Новости
Алан Гаглоев выступил с новогодним поздравлением к жителям Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выступил с новогодним поздравлением к жителям республики.
В поздравлении югоосетинского президента, в частности, говорится:
«Дорогие соотечественники! Дорогие друзья! Мы всегда ждём Новый год с надеждой и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Уходящий год был сложным для каждого из нас, сопряженным с большими переживаниями и потерями. Но это также был год принятия важных, судьбоносных решений.
Мы с вами живем в неспокойном мире, являемся свидетелями фундаментальных геополитических изменений, которые происходят на международной арене. В это непростое время, мы должны приложить все усилия, чтобы Южная Осетия, как республика и страна продолжала свое развитие, чтобы качество жизни наших граждан менялось к лучшему.
Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины – Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии. К сожалению, мы понесли потери. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких, и обещаю сделать все от меня зависящее для того, чтобы имена наших героев навсегда остались в памяти народа.
Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан.
В уходящем году мы добились определенных достижений. Прежде всего, нам вместе удалось преодолеть очень сложный предвыборный период. Мы все почувствовали, что, сплотившись, общество способно преодолеть любые трудности. И только во взаимоуважении и взаимопонимании - наша сила.
Прошедший год также показал, что теперь нам совместно с вами придется решать серьезные задачи, - осуществлять системные преобразования, проводить необходимые реформы. Могу сказать одно – работа над решением этих и многих других вопросов уже началась.
Также хочу отметить и то, что нам удалось повысить заработную плату отдельным категориям работников, и в будущем году планируется индексация заработной платы ряду ведомств. Успешно реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию РЮО, формируются принципы развития реального сектора экономики. Мы, как и обещали, уделяем особое внимание развитию районов и сел Южной Осетии. Искренне благодарю каждого за труд, за вашу работу и ее результаты.
Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Пусть вас согревает тепло семейного очага, любовь и взаимопонимание будут вашими спутниками по жизни. Новый год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, а ваши дни будут согреты теплом, заботой и любовью близких и родных!», - цитирует президента информагентство «Рес».
Другие новости дня
Абхазский президент поздравил соотечественников с Новым 2023 годом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к соотечественникам.
«Дорогие соотечественники! Новый год - это праздник, от которого мы ждем добрых перемен. Мы верим, что наши желания исполнятся, надеемся, что проблемы останутся позади, и встречаем Новый год с любимой семьей, родителями, детьми, с друзьями и близкими.
Уходящий год был очень трудным. Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых – и наши граждане.
Многое мы уже успели сделать. Восстанавливаем дороги и коммуникации, ремонтируем школы и больницы, развиваем аграрный и туристический сектор, создаем новые рабочие места. Однако нам предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени. Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас.
Желаю абхазскому народу мира, благополучия и процветания! Пусть наши надежды и наилучшие ожидания исполнятся в наступающем году! Поздравляю всех вас с праздником! С новым, 2023 годом!» - приводит поздравление президента информагентство «Апсныпресс».
Премьер-министр Грузии пожелал согражданам мирного и успешного года
Поздравляю с Новым годом и искренне желаю каждому из вас, вашим семьям, нашей стране, чтобы наступающий год стал годом национального единства, мира, исполнения надежд, большой любви, взаимного уважения, мирного и успешного года, - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в поздравлении с Новым годом.
Он отметил, что в этом году Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии, пишет Общественный вещатель.
«Грузия с ее уникальной культурой и традициями обязательно станет полноправным членом единой европейской семьи!», - заявил премьер-министр.
По его словам, 2022 год оказался самым сложным с точки зрения геополитических рисков.
«Наши национальные интересы, безопасность государства и народа, его стабильное будущее являются отправной точкой и основным стратегическим стержнем нашего правительства. Грузинский народ всегда соизмерял благоразумие с умеренностью, правительство маленького народа, повидавшего немало лишений, должно проявлять особую сдержанность и благоразумие в сегодняшней среде, которая переполнена рисками. Население Грузии, в том числе наши соотечественники, проживающие на наших оккупированных территориях, наши абхазские и осетинские братья, все больше убеждаются в том, что Грузия является для них желанным домом с ее стабильностью, миром, безопасностью и темпами развития, где они тоже будут в безопасности и получат все блага, которые несет европейская перспектива сейчас и в будущем. Верю, что мы снова будем жить вместе в единой, сильной Грузии», - написал премьер-министр в поздравлении с Новым годом.
