Алан Гаглоев выступил с новогодним поздравлением к жителям Южной Осетии

«Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья и успехов в этом году», - пожелала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем поздравлении. Она считает, что 2023 год действительно будет годом Европы.

«Завершается 2022 год, и, пожалуй, не стоит сейчас углубляться в то, что было. Самое главное, что этот год был самым тяжелым для наших украинских друзей. Они смогли показать миру, что значит выстоять, бороться до конца за независимость своей страны, за свободу и свободу всех нас. Ведь грузинский народ прекрасно знает, что это значит, так как прошел очень трудный путь, поэтому грузинский народ проявил невиданную солидарность, всячески выразил дружественной стране, что мы на его стороне, разделяем будущее, ту перспективу, которую сегодня открывает для нас борьба Украины.

Сегодня в мире есть две категории людей, которые верят, что одна эпоха подходит к концу, верят, что в мире и в геополитике нет ничего постоянного, что для всех открывается новая перспектива, что Россия, наконец, вернется в свои границы и оккупация других стран прекратится. Это та перспектива, которую открыла для нас борьба Украины, за что мы безмерно благодарны.

Этот год был также годом больших, новых надежд, европейских надежд и отчасти разочарований, но мы получили самое главное - европейскую перспективу, что навсегда положило конец вопросительным законам географии, существовавшим для Грузии - находимся мы в Европе или нет. Перспектива означает, что все согласны с тем, кто мы есть. Нам нужно только доказать, что сегодня нами движут наши грузинские ценности, которые в то же время является европейскими ценностями. Если мы докажем, что это соответствует действительности, мы преодолеем это разочарование, и 2023 год действительно станет годом Европы.

Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, успехов в Новом году. Хочу пожелать этого всем семьям в Грузии. Я хочу, чтобы вы были успешными, чтобы в ваши семьи вошел мир, чтобы утвердились все формы счастья и здоровья. Я хочу пожелать молодым людям, чтобы это был их год, для них – грузинское европейское будущее. Я хочу, чтобы вы не уезжали из этой страны, а вернулись, потому что сегодня вы нужны этой стране больше всего.

Я хотела бы также обратиться к диаспоре и пожелать очень счастливого года. Я также хотела бы обратиться к ней и сказать, что, возможно, сегодня самое время вернуться, потому что от вас зависит новая перспектива, европейская перспектива. Вы те, кто может принести сюда правила, стандарты, в которых мы так нуждаемся. Вы должны приехать сюда, потому что вы не должны оставлять в этой стране пустоту, которую заполнят другие.

Хочу поздравить с 2023 годом наших граждан в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях. В очень тяжелых условиях, потому что война прямо или косвенно распространяется и на них. Мы должны стоять на своем месте, и мы должны поддержать вас сегодня, чтобы защитить вашу идентичность, ваш язык и наше единство. Я не знаю, будет ли это Монако или что-то другое, но я знаю, что сегодня мы должны облегчить вам жизнь, мы должны намного проще выдавать вам документы на гражданство, чтобы вы могли приблизиться к Европе через Грузию.

Хочу поздравить нашего Патриарха, через несколько дней мы будем отмечать его день рождения, хочу сказать, что вы для нас тоже надежда на следующий год и будущие годы. Хочу поздравить всех с наступающим 2023 годом и пожелать, чтобы этот Новый год мы встретили вместе, единстве и сплоченности», - цитирует президент Грузии Общественный вещатель.