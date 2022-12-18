Турция передала Силам обороны Грузии различные виды техники

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что государство тратит на Михаила Саакашвили гораздо больше денег, чем на остальных заключенных, пишет агентство «Новости-Грузия».

По словам Брегадзе, за год содержание Саакашвили в тюрьмах и клиниках обошлось до 200 тысяч лари, тогда как на рядового заключенного тратится 17 400 лари в год в среднем.

Также министр сказал, что за время нахождения Саакашвили в заключении у него было более 1500 свиданий.

«Если бы мы пытали человека, разве мы бы допустили к нему столько людей?», - сказал Брегадзе.

Отвечая на вопрос, почему Михаил Саакашвили не был дистанционно подключен к судебному процессу, министр сказал, что «была техническая проблема, о которой сейчас он не хочет говорить». Причиной переноса процесса, указал он, стало не это, а необходимость дополнительного времени на ознакомление с материалами дела.

Брегадзе сказал, что не считает нарушением закона о защите персональных данных обнародование видеокадров Саакашвили во время пребывания в клинике. По его словам, эта мера была «пропорциональной» и «в целях общественной безопасности», так как оппозиция радикализировала вопрос и представляла государство палачом. Он предложил всем, кто не согласен с этим утверждением, опротестовать действия Минюста в судебном порядке.

Выступление министра проходило на фоне нескольких акций протеста. Депутаты от Единого Национального движения пришли на заседание с плакатами «Не убивай» и после перепалки покинули зал заседаний. В ответ Брегадзе обозвал представителей ЕНД «двоечниками и невоспитанными».

Параллельно перед парламентом проходила акция с требованием отправки Саакашвили на лечение за рубеж, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов ЕНД – сегодня к ним присоединился четвертый участник.