Саломе Зурабишвили поздравила жителей Грузии с Новым годом
«Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья и успехов в этом году», - пожелала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем поздравлении. Она считает, что 2023 год действительно будет годом Европы.
«Завершается 2022 год, и, пожалуй, не стоит сейчас углубляться в то, что было. Самое главное, что этот год был самым тяжелым для наших украинских друзей. Они смогли показать миру, что значит выстоять, бороться до конца за независимость своей страны, за свободу и свободу всех нас. Ведь грузинский народ прекрасно знает, что это значит, так как прошел очень трудный путь, поэтому грузинский народ проявил невиданную солидарность, всячески выразил дружественной стране, что мы на его стороне, разделяем будущее, ту перспективу, которую сегодня открывает для нас борьба Украины.
Сегодня в мире есть две категории людей, которые верят, что одна эпоха подходит к концу, верят, что в мире и в геополитике нет ничего постоянного, что для всех открывается новая перспектива, что Россия, наконец, вернется в свои границы и оккупация других стран прекратится. Это та перспектива, которую открыла для нас борьба Украины, за что мы безмерно благодарны.
Этот год был также годом больших, новых надежд, европейских надежд и отчасти разочарований, но мы получили самое главное - европейскую перспективу, что навсегда положило конец вопросительным законам географии, существовавшим для Грузии - находимся мы в Европе или нет. Перспектива означает, что все согласны с тем, кто мы есть. Нам нужно только доказать, что сегодня нами движут наши грузинские ценности, которые в то же время является европейскими ценностями. Если мы докажем, что это соответствует действительности, мы преодолеем это разочарование, и 2023 год действительно станет годом Европы.
Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, успехов в Новом году. Хочу пожелать этого всем семьям в Грузии. Я хочу, чтобы вы были успешными, чтобы в ваши семьи вошел мир, чтобы утвердились все формы счастья и здоровья. Я хочу пожелать молодым людям, чтобы это был их год, для них – грузинское европейское будущее. Я хочу, чтобы вы не уезжали из этой страны, а вернулись, потому что сегодня вы нужны этой стране больше всего.
Я хотела бы также обратиться к диаспоре и пожелать очень счастливого года. Я также хотела бы обратиться к ней и сказать, что, возможно, сегодня самое время вернуться, потому что от вас зависит новая перспектива, европейская перспектива. Вы те, кто может принести сюда правила, стандарты, в которых мы так нуждаемся. Вы должны приехать сюда, потому что вы не должны оставлять в этой стране пустоту, которую заполнят другие.
Хочу поздравить с 2023 годом наших граждан в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях. В очень тяжелых условиях, потому что война прямо или косвенно распространяется и на них. Мы должны стоять на своем месте, и мы должны поддержать вас сегодня, чтобы защитить вашу идентичность, ваш язык и наше единство. Я не знаю, будет ли это Монако или что-то другое, но я знаю, что сегодня мы должны облегчить вам жизнь, мы должны намного проще выдавать вам документы на гражданство, чтобы вы могли приблизиться к Европе через Грузию.
Хочу поздравить нашего Патриарха, через несколько дней мы будем отмечать его день рождения, хочу сказать, что вы для нас тоже надежда на следующий год и будущие годы. Хочу поздравить всех с наступающим 2023 годом и пожелать, чтобы этот Новый год мы встретили вместе, единстве и сплоченности», - цитирует президент Грузии Общественный вещатель.
Как встречали Новый год в Тбилиси в старину - забытые традиции
Сегодня грузины могут похвастаться множеством традиций, связанных с празднованием Нового года. В каждом уголке страны издавна сложились свои обычаи. Отличались они и в грузинской столице. Многие новогодние приметы прошли через века – жители Тбилиси и сегодня следуют им. Другие – были давно забыты.
