для повреждённой украинской военной техники.
После февральского вторжения в Украину Словакия отказалась от эксплуатации своих самолётов МиГ-29, договорившись с Чехией и Польшей о том, что они временно будут защищать словацкое воздушное пространство до тех пор, пока Братислава не приобретёт западные истребители. 10 же советских машин Словакия предложила передать Киеву.
Такой же шаг со своей стороны предлагала Польша. Украина не раз заявляла о том, что заинтересована в поставках из стран НАТО боевых самолётов - если не современных западных, то хотя бы советского производства. Однако решение о передаче этих самолётов до сих пор не принято. Британское издание The Spectator писало, что Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Пекин, в свою очередь, как утверждало издание, взял на себя обязательство сделать всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия.
Пашинян выступил в поддержку формата Армения-Грузия-Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает идею обсуждения ситуации на Южном Кавказе между Ереваном, Тбилиси и Баку для искоренения риторики вражды.
«Существовала идея, и, предполагаю, она сохранилась, начать на Южном Кавказе в каком-то формате обсуждения между Арменией, Грузией, Азербайджаном. Эта не новая идея… Я всегда ее поддерживал, но я предлагал очень важную, фундаментальную формулу: эта площадка в первую очередь должна быть использована для искоренения риторики вражды», – сказал Пашинян в ходе стартовавшего в Ереване глобального форума «Против преступления геноцида».
По его мнению, главы государств должны сделать официальное заявление о согласии к сотрудничеству для исключения враждебной риторики, пишет РИА Новости.
В октябре текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Кроме того, сообщалось, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан в Тбилиси.
«Я умираю» – Саакашвили обратился за помощью к Макрону
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тбилисской клинике «Вивамеди», направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Как пишет издание Le monde, в письме Саакашвили просит у Макрона помощи и отмечает, что «умирает, у него мало времени».
«Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и Украине, выступал против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме, как один из его личных узников. Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме», – говорится в письме.
«Я уже потерял треть своего веса, не могу двигаться. Мне необходима международная реакция, потому что я умираю, у меня мало времени», - добавил Саакашвили.
Экс-президент Грузии надеется на помощь президента Макрона и народа Франции.
На прошлой неделе французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что в ближайшее время Европарламент намерен вплотную заняться вопросом перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в европейскую больницу. Глюксманн – бывший советник Саакашвили, напоминает СОВА.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года. Он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении его состояния, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.
В Москве мундепа Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Кетеван Хараидзе к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о вымогательстве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».
Ей также запрещено два года занимать должности в государственных органах, также она должна выплатить 700 тысяч рублей штрафа и пять миллионов рублей в пользу потерпевшего. Хараидзе связывает уголовное преследование с политической деятельностью и попыткой принять участие в выборах в Госдуму 2021 года.
Полиция задержала ее в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против Хараидзе возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.
Единственным вещественным доказательством стали упомянутые в обвинительном заключении две пятитысячные купюры, которые нашли в кармане пальто Хараидзе. Адвокат Бирюков подчеркнул, что защита настаивает только на оправдательном приговоре, а сама она вину не признает.
Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.
Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.
12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест. Несмотря на это, в сентябре она выиграла выборы в Тверском районе Москвы.
В Цхинвали будут собирать гуманитарную помощь для осетинских бойцов
В Цхинвали сегодня, 12 декабря начали сбор гуманитарной помощи для осетинских бойцов, участвующих в т.н. «специальной военной операции» – российском вторжении в Украину. О проведении акции объявила общественная организация «Гражданская платформа».
«Собранные вещи и предметы первой необходимости напрямую передадут на фронт. Пункт сбора будет работать в здании гостиницы «Алан» по улице Героев с 12 декабря», – сообщила журналист Арзу Мамедова.
Акции в помощь осетинским бойцам проходят в самопровозглашенной республике Южная Осетия с самого начала войны в Украине. Как сообщают организаторы акции, бойцы, в частности, нуждаются в специальной технике и теплой одежде.
Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер Алан Гаглоев в конце ноября посетил город Мелитополь в аннексированной Россией части Запорожской области Украины. Он встретился с военнослужащими 4-ой военной базы и добровольцами из Южной Осетии и передал им технические средства и экипировку.
По информации пресс-службы югоосетинского президента, бойцов обеспечили средствами разведки и другими техническими средствами. Переданный груз также содержал зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы и продукты питания.
- Ранее Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Кремль отменил ежегодную пресс-конференцию Путина
Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с журналистами", – сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно, в том числе в зарубежных поездках.
После своего вторжения в Украину Путин официально съездил за границу семь раз: в Иран и шесть стран СНГ.
В ноябре газета "РБК" писала, что в Кремле ещё не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине. Вероятные даты "Прямой линии" с президентом, в ходе которой Путин с 2001 года отвечал на вопросы россиян, неоднократно переносились.
Состоится ли ежегодное послание Путина Федеральному собранию, также неизвестно. "По посланию надо уточнять", – сказал Песков. Ранее он сообщал, что подготовка к нему "начата давно".
- Большая пресс-конференция президента России традиционно проводится с 2001 года, когда Путин стал президентом. Не было её лишь однажды – в 2005 году.
- "Прямая линия" с Владимиром Путиным не проводилась в 2004 году, а в 2020 году была объединена с большой пресс-конференцией.
- По окончании мероприятий провластные СМИ фиксируют продолжительность общения Путина с людьми и количество заданных ими вопросов.
- В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
«Вкусно – и точка» не может открыть сеть в Абхазии из-за «Макдоналдса»
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая в России «Макдоналдс», хочет открыть рестораны в самопровозглашенной республике Абхазия. Как заявил сообщил журналистам владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор, ведутся переговоры с корпорацией McDonald’s.
«Есть вопросы, мы все для этого делаем, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере, от нас это не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», – сказал Говор.
Как пояснил ТАСС генеральный директор сети Олег Пароев, согласно договору с корпорацией McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд.
«С Абхазией есть сложность. В Грузии McDonald’s есть, однако в Абхазии его нет, при этом для корпорации Абхазия является частью Грузии. Для того, чтобы эту коллизию решить, мы работаем сейчас с корпорацией по нахождению варианта. Мы хотим соблюсти обязательства перед корпорацией и нам важно выйти на этот рынок правильно, законно. Мы над этим работаем и это займет определенное время», – сказал он и добавил, что пока не может назвать сроки выхода на рынок Абхазии.
- Сеть McDonald's ушла из России из-за войны с Украиной. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется «Вкусно – и точка». Планировалось, что под таким же брендом будут работать и рестораны McDonald's в Беларуси, но американская сеть пока остается в этой стране.
- По информации российских СМИ, «Вкусно – и точка» представлена в 63 субъектах РФ. В настоящее время открыты уже более 840 точек сети из 850, входивших в сеть McDonald’s.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
МВД России объявило в розыск основателя «Партии мёртвых»
МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей группы анонимных художников «Партия мертвых» Максима Евстропова.
Согласно карточке розыска, Евстропова разыскивают по уголовной статье. Ранее стало известно, что он стал обвиняемым по делу об оскорблении чувств верующих. У него и других активистов прошли обыски.
Активисты «Партии мертвых» объяснили на своей странице во «ВКонтакте», что причиной появления уголовного дела стал их пасхальный пост «с нелицеприятным высказыванием в адрес патриарха Кирилла, поддерживающего войну и поклоняющегося заднице президента».
- «Партия мёртвых» – российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Художник Максим Евстропов создал его в 2017 году. Он уехал из России после начала вторжения в Украину.
Среди погибших при ударе по аэродрому под Рязанью был майор
Среди погибших при ударе предположительно украинского беспилотника по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью был майор Воздушно-космических сил России. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы, а также "Новая газета. Рязань". Издание публикует репортаж о похоронах троих погибших в результате удара и называет их имена - Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров. Воинское звание - майор - названо только у Навлютова. Судя по опубликованным фотографиям погибших, Столяров также был офицером.
