Члены Совбеза ООН обсудили блокировку Лачинского коридора

Армения призывает структуры ООН направить в непризнанный Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для ознакомления с ситуацией на месте. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного 20 декабря вечером в Нью-Йорке по просьбе официального Еревана, заявил постоянный представитель Армении в организации Мгер Маргарян.

«В сложившейся ситуации мы призываем Совет Безопасности ООН предпринять шаги, потребовав от Азербайджана полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и немедленного и безоговорочного разблокирования Лачинского коридора с устранением всех препятствия для безопасного и беспрепятственного движения транспорта. Мы также призываем направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для оценки создавшейся там гуманитарной ситуации и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных структур ООН», — заявил постпред Армении при ООН.

Отвечая на претензии армянской стороны, посол Азербайджана в ООН Яшар Алиев в очередной раз заявил о том, что не существует региона под названием Нагорный Карабах, а Лачинская дорога никем не перекрыта. По словам Алиева, Баку уже находится в прямом контакте с местными армянами. Так, в качестве примеров успешных контактов азербайджанский дипломат назвал строительство новой Лачинской дороги и посещение азербайджанскими специалистами Сарсангского водохранилища.

«Судя по всему, Армения и некоторые третьи страны все больше обеспокоены этими позитивными событиями на местах, поэтому прибегают к разного рода провокациям, чтобы создать напряженность и сорвать хрупкий процесс урегулирования. Появление в Карабахском регионе Азербайджана печально известного бизнесмена Рубена Варданяна, непосредственно причастного к незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и не имеющего никакого отношения к региону, а также дестабилизирующие действия некоторых внешних акторов являются явным свидетельством всего этого», — заявил постпред Азербайджана при ООН.

Как пишет Радио Азатутюн, в ходе дискуссии, длившейся около полутора часов, дипломаты более десятка государств Совбеза ООН, включая всех постоянных членов, коснулись ситуации, создавшейся в Лачинском коридоре. Представитель Франции потребовал немедленной разблокировки Лачинского коридора и возможности входа в регион структур ООН. Выступление представителя США было посвящено как гуманитарным, так и политическим последствиям закрытия дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сохраняющимися препятствиями для использования Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями. Позвольте мне быть предельно ясной: препятствия на пути использования Лачинского коридора ведут к регрессу в мирном процессе. Они подрывают существующее международное доверие к этому процессу. Такие действия могут привести к серьезным гуманитарным проблемам. Мы призываем правительство Азербайджана и другие силы, ответственные за безопасность коридора, как можно скорее восстановить свободное передвижение, в том числе в гуманитарных и коммерческих целях», — заявила представитель США, участвовавшая в заседании Совбеза ООН.

По словам дипломата, представляющего Россию, с самого начала кризиса именно Москва активно работает над его преодолением.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет восстановлено полноценное транспортное сообщение. Российская сторона с привлечением Министерства обороны, миротворческих сил и МИД прилагает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Налажены регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами. Благодаря этой работе удалось добиться восстановления газоснабжения Нагорного Карабаха и частичной разблокировки Лачинского коридора. Критерии визитов азербайджанских экологов на месторождения Нагорного Карабаха согласовываются», — сообщил представитель России.

Представитель Ирландии призвал власти Азербайджана «восстановить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору без предварительных условий, в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года».

«Мы также призываем к продолжению процесса примирения, что позволит нам избежать дальнейших бессмысленных человеческих жертв. Ирландия выступает за всеобъемлющее решение вопроса путем переговоров, включая уточнение долгосрочного статуса Нагорного Карабаха. Мы подтверждаем нашу полную поддержку международного формата переговоров, Минской группы ОБСЕ, которые должны достичь вышеуказанной цели», — заявил представитель Ирландии в ООН.

Азербайджанские активисты блокируют единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, с 12 декабря.