В разные времена Новый год в Грузии приходился на разные числа. Так, согласно источникам, в IV веке Новый год в Грузии встречали с 5-го на 6-е августа. Начиная с VII, века это происходило в сентябре. Начиная с 20-х годов IX века, Новый год праздновали в первый месяц весны – в марте. И, наконец, в XIV веке встречать Новый год стали в январе. Именно в это время в Грузии начинает зарождаться множество новогодних обычаев, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сладкий хлеб басила
Одна из самых главных забытых традиций связана с новогодними угощениями. Сегодня на новогоднем столе обязательно присутствуют гозинаки – самое известное грузинское лакомство из меда и орехов.
Гозинаки были популярным праздничным угощением и раньше. Они подавались к столу вместе со сладким пирогом, который называется «басила». Это угощение получило свое название в честь Святителя Василия Великого. Сегодня православные христиане чтят его память 14 января. По старому стилю этот день приходился на 1 января.
Пирог «басила» пекли в форме человечка. В него всегда добавляли изюм и пряности. Особенной популярностью угощение пользовалось у детей.
Кусочки угля на счастье
Согласно еще одной забытой традиции, глава семьи в новогоднюю ночь прямо в центре дома бросал на пол большой кусок угля. Если уголь раскалывался на множество маленьких частей, то это означало, что в будущем году семью ждет богатство и процветание. Похожих традиций, связанных с углем, у других народов нет.
Открыть дверь
В прежние времена, жители Тбилиси, как и всей Грузии, в канун Нового года оставляли входную дверь открытой. Считалось, что это необходимо для того, чтобы проходившее мимо счастье зашло в дом.
Выпил – молчи
Самая дальновидная забытая традиция касалась запрета для выпивших. Сильно выпившим на Новый год запрещалось не только подавать голос, но даже открывать рот.
Хозяйка должна остаться дома
Хозяйка должна была оставаться дома весь день. Гости могли прийти в любой момент. Встретить их требовалось должным образом, накрыв праздничный стол.
Традиция первого гостя
В Грузии во все времена было принято встречать человека, который первым переступил порог дома в Новом году, особенно радушно. Традиция первого гостя в Грузии называется «меквле». Считается, что меквле может принести в семью счастье, процветание и изобилие. Или же, наоборот, невезение. Именно поэтому, название «меквле» жители Тбилиси специально подбирали человека с хорошей репутацией и приглашали его. Он первым приходил в дом на Новый год в качестве почетного гостя.
Заходя, меквле говорил: «Переступаю порог – благословит вас Господь! Мой след – след ангела! Доброго года - мира, богатства, любви, приумножения! Пусть прибавится в доме колыбелей, пусть созревают хлеба и вино! Гость хороший и все довольны! Счастливого Нового года!»
Новый год – семейный праздник?
Наступление Нового года тбилисцы старались встретить дома, в кругу семьи. На второй день праздник перемещался на городские улицы, где проходили новогодние игры и гулянья.
Архитектура Тбилиси сыграла огромную роль в зарождении традиции масштабно отмечать разные праздники на улицах. Раньше дома в Тбилиси имели плоские крыши и служили идеальным местом для собраний.
Шумно встретить
После наступления Нового года глава каждой семьи выходил из дома и несколько раз стрелял в воздух из ружья. Сейчас стрельбу из ружей заменили фейерверки и петарды, но в последнее время и особенно в этом году в Грузии набирает силу общественная кампания с призывом не использовать пиротехнику.
Россия и Украина сообщили о новом обмене пленными
31 декабря произошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной.
Минобороны России сообщило о возвращении 82 военнослужащих, которые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из плена вернулись 140 человек – 132 мужчины и 8 женщин. Среди них есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича, а также украинские военные с Бахмутского направления.
Ранее в интервью немецкому изданию RND украинская уполномоченная по правам военных Алена Вербицкая сообщила, что сейчас в плену у России находятся более 3 300 украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.
Путин записал новогоднее обращение на фоне военных
Президент России Владимир Путин записал новогоднее обращение к гражданам России на фоне группы людей в военной форме. Видео опубликовано в интернете вскоре после наступления Нового 2023 года в самых восточных регионах России - там обращение президента уже показали по телевидению.
По словам Путина, 2022 год был годом «трудных, необходимых решений», который «четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». События 2022 года, когда российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, российский президент несколько раз назвал судьбоносными и поворотными. Путин напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их исторически российскими землями, и сказал, что «нравственная правота» в конфликте на стороне Москвы.
