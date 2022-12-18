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Турция передала Силам обороны Грузии различные виды техники
Правительство Турецкой Республики передало Силам обороны Грузии различные виды техники с целью повышения возможностей авиации и воздушной обороны, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, в мероприятии, которое прошло на авиабазе в Марнеули, приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.
«Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получило от турецкой стороны две единицы аэродромной спецтехники и запасные части к вертолетам UH-1H. Передача техники осуществлена в рамках соглашения с Турецкой Республикой о военно-финансовом сотрудничестве. Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают по разным направлениям оборонной сферы», - говорится в информации Минобороны.
Другие новости дня
Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске
Освобожденный недавно из американской тюрьмы и переданный России Виктор Бут поучаствовал в открытии отделения российской партии ЛДПР в так называемой «Луганской народной республике», на востоке Украины.
Как пишет «Медуза», в «ЛНР» Бут 17 декабря выступил с речью, в которой сравнил свое возвращение в Россию с аннексией Москвой украинских территорий. «Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне тоже вернуться на родину, как и весь Донбасс, вернуться в Россию», - сказал Бут, отметив, что последние восемь лет он «внимательно следил» за событиями в Донбассе. Людей, перед которыми он выступал, Бут назвал «героями», которые своим «примером» очень ему помогли.
Решение об открытии отделения ЛДПР было принято на собрании в Луганске, находящемся под контролем сепаратистов. В этом собрании участвовали около 200 человек, в том числе лидер российской партии Леонид Слуцкий, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Госдумы Алексей Диденко и другие, сообщает «Коммерсантъ».
Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В 2012 году он был приговорен в США к 25 годам заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Вернувшись в Россию, Бут 12 декабря вступил в ЛДПР.
- США и большинство стран мира, а также ООН не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведенных Россией в сентябре на захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях, а также в сепаратистских «ЛНР» и «ДНР». По результатам так называемых референдумов Москва объявила о присоединении этих территорий к России. Киев и его союзники называют голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
В Пентагоне расширят сбор информации по аномальным явлениям
Министерство обороны США намерено расширить сбор информации о любых аномальных и неопознанных явлениях, а также заново проанализировать свои данные. Заявление об этом опубликовано на сайте Пентагона.
В июле нынешнего года в Пентагоне было создано подразделение под названием «Отдел рассмотрения аномалий любой локализации» (AARO). Его задача - оценка рисков для национальной безопасности. На днях новое подразделение отчиталось об уже проделанной работе. Следов инопланетной жизни на Земле не обнаружено, но углубленные исследования продолжаются, пишет «Немецкая волна».
Ранее американские вооруженные силы собирали данные только об аномалиях в воздухе, так называемых НЛО; эту задачу курировала военно-морская авиация. Новый отдел будет изучать «странности» также на земле и в воде. По словам директора отдела, физика Шона Киркпатрика, он будет применять исключительно научный подход.
Заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности пообещал сделать работу AARO прозрачной, учитывая высокий общественный интерес к теме аномальных явлений.
Ранее агентство Reuters сообщало, что американские военные летчики начиная с 2004 года зафиксировали более 140 неопознанных летающих объектов и других аномальных явлений. 80% из них были сфотографированы или иначе зафиксированы различными приборами. Представители Пентагона заявили, что нет никаких причин подозревать внеземное происхождение этих феноменов, но и полноценного научного объяснения им пока нет.
Тбилисский «Евробаскет»: ФИБА оштрафовала и Грузию, и Турцию
Дисциплинарная комиссия ФИБА завершила расследование инцидента между сборными Турции и Грузии на Евробаскете-2022 этой осенью и наложила штрафы на обе стороны.
Федерация баскетбола Грузии оштрафована на 40 тысяч швейцарских франков, Турции - на 15 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на издание Сhampionat.
Отдельно взыскания наложены на игроков обеих команд. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков и получил три года испытательного срока. Он получит два матча дисквалификации в случае повторного нарушения.
