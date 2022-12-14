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Байден подписал закон, защищающий однополые браки
Президент США Джо Байден подписал во вторник одобренный Конгрессом "Акт об уважении брака", которым узакониваются однополые и межрасовые браки.
"Сегодня замечательный день! День, когда Америка делает важнейший шаг в направлении равенства, свободы и справедливости не только для некоторых, но для всех", - заявил Джо Байден во время церемонии подписания документа. Ранее законопроект был одобрен значительным большинством голосов законодателей в обеих палатах Конгресса.
Одобрение закона - свидетельство резкой перемены отношения в американском обществе к однополым бракам. В 1996 году Конгрессом был принят "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины. Джо Байден, будучи в то время сенатором, голосовал за него. Через несколько лет штаты начали узаконивать однополые союзы, а затем и браки. В 2015 году Верховный суд решил, что право американцев вступать в однополые браки защищено Конституцией страны. Однако законодательно это право не было закреплено и, как считали инициаторы этого закона, существовала вероятность того, что консервативное большинство Верховного суда может пересмотреть решение 2015 года. Закон оставляет штатам право не регистрировать однополые браки, но обязывает их признавать такие браки, заключенные в других штатах.
Администрация Байдена делает заметный акцент на защите прав сексуальных меньшинств. Джо Байден первым из президентов назначил членом кабинета открытого гея Пита Буттиджича, который стал министром транспорта. Президент Байден подписал указ, защищающий геев и трансгендеров от дискриминации и разрешающий трансгендерам службу в армии.
За закон проголосовали не только демократы, но и часть законодателей-республиканцев.
Другие новости дня
Reuters: Россия продолжает получать из США и ЕС необходимые для ракет чипы
Несмотря на санкции, Россия продолжает получать из западных стран необходимые для крылатых ракет чипы, утверждается в совместном расследовании Reuters и британского Королевского объединённого института оборонных исследований.
Как установили расследователи, с апреля по ноябрь из США и нескольких европейских стран, среди которых Германия и Эстония, Россия получила чипы на 777 миллионов долларов. Для осуществления этих поставок в обход санкций весной текущего года в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-"прокладки".
В материале Reuters подробно рассказывается об одной из этих фирм - турецкой Smart Trading Ltd, основателем которой является гендиректор российской логистической компании Novelco Григорий Григорьев. Отмечается, что фирма не скрывает своих целей. Так, в сентябре Novelco организовала для своих клиентов семинар "Как найти альтернативные способы доставки товаров в Россию". Сам Григорьев заявлял, что Novelco открыла филиал в Турции, откуда отправляет товары из США и ЕС в Россию, не соблюдая торговых ограничений.
При этом, как отмечают авторы расследования, для обхода санкций России не всегда даже приходится прибегать к помощи третьих стран. Так, попавшая в июле под санкции российская компания "Радиант Груп", импортировавшая чипы, с высокой долей вероятности зарегистрировала ещё одно юридическое лицо, фирму Titan-Micro, которая продолжает закупать иностранные полупроводники. По данным Reuters, офисы двух компаний находятся на одном этаже бизнес-центра на улице Профсоюзная в Москве.
Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что они находят в обломках ракет, которые Россия запускает по территории Украины, иностранные чипы, которые, согласно введённым санкциям, не должны поставляться в РФ.
Мэр Киева сообщил об атаке беспилотников на город
Утром в среду в трёх областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу. В соцсетях появились сообщения о том, что в Киеве и на окраинах украинской столицы слышны взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своём телеграм-канале, что взрывы произошли в Шевченковском районе города.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работает противовоздушная оборона, и попросил жителей находиться в укрытиях.
Позже Кличко сообщил, что над Киевом и областью утром в среду были сбиты 10 беспилотников иранского производства .
По предварительным данным, обломки одного из дронов повредили два административных здания в Шевченковском районе, заявили в администрации Киева.
В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре. Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Дмитрия Быкова пропустили в Грузию после нескольких часов ожидания на границе
Российского писателя и публициста Дмитрия Быкова несколько часов держали на границе на въезде в Грузию, вместе с женой и сыном, но в итоге пропустили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом сообщил писатель Лаша Бугадзе.
Быков прилетел в Батуми из Стамбула вместе с маленьким ребенком и женой – Екатериной Кевхишвили.
Сам Быков сказал телеканалу «Формула», что не понимает какие к нему могли быть вопросы у грузинских пограничников. Он сказал, что всегда занимал однозначную позицию как по войне России против Украины, как и по войне 2008 года в Грузии.
