Тбилисский «Евробаскет»: ФИБА оштрафовала и Грузию, и Турцию

Дисциплинарная комиссия ФИБА завершила расследование инцидента между сборными Турции и Грузии на Евробаскете-2022 этой осенью и наложила штрафы на обе стороны.

Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции - на 15 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на издание Сhampionat.

Отдельно взыскания наложены на игроков обеих команд. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков и получил три года испытательного срока. Он получит два матча дисквалификации в случае повторного нарушения.

Кроме этого, игрок сборной Грузии Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит подобное нарушение в течение этого срока, то получит дисквалификацию на пять матчей.

Дуда Санадзе оштрафован на три тысячи швейцарских франков и получил трехлетний испытательный срок. В случае повторного инцидента - дисквалификация на один матч.

Турецкий игрок Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков, у него трехлетний испытательный срок. Он будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного инцидента.

Встреча Евробаскета 4 сентября в Тбилиси завершилась со счетом 88:83 в пользу хозяев поля. В самом конце матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. После этого игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки, а 22 секунды сняты с игрового времени.