Путин отдельно поздравил с Новым годом участников так называемой специальной военной операции, сказав, что люди, на фоне которых он записал обращение - тоже ее участники. Редакция Сибирь.Реалии при этом утверждает, что позади Путина в новогоднем обращении стоит та же женщина, что ранее фотографировалась с ним под видом «новгородского рыбака» на Рождество в январе 2017 года.
Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти «только вперед» и «побеждать».
Никаких новогодних атрибутов в видеообращении не было. Все свои предыдущие новогодние поздравления (кроме самого первого) Путин записывал на фоне Кремля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утверждается, что Путин посетил его утром в субботу.
По Украине нанесен ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы
В большинстве регионов Украины в субботу была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с территории России, в том числе с дальних бомбардировщиков, были запущены ракеты.
Это второй массированный ракетный обстрел за последние три дня.
Сообщается о работе систем ПВО в Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской областях.
В Киеве, по сообщениям, было зафиксировано около 10 взрывов. По данным мэра города Виталия Кличко, были поражены объекты в трех районах города. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.
Разрушения зафикисированы также в Тернополе и Запорожье.
В нескольких областях, в том числе Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, энергетики превентивно отключили поставки электричества большинству потребителей – это, как утверждают специалисты, в случае поражения объектов энергетической инфраструктуры приведет к меньшему урону для энергосистемы, чем если бы система была загружена.
- С 10 октября российские войска с интервалами примерно в 10 дней наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате волны ракетных атак многие объекты были разрушены или повреждены, что привело к массовым отключениям электричества, нередко также воды и тепла, во многих городах Украины, включая Киев. В последние недели свет в жилых домах большую часть суток зачастую отсутствует. Полного отключения энергоснабжения, однако, не произошло, энергосистема сохраняет связность.
- В ежедневном отчете британской военной разведки, опубликованном утром 31 декабря, высказывалось предположение, что Россия может нанести по Украине ракетные удары во время новогодних праздников – в попытке подорвать дух жителей страны.
Саакашвили написал письмо Фейгину и Арестовичу
Российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, который собирает 4 января по всему миру акцию в поддержку Михаила Саакашвили, опубликовал письмо находящегося в заключении третьего президента Грузии. Письмо адресовано также Алексею Арестовичу.
Саакашвили пишет, что благодарит всех за солидарность, человечность и запланированную акцию. Далее дословно:
«Маргвелашвили, четвертый президент Грузии, прав - пенитенциарная система убивает меня в заточении. После феноменального обращения Зеленского и вашей активизации мне запретили курить и перестали пускать ко мне моих детей. Суд перенесен на 10 дней. Мой лечащий врач совершила гражданский подвиг и перед лицом руководителей пенитенциарной системы объявила, что мое положение крайне тяжелое и клиника исчерпала все свои возможности. Если Навального хотели сразу убить новичком, то мне дали смесь, которая убивает в течение нескольких месяцев и можно валить на другую (причину)».
- С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
- Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
- Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января. Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе и врачи клиники «Вивамед».
Новогодний гала-концерт в Тбилиси на площади Европы начнется в 23:00
Мэрия Тбилиси приглашает жителей и гостей столицы на гала-концерт на площади Европы в новогоднюю ночь. Информацию распространяет мэрия Тбилиси.
Новогодний музыкальный концерт начнется в 23:00 выступлением DJ Анна Сиу. Кроме того, с 12:00 на трех разных площадках столицы выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, Нани Брегвадзе, ансамбль «Рустави» и другие известные исполнители.
Новогодний гала-концерт продлится до 02:00.
В декабре в Тбилиси зафиксировано 30 случаев телесных повреждений из-за пиротехники
По словам руководителя тбилисского Ожогового центра Гуги Кашибадзе, в декабре зафиксировано 30 случаев телесных повреждений пиротехникой, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, все случаи были легкими, состояние пациентов - стабильное. В то же время Гуга Кашибадзе призвал граждан к осторожности.
«Хочу предупредить население, что это не игра и не развлечение. Это не предмет для развлечения детей в семье. Следует быть осторожными. Даже если мы будем строго следовать инструкциям, в некоторых случаях мы можем получить серьезные травмы. Лучше вообще не пользоваться пиротехникой», - сказал Гуга Кашибадзе.