«Я никогда не был на территории Абхазии, всегда выступал против войны, в войне августа 2008 года занимал однозначную позицию. Скорее всего, путинские силы пытаются помешать моим выступлениям в Грузии», — сказал Быков.
Лаша Бугадзе пишет, что ему стыдно за то, что семью человека, который во время войны 2008 года вышел на улицы в Москве с плакатом «Я грузин», заставили нервничать и измучили ожиданием грузинские пограничники.
«От кого они ждали разрешения на въезд? От филиала ростовского ФСБ?», — пишет Бугадзе.
CNN: США готовятся передать Украине системы ПВО Patriot
Администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Решение может быть принято уже на этой неделе, пишут телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином. По данным источников CNN, ожидается, что план будет одобрен.
Пока неизвестно, сколько установок планируется передать Украине. Как отмечает CNN, одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины – командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.
Ожидается, что после согласования плана установки будут поставлены в кратчайшие сроки, а украинские военные пройдут обучение по их использованию на военной базе США в Германии.
Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО Patriot для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В ноябре Польша предлагала поставить Западной Украине установки Patriot, которые передала ей Германия, но Берлин ответил отказом.
В установки Patriot могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
Рада Украины одобрила закон о медиа, необходимый для евроинтеграции
Верховная Рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который, как отмечают украинские СМИ, необходим для продвижения процесса евроинтеграции.
За принятие документа проголосовали 299 депутатов, сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк из фракции «Голоса». По его словам, проект определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой области.
Новый законопроект дает больше полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция, пишет «Украинская правда». А Украинская служба Радио Свобода обращает внимание на то, что документ, среди прочего, вводит в законодательство понятие онлайн-медиа. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию необходимость внедрять регулирование онлайн-медиапространства объясняли тем, что часть рынка «работает втемную или анонимно».
В первом чтении законопроект «О медиа» народные депутаты приняли в конце августа. Во время подготовки ко второму чтению было подано более 2 тысяч поправок и предложений.
Документ входит в так называемый евроинтеграционный пакет. На принятии предусмотренных им положений настаивает Брюссель, чтобы было возможным начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.
Российского писателя Дмитрия Быкова не пропускают в Грузию
Российского поэта и писателя Дмитрия Быкова не пускают в Грузию. Вместе с женой и ребенком его уже несколько часов удерживают на границе в аэропорту Батуми, без паспортов и объяснения причин. Об этом SOVA рассказал организатор концертов Быкова в Грузии Зураб Сванидзе.
«Забрали паспорта, ничего не спрашивали, ни о целях визита, ни о чем-либо другом. Не пропускают, и ничего не говорят. Дело в том, что у них маленький ребенок, ему четыре года. И жена грузинка. А их не пускают. Удивительно, конечно», – рассказал Сванидзе в беседе с SOVA.
По словам организатора, прежде у Быкова никаких проблем с въездом в страну не было.
«У него достаточно резкая позиция по отношению к президенту России, к нынешнему российскому руководству. Сейчас он живет в Штатах, уехал туда еще до 24 февраля. Он работает там по контракту и преподает в университете. Его резкая позиция, как противника происходящего, известна всем. Непонятно, почему сюда его не могут пустить. Никаких политических акций он здесь устраивать не собирается. Он приехал, чтобы выступить здесь с лекциями, а его жена-грузинка увидела Грузию, где давно не была. Его программы для Грузии имеют колоссальное значение, потому что первая программа частично посвящена войне, вторая называется «Серебряный век грузинской поэзии». Он будет читать грузинских поэтов в разных переводах. Третья программа называется «Стихи о Грузии». Поэтому я слабо представляю, где здесь политическая составляющая, чтобы его не пускать», – говорит Сванидзе.
В связи с участившейся тенденцией отказа во въезде в Грузию российским оппозиционерам опасения у Быкова были, но «не до такой степени», признался Сванидзе.
«Он – не общественный деятель, он не политический вожак. Он абсолютно не имеет никакого веса, чтобы устраивать революции. Он просто человек с собственным мнением. Буквально два месяца назад сюда приезжал Шендерович, и его пропустили. Уж кто радикальнее, чем господин Шендерович может быть, я не знаю. Дмитрий Быков и рядом не стоял по радикальности высказываний».
По его словам, поэт намерен вернуться обратным рейсом, если ничего не прояснится в течение часа. «Я на связи с Дмитрием, он нервничает. Ребенок извелся, они психуют. Если в течение часа не пустят, он попросится назад, так он мне сказал. Потому что ничего не объясняют, паспорта забрали и просто держат в каком-то помещении».