Кроме этого, игрок сборной Грузии Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков и трехлетний испытательный срок. Если игрок совершит подобное нарушение в течение этого срока, то получит дисквалификацию на пять матчей.
Дуда Санадзе оштрафован на три тысячи швейцарских франков и получил трехлетний испытательный срок. В случае повторного инцидента - дисквалификация на один матч.
Турецкий игрок Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков, у него трехлетний испытательный срок. Он будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного инцидента.
- Встреча Евробаскета 4 сентября в Тбилиси завершилась со счетом 88:83 в пользу хозяев поля. В самом конце матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. После этого игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки, а 22 секунды сняты с игрового времени.
- Турецкая сторона утверждала, что драка продолжилась в подтрибунном помещении, а грузинская сторона потребовала специального расследования. Национальная федерация баскетбола Грузии также заявила, что с самого начала провокационно вел себя главный тренер сборной Турции главный Эргин Атаман, показывая неприличные жесты.
В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки
В Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.
«Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что в течение дня сотрудники коммунальных служб будут локально решать проблемы с теплом в домах, где они могут возникнуть.
В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из которых были уничтожены средставами ПВО, отмечает РБК Украина. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу говорил о восстановлении энергетической структуры страны после российских ударов. «За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы сейчас продолжаются без перерыва», - сказал Зеленский.
В результате пятничных ударов по украинской энергетической инфраструктуре без электричества остались около половины потребителей. В том числе был полностью обесточен Харьков и Харьковская область, значительно пострадал Киев, пишет Русская служба «Би-би-си».
- С середины октября российская армия регудярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате них повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
- Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека 7 декабря признал, что Россия наносит ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, включая электростанции и линии электропередач, и считает такие объекты легитимными целями. На следующий день в Кремле Путин, общаясь с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда», назвал удары Минобороны по энергообъектам ответом на действия украинских военных.
- Украина расценивает бомбежки гражданской инфраструктуры как военные преступления. В частности, по этой причине Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом.
Шойгу посетил места дислокации войск РФ в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил места дислокации российских войск в Украине. Об этом утром в воскресенье сообщило Минобороны. Он облетел на вертолете передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили.
Как отмечено в сообщении министерства, Шойгу «обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений».
Ранее сообщалось, что в субботу, 17 декабря, президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, и провел совещание с командующими.
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что таким образом Кремль старается показать Путина как компетентного лидера военного времени, в особенности на фоне критики роли президента в руководстве военными действиями, которая недавно прозвучала со стороны сторонников войны. Также, предполагают аналитики ISW, Кремлю важно представить Минобороны как единую и эффективную организацию, и улучшить его имидж, чтобы уравновесить растущее влияние Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и управляемых ими военных структур.
- Военное вторжение России в Украине длится почти десять месяцев.
NYT рассказала о попытке Вашингтона предотвратить атаку на главу российского Генштаба
Вашингтон пытался остановить Украину от удара по объекту на территории страны, в котором, согласно данным разведки, находился глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
Как утверждает издание, американская разведка весной узнала о готовящейся поездке Герасимова на фронт в Украине, но попыталась скрыть эту информацию от Киева. Однако этого сделать не удалось. Ранее западные СМИ рассказывали, что часть поступающей в НАТО развединформации о российской армии в Украине и рядом с ней украинские военные получают в режиме реального времени.
Как утверждается в материале, Вашингтон попросил Украину не атаковать штаб, где находился Герасимов. В Киеве заявили, что удар уже нанесен. Источники газеты объясняют позицию американских официальных лиц опасениями, что гибель главы Генштаба, входящего в российский Совет безопасности, могла привести к войне России и США.
Об атаке на штаб в Изюме, который, предположительно, мог посещать Герасимов, стало известно в первых числах мая. Утверждалось, что генерал армии прибыл лично руководить наступлением в штаб в Изюме. Заявлялось, что военачальник мог быть ранен во время украинского удара, никаких подтверждений этому опубликовано не было.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что Вашингтон не предоставляет Украине разведданные о местонахождении высших российский военачальников.