В официальном сообщении Министерства обороны России о происшествии на аэродроме Дягилево утверждалось, что погибли "трое российских военнослужащих технического состава".
Ранее о гибели майора Навлютова сообщили ВКонтакте его близкие. Из записей следует, что он служил под Калугой в воинской части, расположенной на аэродроме Шайковка, и приехал в Рязань в командировку. На аэродроме Шайковка базируются в том числе бомбардировщики Ту-22М3. В ряде телеграм-каналов появились утверждения, что Навлютов был именно пилотом такого бомбардировщика и участвовал в налётах на Украину. "Новая газета.Рязань" пишет, что Шнотин был его сослуживцем. О Столярове подробностей не приводится.
Ту-22М3 были размещены также на аэродроме в Дягилево, что может объяснить командировку Навлютова. В результате удара как минимум один самолёт получил повреждения. Помимо троих погибших, сообщалось также о пяти раненых.
В тот же день - 5 декабря - был нанесён удар по ещё одной авиабазе в российском тылу, в городе Энгельс Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.
Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана
Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник в Брюсселе обсуждают новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.
Как сказал перед началом встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, согласованы ещё не все положения санкционного пакета. Боррель выразил надежду на то, что решение будет принято сегодня или во вторник.
Не названные по имени европейские дипломаты, которых цитирует Reuters, выражают опасение, что Венгрия может попытаться заблокировать некоторые решения - с целью, в свою очередь, разблокировать предназначенные ей средства из фондов ЕС. "Это - своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть" - приводит агентства слова дипломата.
Проект нового пакета санкций, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией, включает в себя персональные санкции против почти 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения (включая, в частности, запрет на поставку беспилотников), санкции против трёх российских банков и четырёх телеканалов. По данным корреспондента РСЕ/РС, обсуждаемый документ уже смягчён по сравнению с первоначальным предложением.
Министры иностранных дел также должны рассмотреть новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию. "Мы собираемся одобрить очень жесткий пакет санкций", — заявил перед встречей Жозеп Боррель.
Министры также намерены пополнить на 2 миллиарда евро европейский фонд мира, который использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но который в значительной степени был израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.
Сегодня также в режиме он-лайн должны пройти переговоры лидеров стран "Группы семи" (G7). В них примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он провёл по телефону переговоры с президентом США Джо Байденом. Как говорится в сообщении Белого дома, Байден отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи Киеву. Зеленский сообщил, что Украина "скоординировала позиции с Америкой", а также выступил с инициативой созвать Глобальный саммит мира, на котором обсуждалась бы так называемая украинская формула мира - предусматривающая возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.
Навальный сообщил о психологическом давлении в колонии
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о психологическом давлении со стороны администрации колонии. По словам политика, к нему в камеру в штрафном изоляторе подселили заключённого, который не соблюдает личную гигиену. Серия постов об этом появилась в твиттере оппозиционера.
По словам Навального, в небольших камерах, где второй человек находится на расстоянии вытянутой руки, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение.
«Проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение», – говорится в сообщениях от лица оппозиционера.
Навальный утверждает, что его новый сокамерник писал заявление о переводе в другую камеру. Администрация колонии ему отказала. Оппозиционеру пришлось с помощью «угроз, криков и призывов к совести» убедить сокамерника соблюдать личную гигиену.
«Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе», – говорится в твиттере политика.
Ранее стало известно, что Алексея Навального отбывающего длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в восьмой раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз он должен пробыть там 11 суток.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом «Новичок» находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
В ЕС назвали стоимость подводного электрокабеля Грузия-Румыния
Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.
Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проект будет профинансирован через Инвестиционный план Восточного партнерства.
«Экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» будет финансировать проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом», – написал еврокомиссар в Twitter.
По его словам, cоединение электрокабелем Грузии и Румынии позволит обеспечить экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Премьер Грузии: основным инвестором порта Анаклия будет государство
Основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, других инвесторов выявит международный конкурс.