Дмитрий Быков планирует дать два выступления в Тбилиси 23 и 24 декабря.
Под Бахмутом погибли еще два грузинских добровольца
В Украине, под Бахмутом погибли еще два грузинских добровольца.
«Бахмут. Михаил Тевдорадзе, Серго Лисих (грузин). Слава вашим душам, братья, героям слава!», - написал в социальных сетях лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Информацию об этом подтвердили также в МИД Грузии. По данным ведомства, посольство Грузии в Украине уже проинформировано о случившемся, решаются вопросы по возвращению бойцов на родину, пишет SOVA.
3 декабря стало известно о гибели сразу пяти грузинских добровольцев под Бахмутом. По последним данным, с 24 февраля погибли 36 граждан Грузии, сражавшихся против российской агрессии в Украине.
Москва исключила вывод своих войск из Украины до конца 2022 года
В Кремле исключили возможность начала вывода российских войск из Украины в нынешнем году. «Об этом не может идти и речи», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского вывести российские войска из Украины на Рождество.
Как сказал Дмитрий Песков, Украине «необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время». В этой связи он упомянул так называемые референдумы в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, отметив, что «у Российской Федерации появились новые субъекты». «Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», - подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Зеленский предложил вывести российские войска с территории Украины, как «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят». Украинский президент заявил об этом, выступая по видеосвязи перед лидерами «Группы семи» (G7).
США и большинство стран мира, а также ООН не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведенных Россией в сентябре на захваченных территориях. Киев и его союзники называют голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
Совет Евросоюза подтвердил решения по Украине, Молдове и Грузии
Совет Евросоюза опубликовал заявление с признанием будущего Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. В документе отмечается, что Совет вновь вернется к вопросу Украины, Молдовы и Грузии весной 2023 года, после получения обновленной информации от Еврокомиссии.
В Совете Европейского союза призвали Тбилиси продолжать путь реформы, которые необходимы для предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Совет ЕС рекомендовал предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине. Окончательное решение должны принять главы государств на саммите 15 декабря.
Если Боснии и Герцеговине будет предоставлен статус кандидата, она станет восьмой страной, получившей такой статус, наряду с Украиной, Молдовой, Турцией, Сербией, Албанией, Северной Македонией и Черногорией. Сейчас в качестве потенциальных кандидатов остаются только Грузия и Косово.
Косово официально подаст заявку на вступление в Евросоюз в четверг, 15 декабря, сообщило Радио Свобода. Так как независимость Косово не признается некоторыми государствами-членами ЕС, это затрудняет представление о том, как в ближайшем будущем она войдет в состав Евросоюза. А Грузии для получения статуса кандидата нужно выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Главой МИД Беларуси назначен бывший первый заместитель Макея
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко назначил на пост нового министра иностранных дел страны карьерного дипломата Сергея Алейника.
Он возглавил МИД вместо скоропостижно скончавшегося 26 ноября Владимира Макея. Причина смерти 64-летнего Макея официально названа не была.
Алейнику 57 лет. Ранее в этом году он занял должность первого замглавы МИД, а с августа 2020-го года был заместителем министра. В предыдущие годы Алейник работал послом при Ватикане, послом при Мальтийском ордене, он также возглавлял белорусскую дипмиссию в Великобритании.
Назначение Алейника означает продолжение курса покойного Макея во внешней политике, говорится в обзоре Белорусской службы Радио Свобода. В публикации отмечается, что говорить о независимой внешней политике главы МИД не приходится ни в демократических, ни тем более в диктаторских странах. Министр является исполнителем политической воли главы государства. Однако, внешняя политика состоит из нюансов, оттенков, и министр может на них влиять и формировать.
В российских прокремлевских СМИ и телеграм-каналах Владимира Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Лукашенко – в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.
В США впервые провели термоядерную реакцию с положительным выходом энергии
Ученым Ливерморской национальной лаборатории в США впервые удалось провести управляемую термоядерную реакцию с положительным выходом энергии. Это важный шаг на пути к управляемому термоядерному синтезу, который в будущем может стать основой дешевой и экологически чистой энергетики.
О результатах эксперимента рассказали в прямом эфире на сайте министерства энергетики США, которому принадлежит лаборатория. В трансляции выступили министр энергетики Дженнифер Грэнхолм и ее заместитель по ядерной безопасности Джилл Хруби.