- 67-летний Герасимов возглавляет российский Генштаб с 2012 года. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в сентябре в интервью журналу Time назвал российского генерала главным военным теоретиком. «Я продолжаю думать, что вся военная наука сконцентрирована в России, - сказал он. - Я учился у него. Я читал все, что он когда-либо написал».
- В материале NYT говорится, что президент России Владимир Путин еще в марте в частных разговорах признавал неудачи российской армии. Утверждается, что во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в начале марта Путин сказал, что война будет «намного сложнее, чем предполагалось».
Хорватия выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу
Сборная Хорватии выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра проходила вечером 17 декабря на стадионе Халифа.
Матч закончился со счетом 2:1, все голы были забиты в первом тайме. У хорватов забили защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол и полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич, у Марокко - защитник французского «Бреста» Ашраф Дари.
В 2018 году на чемпионате мира в России Хорватия заняла второе место, проиграв команде Франции. Результаты 2018 и 2022 года - высшие в 32-летней истории сборной.
Финал турнира запланирован на 19 декабря. В нем действующий чемпион мира Франция встретится со сборной Аргентины.
- Чемпионаты мира по футболу обычно проходят летом. Этот турнир был перенесен на декабрь из-за того, что в Катаре в летние месяцы слишком жарко.
- Выбор Катара для проведения турнира вызвал критику у ряда футбольных федераций и правозащитных организаций. Власьти страны критикуются за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти это отрицают).
ФИБА оштрафовала федерации баскетбола Грузии и Турции
ФИБА завершила расследование в отношении сборных Турции и Грузии, между которыми произошёл конфликт на Евробаскете-2022. По итогам расследования дисциплинарная комиссия наложила санкции на ряд игроков и федерации баскетбола Турции и Грузии, передает издание «Чемпионат».
- Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Если игрок совершит подобное нарушение в течение этого срока, то получит дисквалификацию на пять матчей.
- Дуда Санадзе оштрафован на три тысячи швейцарских франков и получил трёхлетний испытательный срок. В случае повторного инцидента — дисквалификация на один матч.
- Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков и получил три года испытательного срока. Он получит два матча дисквалификации в случае повторного нарушения.
- Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Он будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного инцидента.
Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы на 40 тысяч швейцарских франков и 15 тысяч соответственно.
Иранские дроны для ударов по Украине стали запускать из Краснодарского края – разведка
Армия России пополнила запасы иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине и теперь запускает их с территории Краснодарского края вместо аннексированного Крыма, заявило Министерство обороны Великобритании.
«Волны ударов в основном состояли из крылатых ракет воздушного и морского базирования, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты, запускаемые из Краснодарского края. Ранее эти БПЛА в основном запускались из оккупированного Крыма», – утверждает ведомство.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что изменение территории запуска дронов может быть связано с атаками украинских беспилотников в Крыму. Кроме того, запасы иранских летательных аппаратов удобнее пополнять на материковой части так как, предположительно, они поступают из Ирана через Астрахань.
Как сообщает Кавказ.Реалии, ранее информацию о запуске дронов-камикадзе из Краснодарского края озвучил представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он сообщил, что дроны направляются с восточной части Азовского моря в Краснодарском крае.
Военный обозреватель Давид Шарп в комментарии сайту Кавказ.Реалии указал, что опасения атак по местам базирования беспилотников в Крыму выглядят преувеличенными, потому что Россия задействует на аннексированном полуострове большое количество военных баз, в том числе авиационных, там проходят логистические пути и, несмотря на периодические удары, «Россия пока не чувствует себя там в опасности, Крым еще малоуязвим».
В то же время собеседник назвал логичной версию о смене мест базирования иранских беспилотников из-за логистических соображений – дальности аппаратов хватает, чтобы долететь до Украины и из Краснодарского края, поэтому необязательно перевозить их через поврежденный Крымский мост на полуостров.