«По нашему решению, порт Анаклия будет построен с участием государства, где государству будет принадлежать 51 процент. (По остальной доле) мы объявим международный конкурс и выберем компании–партнеры», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, проект сейчас заброшен, Анаклия приведена в запустение, что «категорически неприемлемо».
- Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. При этом основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Хазарадзе и Джапаридзе позже основали партию «Лело» и на парламентских выборах 2020 года получили 3.15% голосов избирателей.
- В конце ноября текущего года СМИ сообщали, что завладеть портом Анаклия, возможно, пытается проживающий в России бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели.
Перекрыта дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией
Сегодня с утра перекрыта дорога, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Ранее подобный инцидент был зафиксирован 3 декабря – тогда дорога была разблокирована спустя несколько часов.
По версии Баку, представители азербайджанских неправительственных организаций проводят в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев акцию протеста. Представители государственных органов Азербайджана заявляют о «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и хотят, чтобы специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации.
Участники сегодняшней акции требуют прибытия на место командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, на территории устанавливаются палатки.
По версии Информационного штаба самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, автомагистраль сегодня перекрыла «группа азербайджанцев в гражданской одежде, вновь ссылаясь на экологические причины». Местные власти считают, что это –«очередная провокация», цель которой – «запугать народ Арцаха (Нагорный Карабах – ред.).
Отметим, что 10 декабря группа азербайджанцев пыталась попасть на территорию медно-молибденового месторождения Демирли (армянское название – Кашен). По информации армянских СМИ, азербайджанцы прибыли на шахту с помощью российских миротворцев, однако «охрана шахты остановила их автоматами, их не пустили, и им не удалось проникнуть на территорию шахты».
МИД Азербайджана передал российской стороне ноту в связи с инцидентом, требуя «обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям».
Сегодня же премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме «Против преступления геноцида» в Ереване заявил, что «Лачинский коридор – это коридор для предотвращения геноцида». По его словам, «Азербайджан действительно готовит геноцид в Нагорном Карабахе».
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Джо Байден: усиление ПВО Украины является приоритетом США
Укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи со стороны США, заявил президент Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в заявлении Белого дома.
Кроме этого, американский президент напомнил о выделении Вашингтоном $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и пообещал в дальнейшем оказывать экономическую и гуманитарную помощь, а также постараться «возложить на Россию все расходы за ее агрессию».
Зеленский во время разговора с президентом Байденом поблагодарил его за «беспрецедентную» помощь, предоставленную Украине после вторжения российских войск.
«Я поблагодарил [Байдена] за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине, – написал Зеленский в своем телеграм-канале. – Эта помощь не только способствует нашим успехам на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики».
Также украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки». Встреча пройдет 12 декабря в онлайн-формате, Украина примет в ней участие. По словам Зеленского, по итогам саммита «будут новости».
С октября 2022 года российские войска систематически подвергают энергосистему Украины ракетным атакам и ударам беспилотников, что приводит к отключению электричества и тепла у миллионов жителей страны. Поставить Украине ПВО обещали Германия, Великобритания, США и другие страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что системы доставят в страну до конца года.
Девятого декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Зеленский ввёл санкции против семи видных деятелей УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
Среди попавших под санкции - четыре митрополита УПЦ, церкви, которая в мае нынешнего года заявила о своей полной независимости от Московского патриархата, однако ряд представителей которой, как утверждают власти Украины, продолжают вести пророссийскую деятельность.
В санкционный список внесены митрополиты Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко). Также в нём архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарёв), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Фёдоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.
Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, в частности, присутствовал в Москве на церемонии по случаю аннексии четырех украинских областей Россией. УПЦ не осудила эти действия своего иерарха. Там же присутствовал и настоятель собора в Херсоне. Настоятель Мелитопольского монастыря, как утверждается, сотрудничает с назначенными Россией властями в аннексированном Мелитополе.