Умер ушедший в отставку Папа Римский Бенедикт XVI
В Ватикане в последний день 2022 года умер находившийся на покое (в отставке) Папа Римский Бенедикт XVI. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Святого престола.
«С прискорбием сообщаем вам, что папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 (11.34 мск - РС) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», - говорится в сообщении.
Бенедикту XVI было 95 лет. Он стал самым долгоживущим Папой за всю историю Римско-католической церкви (однако уже не будучи действующим понтификом).
В миру Бенедикта XVI звали Алоис Ратцингер, он родился в Германии. Был участником Второй мировой войны, после нее изучал теологию. В 1970-е годы стал архиепископом в Мюнхене, впоследствии кардиналом. Известен как один из наиболее видных католических богословов новейшего времени, при Папе Иоанне Павле II возглавил Конгрегацию доктрины веры. Считался носителем умеренно-консервативных взглядов.
Папой Римским был избран в 2005 году после кончины Иоанна Павла II, став вторым подряд Папой-неитальянцем. Понтификат Бенедикта был омрачен чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В феврале 2013 года стал третьим в истории Римским Папой, добровольно ушедшим в отставку. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Его преемником стал нынешний Папа Римский Франциск. После отставки, получив почетный титул «Папы на покое», поселился в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae («Матери-Церкви») в Ватикане, на публике появлялся крайне редко.
Ватикан сообщил об ухудшении здоровья Бенедикта XVI несколько дней назад. Тогда сообщалось, что своего предшественника посетил Папа Франциск.
Министр обороны Украины обратился к россиянам: скоро закроют границы
Министр обороны Украины Алексей Резников вечером 30 декабря выступил с видеообращением к гражданам России. На русском языке он сказал им, что предположительно спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.
Источников своих данных Резников не привел. Ранее, однако, Главное управление разведки Минобороны Украины выступало с утверждениями о том, что новая волна мобилизации в России может начаться уже 5 января.
Российские власти его слова пока никак не комментировали. Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен, и теоретически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент.
«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси», - сказал, в частности, Резников. Он призвал россиян задуматься, ради чего они, будучи призванными, пойдут на фронт, напомнив об успехах украинской армии в ходе войны, о потерях российской армии и о том, что российские власти так и не сформулировали четких целей вторжения в Украину.
«В интересах России - как можно скорее эту войну закончить», - заявил министр обороны Украины. Резников призвал граждан России не верить тем, кто говорит им, что в случае поражения в войне «над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее». «Это ложь», - заявил он, отметив при этом, что за развязанную войну России придется нести ответственность в виде репараций.
- Объявляя о вторжении в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что в так называемой спецоперации будут участвовать только офицеры и военнослужащие-контрактники. В сентябре, однако, после ряда неудач российской армии на фронте, Путин объявил о призыве по мобилизации 300 тысяч человек.
- Резников уже обращался к гражданам России - вскоре после объявления мобилизации. Он призывал тогда любыми путями избежать отправки на фронт.
МАГАТЭ сообщило о проблеме с резервной ЛЭП для Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о проблемах с функционированием после обстрела последней резервной линии электропередач, которая используется для снабжения энергией Запорожской атомной электростанции.
В сообщении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что подключение к резервной линии «Феросплавная 1» (напряжением 330 киловольт) было прервано в четверг поздно вечером в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором удалении от самой станции. Масштаб повреждения пока не ясен, ремонтные работы уже ведутся, добавил Гросси.
В заявлении подчеркивается, что инцидент стал еще одним свидетельством, подчеркивающим неустойчивое снабжение предприятия электроэнергией.
МАГАТЭ напоминает, что все шесть реакторов на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе - сейчас остаются заглушенными, а станция получает электричество, необходимое для охлаждения и систем безопасности, по единственной оставшейся в целости линии напряжением 750 киловольт. До российского вторжения в Украину таких линий было четыре, пишет со ссылкой на текст Гросси Русская служба «Би-би-си».
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.
Конгресс США обнародовал налоговые декларации Трампа
В пятницу комитет Палаты представителей по налогам и доходам обнародовал налоговые декларации бывшего президента США Дональда Трампа за 6 лет, включая 4 года, проведенные им в Белом доме.