«Способность БПЛА поражать цели в глубине Украины не пострадала из-за переноса точки дислокации, так как у них большая дальность. Некоторый риск того, что украинцы смогут узнать о старте раньше и лучше подготовиться к отражению удара, российское командование, видимо, сочло не существенным фактором», – заключил Шарп.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.
- Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Россией Крыму, «непосредственно участвуя» в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявлял пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.
- В начале ноября Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.
Партия абхазских мандаринов отправлена жителям оккупированных территорий Украины
Власти самопровозглашенной республики Абхазия отправили гуманитарную помощь жителям оккупированных территорий Украины. Около 100 тонн груз поступят в самопровозглашенные ДНР, ЛНР, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.
«Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи», - сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Лабия. Он уточнил, что большая часть поставок – это «цитрусовые».
Стоит отметить, что ранее глава абхазского Минсельхоза заявил, что из-за избытка на прилавках российских магазинов мандаринов из Турции и Китая абхазским фермерам стало тяжелее продавать свою продукцию. Беслан Джопуа отметил, что Россия – единственный рынок сбыта для Сухуми, пишет SOVA.
Но в этом году местные фермеры смогли продать в РФ только 15 тысяч тонн мандаринов, что вдвое меньше, чем в 2020-м. Крестьяне, в свою очередь, сообщают, что из-за низких цен мандарины не окупаются. И даже несмотря на это, покупателей нет.
У резиденции президента Грузии проходит акция в поддежку Саакашвили
Гражданские активисты, сторонники Михаила Саакашвили и члены его семьи проводят акцию протеста у резиденции президента Грузии, сообщает SOVA. Они требуют от Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили.
Инициатором митинга выступил Георгий Мумладзе – один из кандидатов на пост председателя «Единого национального движения». По словам оппозиционера, если 22 декабря суд не удовлетворит ходатайство адвокатов и не отменит либо не отсрочить исполнение приговора в отношении экс-президента, то они будут проводить у администрации президента перманентные акции протеста.
«Это символическая акция, чтобы сказать Саломе Зурабишвили, что такое состояние Михаила Саакашвили – ее прямая ответственность, и она должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении правовые рычаги, чтобы третий президент страны не умер в тюрьме», - заявил Мумладзе.
По его словам, если «Грузинская мечта» «вынесет смертный приговор» Саакашвили, то именно резиденция главы государства станет «эпицентром» протеста. Георгий Мумладзе также предупредил, что в случае, если экс-президент все же погибнет, то в стране непременно произойдет дестабилизация и Грузия потеряет шанс на евроинтеграцию.
- Напомним, семья, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили утверждают, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Они требуют от властей перевести политика в одну из многофункциональных клиник на Западе. В правящей партии считают, что диагнозы экс-президента позволяют ему проходить лечение в Грузии и обвиняют Саакашвили в том, что он симулирует плохое состояние.
- Отметим также, что в прошлом Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать третьего президента страны. На вопросы журналистов, использует ли она свое конституционное право, глава государства отвечала: «Нет и никогда».
Глава ЦРУ: Россия несерьезно относится к переговорам с Украиной
США не видят серьезного отношения России к переговорам с Украиной. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим», - сказал Бёрнс.
О том, что война должна закончиться переговорами в очередной раз заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, переговорный процесс ускорят поставки Киеву оружия, пока президент России Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя».
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung подчеркнул, что нельзя обрывать нити переговоров с Москвой, несмотря на все разногласия Запада и России по Украине.
Кремль ранее неоднократно отмечал, что Киев не принимает самостоятельных решений и выполняет директивы США и Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем разговоре с французским телеканалом LCI сообщил, что готов говорить с Россией, которая готова уважать собеседника и которая вернет Киеву территории, которые принадлежать ему по международному праву. «Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией», - сказал Зеленский.
Последняя очная встреча делегаций Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 29 марта. В ноябре в Анкаре состоялась встреча Бёрнса с главой российской Службы внешней разведки Сергем Нарышкиным. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.