"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", – заявил Зеленский в обращении, во время которого было объявлено о введении санкций против иерархов УПЦ.
В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационной деятельности в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными".
Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат, как это было ранее. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
Еще одна православная церковь, Православная церковь Украины, никак не связанная с Москвой, получила томос об автокефалии в Константинопольском патриархате.
В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
Читинца оштрафовали за пересказ сна с Зеленским в инстаграме
Суд в Чите оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Лосева за критику мобилизации, а также за пересказ своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского в инстаграме. Об этом сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.
После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию, владельцу сауны в Чите приснился сон, который он пересказал в инстаграме. В сторис Лосев написал: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно".
Суд признал Лосева виновным по статье о дискредитации армии России. Сам читинец не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания, уточнил редакции Лосев.
Как следует из копии материалов дела, страницу читинца в инстаграме 23 сентября изучили сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы. В октябре материалы перешли в краевой Центр по противодействию экстремизму , а 7 декабря поступили в суд.
В материалах дела, по словам Лосева, было записано как минимум шесть оснований для возбуждения дела . "Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм, — прокомментировал свое дело Иван Лосев.
После российского военного вторжения в Украину и введения в марте штрафов за дискредитацию действий армии в суды поступило больше 5 тысяч протоколов по этой статье.
Тбилиси к открытию «второго фронта» призывали эмиссары из Польши – Анкваб
Абхазские власти «не теряют бдительности» в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии, заявил РИА Новости премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», – сказал политик, отвечая на вопрос, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации отношений с Тбилиси.
Анкваб отметил, что обстановка в регионе «всегда напряженная». В то же время он выразил уверенность, что в Тбилиси «много разумных людей, которые не допустят эскалации».
«Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет», – добавил он.
Анкваб назвал «важным фактором» посещение Грузии российскими туристами.
«Нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию», – сказал политик.
На вопрос, может ли в обозримой перспективе Абхазия стать частью РФ, Анкваб ответил:
«Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать».
Анкваб прокомментировал планы о реконструкции сухумского аэропорта, добавив, что «транзит – интересная тема».
«Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу», – отметил он.
Анкваб также рассказал, что абхазское законодательство не устраивает российских инвесторов, заинтересованных энергетикой.
«Чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием», – заявил он.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году. Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Мариам Бигвава вошла в тройку лучших на «Детском Евровидении»
Представительница Грузии Мариам Бигвава заняла третье место на конкурсе «Детское Евровидение-2022», сообщает Общественный вещатель.
Грузинская участница набрала 161 балл. Победителем «Евровидения» стал представитель Франции (с 203 баллами), а представительница Армении заняла второе место (с 180 баллами).
Польша и Армения присудили 12 баллов представительнице Грузии.
Сегодня грузинская участница конкурса выступила под номером 8. Победительница проекта «Ранина» Мариам Бигвава от имени Грузии на «Детском Евровидении» исполнила песню Гиги Кухианидзе «I Believe/Я верю».
Слетавший к Луне космический корабль «Орион» вернулся на землю
Американский космический корабль «Орион», слетавший в ходе испытательного полета к Луне, 11 декабря вернулся на Землю и приводнился в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии в 20:40 по московскому времени. Трансляция велась в YouTube-канале НАСА.
Корабль был отправлен в космос 16 ноября. За три с половиной недели полета он пролетел на минимальном расстоянии у Луны, пройдя над местом посадки космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году, облетел вокруг спутника и достиг самой удаленной для возвращаемого корабля расстояния от Земли, 432 тысяч километров.
В полете он передавал на Землю фотографии и видео в высоком разрешении, и вел прямые трансляции через систему дальней космической связи НАСА.
Корабли «Орион», согласно планам НАСА, должны вернуть человечество на Луну. Если миссия первого корабля будет признана успешной, во второй полет вокруг Луны в мае 2024 года корабль отправится уже с четырьмя астронавтами на борту. В третий полет корабль должен будет впервые за 60 лет высадить человека на поверхность спутника.
Форум