Ученые работают над установками термоядерного синтеза с начала 1950-х годов. В классических ядерных реакторах для получения энергии используется реакция распада, в ходе которой из тяжелых атомных ядер получаются более легкие элементы. В термоядерных установках должен, наоборот, происходить синтез более тяжелых атомных ядер из более легких.
Такая реакция схожа с происходящей внутри звезд и в перспективе должна позволять получать практически неограниченную энергию. Однако для ее протекания необходимо разогревать материалы до миллионов градусов и найти способ в течение долгого времени удерживать их в таком состоянии.
На это необходимо тратить энергию, и экспериментальные термоядерные установки тратят ее больше, чем производят. Ученым в Ливерморе впервые удалось произвести больше, чем потратить. Это не приведет к немедленному созданию рабочих термоядерных установок, но показывает, что их работа достижима на практике.
Завершилась регистрация кандидатов на пост председателя «Нацдвижения»
Срок регистрации кандидатов на пост председателя партии «Национальное движение» истек.
Сегодня в качестве кандидатов официально зарегистрированы Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и бывшая член партии Нона Мамулашвили, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Датой выборов председателя партии «Национальное движение» определено 28-29 января. Решение о дате было принято членами партии на заседании политсовета 11 декабря. Выборы председателя партии будут проводиться с использованием системы т.н. блокчейна.
- Кризис в в крупнейшей оппозиционной партии стал очевиден после выступления региональных лидеров ЕНД с требованием перемен.
- Действующий председатель партии Ника Мелия был избран на этот пост в 2020 году назад путем онлайн-голосования. Тогда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию.
- Критика в адрес председателя в партии обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Мелия критиковали, в том числе, и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для «освобождения Саакашвили из плена», которое он анонсировал на осень.
Власти Латвии просят объяснить, чем будут заниматься сотрудники «Дождя»
Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросило телеканал "Дождь" объяснить, чем будут заниматься сотрудники канала, имеющие рабочие визы, после того, как канал лишился лицензии на вещание. Об этом руководитель ведомства Майра Розе сообщила латвийскому изданию Rus.LSM.
Рабочие визы были выданы 13 сотрудникам "Дождя". По словам Розе, отзыв лицензии у телеканала, не означает, что теперь эти сотрудники должны покинуть Латвию. "Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжать выкладывать контент на ютубе, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке - пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы", - пояснила руководитель ведомства.
Решение о том, сохранят ли сотрудники "Дождя" визы, будет принято после ответа руководства телеканала. Миграционное ведомство рассчитывает получить его до 20 декабря. Розе отметила, что если Служба госбезопасности Латвии сообщит о том, что тот или иной сотрудник "Дождя" угрожает государственной безопасности, то его виза будет аннулирована. "Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему визу по гуманным соображениям, если таковые будут", - заявила глава миграционного ведомства.
- 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Решение было принято, как утверждается, в связи с угрозой национальной безопасности.
- Поводом для этого стало высказывание ведущего Алексея Коростелёва 1 декабря в прямом эфире "Дождя". Он обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", – сказал журналист. После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
- 2 декабря "Дождь" извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.
- Больше 70 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала "Дождь". В обращении на русском, латышском и английском языках журналисты выразили солидарность с каналом.
Ряд стран ЕС выступил против идеи Макрона о гарантиях безопасности для РФ
Как минимум пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности после завершения войны в Украине. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, письменные возражения высказали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия. Организовать демарш помогла председательствующая в Евросоюзе Чехия, но поддержала ли она его — неизвестно.
Во вторник позицию Литвы в комментарии LRT подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.
«Мы уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина», — заявил он. Правительства других стран информацию Reuters официально не комментировали.
Макрон выступил с идеей о гарантиях в интервью каналу TF1 3 декабря.
«Эта тема будет одним из факторов мира», — заявил он.
Он упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения из-за расширения границ НАТО. Позже Елисейский дворец заявил, что слова президента Франции выдернуты из контекста.
- Россия выдвинула требования гарантий безопасности Москве за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала, в частности, отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив о готовности обсуждать вопросы ограничения вооружений. В начале войны Москва называла отказ одним из поводов для вторжения в Украину.
Великобритания ввела санкции против ряда российских генералов
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в ответ на продолжающиеся удары по украинской инфраструктуре. Об этом говорится на сайте правительства.
В этот раз под ограничения Великобритании попали:
- российские высокопоставленные чиновники, поддерживающие военное вторжение
- командиры воинских частей, причастные к ракетным ударам по городам Украины
- иранских бизнесмены и военные чиновники, которые занимаются производством или поставкой в Россию беспилотников для нанесения ударов по Украине
Их активы на территории Великобритании заморожены, въезд в страну запрещён.