В конце года после ряда успехов на фронте Вооруженных сил Украины политики и лидеры разных стран все чаще говорят о возможности возобновить переговоры, которые были приостановлены в мае. Москва утверждает, что Кремль готов к переговорам, но без предварительных условий в том числе по аннексированным территориям.
Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение о зеленой энергии
Лидеры Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали на встрече в Бухаресте «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии». Церемония прошла во дворце Котрочень. На ней присутствовала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает SOVA.
«Я рада быть здесь в этот важный день. Это соглашение сблизит ЕС с нашими партнерами в регионе Южного Кавказа, поможет нашим регионам обеспечить более чистые энергоресурсы и энергоносители», - заявила глава Европейской комиссии.
По ее словам, после российского вторжения в Украину в ЕС решили отказаться от российских энергоносителей, чтобы укрепить свою энергетическую и геополитическую безопасность. Говоря о новом соглашении, Урсула фон дер Ляйен, в частности, отметила, что этот проект «превратит Грузию в хаб электроэнергии и улучшит внутренний энергетический рынок».
В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что геостратегическое положение Грузии естественным образом делает ее мостом, соединяющим Запад и Восток, а также воротами для восьми стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.
Четырехстороннее межправительственное соглашение предусматривает реализацию проекта подводного кабеля, который соединит Черное море с Каспийским через территорию Грузии с целью транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников. Документ призван укрепить национальную и региональную энергетическую безопасность, диверсифицировать источники поставок и повысить потенциал производства возобновляемой энергии.
Проект подводного кабеля, который пройдет по дну Черного моря, является частью соглашения в области энергетики между Еврокомиссией и Азербайджаном. В то же время, это флагманский проект для Грузии в рамках Стратегия «Глобальные ворота» ЕС.
Грузинские писатели призвали не допустить смерти Михаила Саакашвили
Около ста грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы выступили с совместным заявлением, призвав не допустить гибели в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Обесчеловечивание политического оппонента - явление для Грузии не новое, хотя исторический опыт учит, что последствия этого будут очень тяжелыми для нашей страны, особенно сейчас, в меняющейся международной обстановке.
Вне зависимости от наших политических симпатий и от того, кого мы считаем виновником ситуации, мы не должны допустить смерти третьего президента в заключении, необходимо позволить ему получить своевременное лечение за пределами страны.
Мы все должны требовать этого. Теперь наше молчание означает, что мы ничему не научились на собственном горьком опыте. Теперь наше молчание означает, что мы не преодолели низкие чувства, вызванные жаждой мести. Теперь наше молчание означает, что мы отказываем себе и нашим детям в членстве в европейской семье и в лучшем безопасном будущем», - говорится в тексте заявления.
- С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
- Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
- По ходатайству адвокатов суд должен рассмотреть вопрос отсрочки наказания и освобождения его по состоянию здоровья. Процесс уже дважды откладывался и в очередной раз назначен на 22 декабря.
Студия в Латвии расторгнет договор аренды с телеканалом «Дождь»
Латвийская студия телеканала TV3, откуда транслировались передачи телеканала «Дождь», разорвет с телеканалом договор аренды. Об этом рассказал представитель TV3 Карлис Позняков, сообщает Delfi.
По словам Познякова, ранее латвийская сторона предоставила несколько отдельных помещений «Дождю», так как считала важным дать возможность оппозиционным российским СМИ продолжать работу.
Представитель TV3 уточнил, что на тот момент телеканал имел все необходимые лицензии и разрешения для работы в Латвии. После того, как Рига аннулировала лицензию «Дождя», возможностей дальнейшего сотрудничества с телеканалом у TV3 нет, сказал Позняков.
6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание «Дождя». Решение обосновали угрозой нацбезопасности Латвии.
Поводом для таких действий совет назвал эфир телеканала 1 декабря. Тогда ведущий «Дождя» Алексей Коростелев обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал журналист.
