Абхазская парламентская делегация прибыла в Москву

Делегация парламента самопровозглашенной республики Абхазия во главе со спикером парламента Лашей Ашуба прибыла в Москву для участия в работе 63-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится 19 декабря 2022 года.

В составе парламентской делегации: председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя, член комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Вахтанги Голандзия, руководитель аппарата парламента Вадим Бжания.

Как сообщает информагентство «Апсныпресс», абхазскому парламенту статус постоянного наблюдателя при Парламентском собрании Союза Беларуси и России был предоставлен 17 октября 2008 года решением тридцать четвертой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла в Москве.

В настоящее время статус постоянного наблюдателя при Парламентском собрании имеют Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества независимых государств, парламенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия и Межпарламентская ассамблея православия.

Постоянные наблюдатели, гости в соответствии с регламентом Парламентского собрания имеют право участвовать в заседаниях Парламентского собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.