Среди российских военных в санкционном списке 12 человек. В том числе генерал-майор Роберт Баранов. Расследователи из Bellingcat идентифицировали его как командира подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет. В списке также – начальник Управления беспилотной авиации Александр Новиков и командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
- В начале декабря – в преддверии Дня прав человека – Великобритания внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.
- В конце ноября – в рамках очередного пакета санкций против России – Великобритания ввела ограничения против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, а также губернаторов и военных комиссаров ряда российских регионов. Санкционный список опубликован на сайте МИД Великобритании, в нём уже около 1,7 тысячи граждан России – больше, чем какой-либо другой страны.
- Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
В Абхазии комиссию по де-факто границе с Россией возглавил глава Минсельхоза
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации де-факто границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, председателем комиссии утвержден первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа, его заместителем – директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Среди членов комиссии – глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, глава президентской администрации Джансух Нанба, депутаты Темур Шергелия и Алхас Барциц, представители различных министерств и ведомств.
- В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
- В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
- Грузинские власти село Аибга называют «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве юстиции Грузии.
«Обвиняемый/осужденный Михаил Саакашвили употреблял большое количество электронных сигарет, что стало основанием для принятия группой врачей, лечивших его в медицинском учреждении, а также соответствующим подразделением Департамента исполнения наказаний решения об ограничении использования им электронных сигарет по состоянию здоровья», — говорится в сообщении Минюста.
Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе назвал запрет еще одним «примером бесчеловечного обращения», так как Саакашвили, по его словам, использовал электронные сигареты без никотина.
Ранее о том, что Михаил Саакашвили, имеющий проблемы со здоровьем, курит электронные сигареты, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.
В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Проверка начата по поручению Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
В стране планируют временно ограничить движение транспорта по отдельным дорогам.
На минувшей неделе в Беларуси провели проверку государственной системы реагирования на акты терроризма.
- В конце февраля часть российских войск, участвовавших во вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием как плацдарм для ракетных и авиационных ударов по Украине. Кроме того, в данный момент на белорусской территории происходит накопление российских войск: по разным оценкам, речь идёт о десяти-пятнадцати тысячах военнослужащих РФ.
- При этом белорусская армия в боевых действиях против ВСУ не участвует.
- Власти Украины заявляют, что пока не видят угроз как нового вторжения российских военных с территории Беларуси, так и участия в войне белорусской армии, но при этом начали строительство на границе с Беларусью железобетонного забора с колючей проволокой.
- Эксперты американского Института изучения войны (ISW) также считают, что вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятно "из-за внутренней динамики в стране".
Армянская сторона заявляет о «фактической блокаде» Нагорного Карабаха
Автомагистраль, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией, остается закрытой с обеих сторон. В Информационном штабе Нагорного Карабаха заявляют, что регион «находится в фактической блокаде, а права тысяч граждан нарушаются в результате очередной провокации со стороны Азербайджана».
Со вчерашнего утра в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев проходит акция протеста. Азербайджанская сторона заявляет, что организаторы митинга – неправительственные организации, выступающие против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
В Баку, в частности, требуют, чтобы азербайджанские специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации. Участники акции хотят встретиться с руководителем российских миротворцев. Они развернули на месте палатки.
Как пишет Радио Азатутюн, в связи со сложившейся ситуацией граждане, которые ехали в Нагорный Карабах из Армении, вынуждены были заночевать в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, в общине Лисагор (Туршсу – азер.).
Пресс-служба карабахского лидера сообщила, что 13 декабря под председательством Араика Арутюняна было проведено расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена «военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с внешним миром».
«Было подчеркнуто, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной. Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике. Президент подчеркнул, что власти Республики Арцах принимают все возможные меры для решения проблем безопасности и нормальной жизнедеятельности населения», – говорится в сообщении.
События, происходящие в регионе, обсудили и на внеочередном заседании Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.
Отметим, что накануне президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Переговоры пока не принесли никаких результатов.
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Китай запретил поставки в Россию современных процессоров Loongson
Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Они созданы по относительно современным технологиям и ряд российских производителей электроники считает, что они могли бы заменить Intel и AMD в случае блокировки каналов параллельного импорта, сообщил "Коммерсантъ".
Решение китайских властей, как утверждается, вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, издание пишет, что сейчас приобрести партию этих чипов официально невозможно.
После начала войны в Украине ведущие мировые производители чипов остановили поставки в Россию. Москва не производит современную электронику.
- Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).
На Багамах задержан основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Экс-главу объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX – Сэма Бэнкмана-Фрида – задержали 12 декабря на Багамах по запросу США, сообщает Reuters. Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает его экстрадиции в Соединенные Штаты.
Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, пишет The New York Times. Сэм Бэнкмана-Фрид 13 декабря должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях. Бэнкман-Фрид обещал разъяснить ситуацию с FTX и предложить способы возврата средств пользователям в других странах.
- Биржа FTX, запущенная в 2019 году и расположенная на Багамах, 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Накануне в издании Coindesk было опубликовано расследование о бизнесе Сэма Бэнкмана-Фрида. В тексте утверждалось, что активы владельца FTX в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
- 13 декабря Сэм Бэнкмана-Фрид должен был дать показания в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он написал в твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях, обратила внимание русская служба BBC.
В Абхазии надеются на открытие объектов «Вкусно – и точка» в 2023 году
Торговый представитель самопровозглашенной республики Абхазия в России Олег Барциц заявил РИА Новости, что франшиза компании «Вкусно — и точка», заменившей в России «Макдоналдс», уже приобретена и сеть ресторанов может быть открыта в Абхазии уже в 2023 году.
Накануне генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев рассказал, что компания хочет выйти на рынок Абхазии, но этому пока мешает соглашение с американской корпорацией. Согласно договору с McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд, а Абхазия для американской корпорации – часть Грузии.
Торговый представитель Абхазии Олег Барциц при этом говорит об отсутствии «правовых и иных противопоказаний».
«В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет», – сказал Барциц.
Он назвал логичным решение российской компании об открытии объектов в «дружественных странах на постсоветском пространстве».
«Многие компании после ухода определенных западных структур – им ничего не мешает осваивать этот инвестиционный рынок, в том числе абхазский, который достаточно либерален в плане законодательства и гибок в плане налоговой политики», – добавил Барциц.
Отметим, что в 2014 году грузинский бизнесмен Темур Чкония заявлял, что хочет открыть в Абхазии рестораны быстрого питания McDonald’s. Именно Чкония владеет франшизой McDonald’s в Грузии.
В 2022 году Чкония рассказал, что ищет пути для легального ввоза в Абхазию продукции Coca-Cola, которая, по его словам, сейчас поступает туда контрабандным путем из России.
- Сеть McDonald's ушла из России из-за войны с Украиной. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется «Вкусно – и точка». Планировалось, что под таким же брендом будут работать и рестораны McDonald's в Беларуси, но американская сеть пока остается в этой стране.
- По информации российских СМИ, «Вкусно – и точка» представлена в 63 субъектах РФ. В настоящее время открыты уже более 840 точек сети из 850, входивших в сеть McDonald’s.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
В банках Грузии взяты под особый контроль транзакции, связанные с Ираном
Национальный банк Грузии накануне, 12 декабря сообщил, что все коммерческие банки страны получили указание усилить проверки транзакций, связанных с Ираном.
«В условиях полномасштабных санкций США против Ирана, банковские операции, прямо/косвенно связанные с Исламской Республикой Иран и/или товарами иранского происхождения, могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США», – говорится в заявлении Нацбанка.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет также об операциях, связанных с перевозкой грузов через территорию Ирана и/или транспортными средствами, зарегистрированными в Иране.
«В целях соблюдения требований международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны применять усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также осуществлять усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, и в случае риска нарушения санкций, не пропускать подобные сделки», – предупредил Нацбанк.
На данный момент разработан регламент, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения требований международных санкций. Регламент обязателен для всех банков, работающих в Грузии.
Кроме регламента, коммерческие банки могут, исходя из собственной политики, использовать еще более жесткие механизмы контроля, — говорится в сообщении Нацбанка.
- Ранее министры иностранных дел стран ЕС обсудили новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию.
- Осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством дронов, которые российская армия использовала против Украины.
Госдеп США «очень внимательно следит» за ситуацией с Саакашвили
Государственный департамент США «очень внимательно следит» за обращением с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и напоминает, что ответственность за достойное обращение несет правительство Грузии.
«Защита здоровья господина Саакашвили и защита прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов общественного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили», – говорится в комментарии Госдепа, направленном «Голосу Америки».
В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.
Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении состояния Михаила Саакашвили, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди».
По данным врачей, третий президент со дня ареста похудел на 42 килограмма и речь идет о 20 диагнозах, которые в совокупности создают угрожающую картину.
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