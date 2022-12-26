Анна Цитлидзе прекратила голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу

Депутат парламента от «Единого Национального движения» Анна Цитлидзе сегодня прекратила голодовку в парламенте после категорического требования врачей, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Она оставалась последним участником акции, которую 15 декабря объявили несколько депутатов от ЕНД с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Остальные прекратили голодовку поочередно, после резкого ухудшения состояния. Врачи заявили, что переводят Цитлидзе в больницу с критически низкими показателями артериального давления.

Сама Цитлидзе сделала очень эмоциональный комментарий для СМИ, заявив, что не верила в выполнение требования «лишенным гуманизма правительством», но должна была выразить протест «против того … чем нас кормят десять лет».

Одновременно депутат заявила, что «никто не сможет выжить в водовороте ненависти, в который нас затягивает» и «есть черта, за которой она должна прекратиться». «Все мы, наци, коци и те, кто ни за тех, и не за других, сегодня на краю пропасти соревнуемся в ненависти…», - сказала Цитлидзе.

Она отметила, что за последние несколько дней встретилась со многими людьми из оппозиции, гражданского сектора и правительства и поблагодарила всех, кто ее навестил, в том числе президента Грузии.

«Приходившим ко мне представителям «Грузинской мечты» я могу сказать только одно: в этом замкнутом круге ненависти и расчета никто не победит. Если мы где-то не остановимся, ненависть уничтожит нас всех одинаково… Мы должны как-то попытаться строить больше мостов, а не наоборот, потому что ненависть - это не то, что приведет эту страну в европейское будущее… Мишу надо спасать и жить», - заявила Цитлидзе.