После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
- 2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии.
- В этот же день «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире. Инцидент с картой главред «Дождя» Тихон Дзядко назвал ошибкой дизайнера.
- По словам председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша, регулятор посчитал, что руководство канала не осознает значимости нарушений.
- Претензии латвийского регулятора телеканал назвал несправедливыми. В поддержку журналистов «Дождя» выступили несколько десятков российских СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, организация «Репортеры без границ», журналисты и редакции из Европы и США.
- Вещание телеканала из Латвии прекратилось 8 декабря.
Тойво Клаар: Миссия наблюдателей ЕС не заходила в Лачинский коридор
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Миссия наблюдателей ЕС (EUMCAP) не входила в Лачинский коридор.
«Распространяется видео о наблюдении патрулем миссии ЕС за дорогой, ведущей в Лачинский коридор. В это время патруль находился на КПП, расположенном примерно в 1,2 км от границы Армении и Азербайджана. Миссия ЕС согласно своему мандату действует исключительно на территории Армении и не заходила в Коридор», - написал Клаар в Twitter.
Как сообщает Радио Азатутюн, Европейский союз разместил наблюдательную миссию в Армении на границе с Азербайджаном примерно через месяц после сентябрьской эскалации по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета в Праге.
Мандат миссии, состоящей из 40 невооруженных наблюдателей, заключается в наблюдении за ситуацией в районах Армении, граничащих с Азербайджаном, содействии укреплению доверия между двумя странами и работе комиссий по делимитации и демаркации границы.
Миссия должна завершить свою работу 19 декабря. Хотя срок ее не был продлен, Брюссель решил направить в Армению команду для планирования возможного развертывания гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута, в следующем году.
Путин посетил штаб родов войск в день массированной атаки по Украине
Президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что президент пробыл в штабе в течение всего дня 16 декабря. Он заслушал доклады и предложения военачальников по действиям в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.
На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин.
Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил. В зоне боевых действий президент России ни разу не был.
В день встречи Путина в штабе российская армия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Полностью без света остались Харьков, Полтава, Кременчуг. В Киеве остановились поезда метро, оно использовалось только как убежище. Метрополитен украинской столицы возобновил работу утром в субботу, 17 декабря.
Одна из ракет 16 декабря попала в жилой дом в Кривом Роге. По данным местных властей погибли четыре человека, среди которых полуторагодовалый мальчик. 13 человек получили ранения. Среди них – четверо детей.
В начале войны Путин приказал Кадырову убить президента Украины Зеленского – СМИ
В начале полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственные здания в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в материале, посвященном роли Кадырова в войне в Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и должностных лиц в сфере безопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии государственному информагентству ТАСС «категорически опроверг» эти сведения и назвал их «полной чушью». Кадыров на просьбу The Wall Street Journal о комментарии не ответил, пишет Кавказ.Реалии.
В публикации The Wall Street Journal также утверждается, что кадыровские войска вошли в Украину 25 февраля тремя колоннами бронетехники. Неназванный приближенный Кадырова снял этот момент на видео и отправил запись главе Чечни. В перехваченном украинской разведкой ролике он говорит: «Время – ноль часов ровно. Начинаем движение. Более 1500 человек личного состава, лучшие подразделения, лучшие бойцы». Позднее первая из этих колонн, по данным издания, была почти полностью разбита на подступах к Киеву, две другие были вынуждены остановиться для перегруппировки.
- В ноябре депутаты Европарламента потребовали внести в список террористических организаций 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, известный как полк «Север». В апреле украинские власти назвали этот полк причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. Присутствие полка «Север» на территории Украины неоднократно подтверждал глава Чечни Рамзан Кадыров - его первое сообщение об этом датируется еще 26 февраля.
- В начале мая агентство Reuters опубликовало итоги исследования, где говорилось, что в Буче во время оккупации города находились в том числе три подразделения из Чечни и спецназовцы Росгвардии («Витязь»). Украинские власти и журналисты после отступления российских военных из Бучи обнаружили на улицах погибших людей. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. После появления свидетельств зверств западные страны ужесточили санкции в отношении России.
- Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявила, что собрала бесспорные доказательства военных преступлений со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. В ноябре СБУ объявила Кадырова в розыск по обвинению в развязывании и ведении агрессивной войны и о совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины и нарушения конституционного порядка, приведших к гибели людей и иным тяжким последствиям.
- До этого украинская спецслужба обвинила командира мобильного отряда особого назначения Росгвардии в Чечне (ОМОН) и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Анзора Бисаева в пытках несовершеннолетнего.
Лаша Талахадзе в шестой раз подряд завоевал титул чемпиона мира
На прошедшем в Боготе чемпионате мира по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе стал чемпионом мира в шестой раз подряд.
Лаша Талахадзе поднял в рывке 215 кг и 251 кг в толчке, зафиксировав в сумме вес 466 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Помимо чемпионства, сильнейший тяжелоатлет мира также завоевал очки, необходимые для получения лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже.
Оборонный бюджет пацифистской Японии станет третьим в мире
Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времен Второй мировой войны, после которой страна приняла «пацифистскую Конституцию» по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.
По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на «различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».
На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.
В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолеты, тяжелые транспортные самолеты, подводные лодки и военные корабли.
- Согласно конституции, Япония «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». Также в законе отмечено, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».
- Однако позже трактовку расширили, по смыслу разведя оборону и войну. Сейчас в Японии нет армии, но есть Силы самообороны, и официально оружие закупается для оборонительных целей.
- Из-за вторжения России в Украину начала спешно вооружаться и Финляндия. В стране отметили, что после российского нападения на Украину «многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность».
В Эстонию прибыла пехотная рота армии США
В воинскую часть в городе Выру прибыла рота армии США, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Военнослужащие проводить совместные занятия со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.
Американское подразделение прибыло в страну на основании двухстороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден пообещал усилить восточный фланг альянса.
Помимо солдат США перебросили в Эстонию ракетные системы HIMARS, а также системы командования и управления. Американские подразделения будут проводить совместные занятия с Силами обороны для улучшения взаимодействия между союзниками.
В Эстонии также находится Боевая группа передовых сил НАТО. В ее состав под руководством Великобритании входят части вооруженных сил Франции и Дании, а также один эксперт из Исландии. Воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.
- В ноябре Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса «четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим». В документе указано, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. В октябре аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ.
США будут документировать военные преступления России в Украине
Конгресс США обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных российской армией на территории Украины.
Соответствующий законопроект был одобрен Конгрессом в рамках закона об оборонных расходах. Согласно закону «О предотвращении военных преступлений и ответственности за преступления, совершенные в ходе вторжения в Украину» американская администрация должна предоставить Конгрессу отчет, в котором будут собраны данные «о военных преступлениях и других зверствах, совершенных во время вторжения».
В документе особо упоминаются преднамеренные атаки на мирное население, бомбардировки больниц, школ, убежищ, незаконная депортация мирного населения, взятие заложников, изнасилования и другие формы сексуального насилия.
По словам одного из инициаторов законопроекта – конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, российские военнослужащие должны знать, что «изнасилования, пытки, убийства мирных жителей не останутся безответными». Этот закон, говорит Майкл Маккол, поможет в будущем предать правосудию российских солдат, совершающих преступления.
Согласно данным ООН, почти за десять месяцев после начала российского вторжения в Украину были убиты более шести с половиной тысяч мирных жителей. По данным правозащитных организаций, российскими войсками могло быть совершено более пятидесяти тысяч военных преступлений.
В девятый пакет санкций Евросоюза включены родственники Рамзана Кадырова
Совет Европы утвердил девятый пакет санкций против России в связи с войной в Украине и, в частности, ударами России по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре России.