Обнародование налоговых документов стало результатом многолетней судебной тяжбы законодателей-демократов и Дональда Трампа. В отличие от своих предшественников в Белом доме Трамп отказался представить на всеобщее обозрение свои налоговые декларации. В ответ законодатели затребовали эти документы, ссылаясь на свое право доступа к налоговым декларациям любого американца. Суды, в том числе, Верховный суд с ними согласились .
Из налоговых деклараций бывшего президента и его супруги следует, что личные доходы четы Трампов тесно связаны с коммерческой деятельностью бывшего президента. Например, за первые три года президентства Дональд Трамп выплатил миллион сто тысяч долларов в качестве федеральных налогов, но 2020 год стал для него годом значительных финансовых потерь в результате рецессии, и он не платил налоги в федеральную казну. В 2017 году, в первый год президентства, он выплатил государству лишь 750 долларов, списав многомиллионные потери.
Списание доходов за счет различных коммерческих расходов и потерь предусмотрено американским налоговым законодательством и к этому способу снижения налогов прибегают практически все американцы, ведущие предпринимательскую деятельность. Но в налоговых декларациях Дональда Трампа, согласно комиссии по налогообложению, содержится несколько сомнительных статей расходов, требующих дальнейшего изучения налоговой инспекцией.
Федеральная налоговая служба уже несколько лет ведет аудит налоговой отчетности Дональда Трампа, но работа еще не закончена из-за крайне сложных финансовых схем, используемых бывшим президентом для подсчета доходов и расходов.
В пятницу Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они обнародовали его налоги, надеясь использовать их как политическое оружие. «Я горд тем, что я был способен использовать различные налоговые списания, чтобы стимулировать создание тысяч рабочих мест и сооружение прекрасных зданий», - заявил Дональд Трамп. Законодатели-республиканцы предупредили, что обнародование Конгрессом личных налоговых деклараций бывшего президента устанавливает опасный прецедент. Они предупредили, что они могут предать гласности налоговые декларации Хантера Байдена, сына президента Байдена, получив в январе контроль над Палатой представителей. Подозревают, что сын президента на платил налогов с доходов, полученных от коммерческой деятельности в Украине и Китае.
Светлана Медведева получила знак отличия «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин наградил супругу зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева Светлану почетным знаком «За благодеяние». Указ о награждении опубликован на портале правовой информации. Знак «За благодеяние» вручается лицам, отличившимся деятельностью в сфере благотворительности.
Светлана Медведева с 2008 года возглавляет Фонд социально-культурных инициатив. Также она является руководителем попечительского совета целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II, и патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1, в котором живут 316 воспитанников.
Помимо поста в российском Совбезе Дмитрий Медведев, бывший президент России, является сейчас председателем партии «Единая Россия».
26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было. За несколько дней до этого Медведев побывал с визитом в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
С самого начала российского вторжения в Украину Медведев выступает с крайне жесткими заявлениями в адрес Киева и стран Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Очевидцы» о реакциях людей на войну
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы 24 февраля», который рассказывает о том, как война в Украине изменила жизнь обычных людей. Героями проекта становятся и россияне, и украинцы.
Причины блокировки сайта ведомство не называет, уведомления авторы проекта не получали. Созданием «Очевидцев» занимались журналисты томского агентства ТВ2, который власти заблокировали вскоре после начала российского военного вторжения в Украину.
Главный редактор проекта Виктор Мучник сообщил, что несмотря на блокировку «Очевидцы» продолжат работать в социальных сетях - Youtube, телеграме и прочих, а также обходить блокировку через зеркала сайта и VPN. Он назвал решение Роскомнадзора «высокой оценкой работы» команды.
Проект «Очевидцы 24 февраля» был запущен в апреле. В сентябре для него был создан отдельный сайт. Авторами собрано уже несколько сотен видео- и текстовых свидетельств людей, живущих сегодня в России, в Украине и еще в полутора десятках стран о том, что произошло с ними и их близкими после начала войны.
- Журналисты, занятые в проекте «Очевидцы», ранее работали в томском независимом агентстве новостей ТВ2, которое было вынуждено прекратить свою работу 4 марта из-за не соответствующего политике российских властей освещения войны в Украине. В ночь на 4 марта Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы», Deutsche Welle, Би-би-си, Радио Свобода, а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться фейсбук и твиттер. 1 марта РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Эха Москвы» и «Дождя».
Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине
Пять российских офицеров бесследно исчезли после отказа выполнять приказы командования в ходе боевых действий в Украине, сообщает издание Astra. По сведениям журналистов, они были переведены в специальный центр в населенном пункте Брянка Луганской области, после чего перестали выходить на связь.
Рапорты об отказе участвовать в боевых действиях офицеры написали в июле. Все они отказались вести личный состав в бой с заметно превосходящими силами противника. Мать одного из пропавших офицеров, старшего лейтенанта Руслана Леванова, сообщила изданию Astra, что ее сын написал заявление об увольнении из вооруженных сил России после того, как получил приказ взять боевую точку «любой ценой», не считаясь с человеческими потерями.
После этого, по словам матери, Леванов был отправлен в Брянку, в так называемый Центр по восстановлению боевой устойчивости военнослужащих, куда его привезли в багажнике автомобиля. Аналогичные истории рассказывают родственники других офицеров: Александра Свечихина, Дмитрия Щербинкина, Дмитрия Волкова и еще одного, чью фамилию родственники не согласились упоминать.
По словам родственников, в Брянке на офицеров оказывалось моральное давление, а после их перевели в какой-то подвал. Затем связь с ними пропала.
Родные офицеров летом обращались в военную прокуратуру, но не получили внятного ответа о местонахождении военнослужащих. 4 сентября в журнале боевых действий внезапно появилась выписка о том, что офицеры оказались 20 июля в зоне артиллерийского обстрела и пропали без вести. В записке указано, что все пятеро находились внутри склада в Нижнем Покровском, который был полностью уничтожен обстрелом, но об их гибели не утверждается: указано только, что «их местонахождение не установлено».
При этом один офицер - старший лейтенант Щербинкин - уже числился погибшим от прямого попадания снаряда 23 июля. По словам родственников, военные с июля находились вне зоны обстрелов, а запись об обстреле склада обнаружилась в документах только осенью, что подтвердил замполит части. Родственники сомневаются в достоверности сведений о судьбе своих близких.
Сослуживцы офицеров допускают, что тех могли убить в ходе «моральной обработки» и сообщают об избиениях и пытках в «центре перевоспитания» в Брянке.
- В конце июля издание «Верстка» опубликовало данные, согласно которым около двух тысяч российских военных с февраля отказались от участия в войне. Кто-то из них смог вернуться, но некоторых отказников, по информации «Верстки», вывозят в специальные учреждения на оккупированных территориях, где «перевоспитывают», чтобы те продолжали участие в войне.
В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат
В российском плену в настоящий момент находятся около 3400 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу в интервью немецкому изданию RND сообщила украинская уполномоченная по правам военных Алена Вербицкая.
По ее данным, сейчас в плену у России находятся 3 392 украинских военных. Вербицкая уточнила, что эту цифру назвала российская сторона. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. «Мы не знаем, что с ними [пропавшими без вести] произошло – может быть, они тоже попали в число пленных, или были насильно вывезены с оккупированных территорий, или давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников», – говорит Вербицкая.
Уполномоченная утверждает, что Россия не дает Красному Кресту (МККК) доступ к лагерям для военнопленных, тем самым систематически нарушая Женевскую конвенцию. «А если сотрудники МККК получают доступ, задержанных тотчас переводят в другие места, чтобы вызвать новую неопределенность», – добавила Алена Вербицкая. О реакции Москвы на это заявление информации не было.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что по состоянию на 30 декабря украинской стороне удалось вернуть из плена 1456 военных, пишет «Настоящее время».
С марта поступают регулярные сообщения об обмене пленными между Россией и Украиной. В общей сложности стороны вернули по тысяче человек. В ноябре обмены стали проходить чаще: о последнем - по формуле «60 на 60» сообщалось в первой половине декабря.
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России
Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России, прежде чем их сделают «козлами отпущения» за тяготы, вызванные войной в Украине.
«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», – сказал Гольдшмидт в интервью The Guardian.
По его словам, в России наблюдается рост антисемитизма на фоне того, как «Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается».
«Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать», – сказал раввин.
- Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт уехал из России начале марта после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной. В июле он ушел в отставку – по официальной версии, в связи с истечением контрактов.
Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры по видеосвязи. В частности, Путин заявил, что весной ожидает официального визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы обсудить перспективы военного сотрудничества Китая и России.
Российский президент выступил с критикой стран Запада, которые экономически и политически изолировали Россию из-за её вторжения в Украину, и выразил намерение укреплять связи с Китаем.
Си Цзиньпин, однако, в разговоре с Путиным не подтвердил своего согласия на визит в Москву.
- Неделю назад газета The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более прочные связи с Россией в экономике. Издание связывает решение с тем, что китайский политик с молодости очарован российской культурой.
- 21 декабря с визитом в Китае был заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Пекине он встретился с Си Цзиньпином. 26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было.
- В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.
На выезде из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков
На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе России и Грузии скопилось множество грузовиков, рассказал РИА Новости первый заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. По его словам, Верхний Ларс — один из проблемных пунктов пропуска.
«На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.
По информации российской таможни, за прошедший год товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли.
«Идет торговля, через «Верхний Ларс» везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65 процентов больше, чем за декабрь прошлого года», — отметил Давыдов.
Собеседник агентства напомнил, что на погранпереходе еще не завершилась реконструкция, хотя дополнительные полосы для легкового транспорта уже ввели в строй.
Он рассказал также, что на таможне в Верхнем Ларсе усилены смены, работают инспекционно-досмотровые комплексы.
В конце сентября, после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» из-за скопления легковых автомобилей на КПП «Верхний Ларс» вводили режим повышенной готовности.
Bloomberg: с начала войны богатейшие россияне лишились более $93 млрд
С начала российского вторжения в Украину богатейшие россияне лишились более 93 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По подсчётам агентства, непосредственно 24 февраля - в день начала войны - самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они потеряли ещё 47 миллиардов долларов.
В начале ноября потери богатейших россиян оценивались в 83 миллиарда долларов. Эти данные приводились в рейтинге Bloomberg Billionaires Index о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, в который входят 25 россиян. Самые крупные потери понесли совладельцы НОВАТЭКа близкий к президенту Путину предприниматель Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон - более восьми миллиардов долларов каждый.
В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно уменьшилось с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда долларов.
Совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов – с 40 до 22,5 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes.
Как отмечает Bloomberg, снижение активов миллиардеров – общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции, ужесточением политики центральных банков, а также войной России против Украины и санкциями. За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли почти один триллион 400 миллиардов долларов.
В России возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС
В Москве возбуждено уголовное дело после падения с крыши сосульки на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на прокуратуру российской столицы. Дело возбуждено по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Инцидент произошёл 28 декабря. В результате падения глыбы льда 50-летний Елизаров получил травму головы и был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Сообщается, что в МСЧ он занимает должность главы департамента оперативного управления ведомства.
С наступлением зимнего сезона в России регулярно происходят случаи падения льда с крыш домов на прохожих. Десятки людей получают тяжелые травмы или погибают. Правоохранительные органы возбуждают дела о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в отношении руководителей управляющих компаний, представителей коммунальных служб и владельцев зданий.
Airfinity: в Китае от COVID-19 умирает около 9 тысяч человек в день
В Китае от коронавирусной инфекции умирают, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.
По подсчетам организации, общее количество смертей с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тысяч, при этом всего заразились 18,6 миллиона человек. В публикации отмечается, что китайские власти сообщают только о нескольких тысячах случаев заражений в день, а с 7 декабря официально сообщалось всего о 10 случаях смерти от коронавирусной инфекции.
Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч человек.
После заявления компании стало известно, что США рассматривают возможность отбора проб сточных вод, взятых с самолётов международных рейсов, для отслеживания любых новых вариантов COVID-19. Ранее США и ряд других стран также заявили, что путешественникам из Китая потребуются обязательные отрицательные тесты на COVID-19.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая включала в себя жёсткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
В результате протестов правительство позволило ослабить эпидемиологические меры: смягчить локдауны, открыть для посещения заведения общепита, магазины, кинотеатры и прочие общественные места. Однако как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.
Форум