Помимо секторальных санкций, включающих запрет в Россию экспорта авиационных двигателей, включая двигатели для дронов, санкции против энергетической и горнодобывающей промышленности и ряд других мер, описанных в опубликованном пресс-релизе, существенно расширены санкционные списки – в них добавлено 141 физическое лицо и 49 организаций.
Санкции введены против дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова 23-летней Айшат, занимающая пост министра культуры республики, и 22-летней Карины (Хадижат), возглавляющая департамент дошкольного образования Грозного, и его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова, который является министром имущественных и земельных отношений Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
Также под санкции попали, в частности:
- Роскомнадзор;
- все парламентские партии;
- ряд предприятий военной промышленности, несколько банков;
- ВГТРК и некоторые другие медиа-корпорации и их руководители;
- Вооруженные силы России, включая ряд родов войск, Росгвардия, ГРУ;
- парамилитарные группировки и их лидеры;
- ряд членов Госдумы и Совета Федерации;
- три вице-премьера и ряд министров федерального правительства;
- председатель и судьи Конституционного суда;
- режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), телеведущий Борис Корчевников;
- родственники олигарха Юрия Ковальчука;
- сотрудники Главного вычислительного центра Вооруженных сил России, которые занимаются наведением российских ракет на гражданские цели в Украине, – о них стало известно благодаря совместному расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel;
- ряд губернаторов, включая главу Астраханской области Игоря Бабушкина.
Предыдущий, восьмой пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря, напоминает Радио Свобода. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами; на трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.
- О том, что в новый санкционный список могут попасть две дочери и двоюродный брат Рамзана Кадырова, не называя их имен, ранее в декабре сообщало со ссылкой на свои источники немецкое издание Bild.
- В сентябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в «черный список» лиц, с которыми гражданам и резидентам США запрещено вести бизнес, жену Кадырова Медни, Фатиму Хазуеву, которую называют его второй женой, Аминат Ахмадову, которая считается его третьей женой, дочерей Айшат, Карину (Хадижат) и Табарик, а также его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова.
- В октябре Япония ввела санкции против членов семьи Рамзана Кадырова, а также братьев депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. В санкционный список внесены официальная жена Кадырова – Медни, а также еще две женщины, названные в документе его женами, – Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Кроме того, в списке присутствуют совершеннолетние дочери Кадырова – Айшат, Карина и Табарик.
Глава Минюста Грузии сообщил, сколько денег потрачено на содержание Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что государство тратит на Михаила Саакашвили гораздо больше денег, чем на остальных заключенных, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Брегадзе, за год содержание Саакашвили в тюрьмах и клиниках обошлось до 200 тысяч лари, тогда как на рядового заключенного тратится 17 400 лари в год в среднем.
Также министр сказал, что за время нахождения Саакашвили в заключении у него было более 1500 свиданий.
«Если бы мы пытали человека, разве мы бы допустили к нему столько людей?», - сказал Брегадзе.
Отвечая на вопрос, почему Михаил Саакашвили не был дистанционно подключен к судебному процессу, министр сказал, что «была техническая проблема, о которой сейчас он не хочет говорить». Причиной переноса процесса, указал он, стало не это, а необходимость дополнительного времени на ознакомление с материалами дела.
Брегадзе сказал, что не считает нарушением закона о защите персональных данных обнародование видеокадров Саакашвили во время пребывания в клинике. По его словам, эта мера была «пропорциональной» и «в целях общественной безопасности», так как оппозиция радикализировала вопрос и представляла государство палачом. Он предложил всем, кто не согласен с этим утверждением, опротестовать действия Минюста в судебном порядке.
Выступление министра проходило на фоне нескольких акций протеста. Депутаты от Единого Национального движения пришли на заседание с плакатами «Не убивай» и после перепалки покинули зал заседаний. В ответ Брегадзе обозвал представителей ЕНД «двоечниками и невоспитанными».
Параллельно перед парламентом проходила акция с требованием отправки Саакашвили на лечение за рубеж, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов ЕНД – сегодня к ним присоединился четвертый участник.
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